LES MEILLEURS RESTOS DE SUSHI A RENNES (livraison ou à emporter)

Sous la dénomination de sushi se déclinent plusieurs préparations : maki, nigiri, temaki, chirashi… ainsi que leurs pendants que sont les sashimis et les california rolls. Trempés dans de la sauce soja et du wasabi, accompagné de gingembre mariné, ils s’accompagnent idéalement de thé vert, de saké ou d’une bière de faible degré. Les sushis sont arrivés en France il y a une quarantaine d’années, mais la folie qui s’est emparée des Français et le monde pour ces petits mets aussi sains qu’élégants à base de poisson, de riz vinaigré et de différents ingrédients comme l’algue séchée a débuté à la toute fin du XXe siècle.

Présents auparavant dans les rares restaurants japonais des grandes villes, on les trouve désormais partout en France et des enseignes spécialisées se sont emparées de ce nouveau produit de gastronomie grand public. Reste que la quantité des propositions s’accompagne comme souvent d’un large éventail qualitatif. Unidivers a enquêté à Rennes. Une enquête extrêmement pénible – pensez donc, dix Unidiversiens contraints de se délecter autour d’une table émaillée de tant de beautés !

Nous sommes heureux de vous en présenter le résultat. Un résultat qui ne manquera pas d’être réévalué, voire mis à jour, dans les mois qui suivent, si besoin est. En conformité avec nos critères d’évaluation, notamment la qualité des aliments, la coupe, la préparation, le dressage et le rapport qualité-prix, nous avons retenu quatre adresses. Alors, quelles sont les quatre meilleures adresses pour déguster des sushis sans soucis à Rennes ? Ils ont pour nom…

Sushi Tokyo

Sushi Tokyo est sans doute le meilleur resto sur place et à emporter de spécialités japonaises à Rennes. La coupe du poisson à l’image de la préparation et de la cuisson des aliments est très fine. Et les produits sont de très bonne qualité. Le tout à un prix tout à fait abordable : compter 20 euros pour un repas complet. Le meilleur rapport qualité-prix à Rennes pour des préparations classiques.

Sushi Tokyo. 30, rue Saint-Malo. Tel : 02 99 79 97 18

Yummy Sushi

Anciennement tenu par un couple de passionnés qui a travaillé au Québec avant d’arriver à Rennes, ce petit restaurant-bar tout en longueur a été repris par un duo de Chinois au mois puis par un autre en 2020 . Il dispose désormais de livraison, et offre des bento à emporter jusqu’à 19h. Il convient de passer commande par téléphone ou sur place avant 18h. Le travail artisanal de la matière par les chefs privilégie fraicheur et créations originales. Coupe et dressage sont réussis au profit d’une expérience fondante qui titille vos sens. Compter bien 25€ par personne pour un repas complet. Un bon rapport qualité-prix pour des sushis diversifiés. La palme des sushis créatifs, mais à un certain prix !

Yummy Sushi. 2, rue Jules Simon à Rennes, Rennes , tel : 0299781833. (Fermé le lundi, le samedi midi et le dimanche)

Le Fuji

Premier restaurant japonais implanté à Rennes il y une trentaine d’années, le Fuji est aussi le plus connu. De fait, il présente un large éventail de mets japonais. Mais c’est peut-être par ce que les sushis ne se consomment qu’occasionnellement au Japon que le Fuji n’excelle pas en la matière. Matière, coupe et dressage gagneraient à être améliorés. On déconseillera les énormes california rolls, difficiles à consommer, avec leur cœur de… surimi. Compter 30€ par personne pour un repas complet. Commande à emporter sans livraison.

Le Fuji. 4, rue Derval, Rennes, tel : 02 99 38 12 00

(fermé le lundi et samedi midi ainsi que le dimanche)

La Table rouge

Ce restaurant sino-nippon propose des bento appréciables à des prix tout à fait raisonnables. Reste que le dressage des matières, la coupe et la préparation du riz ainsi que son dosage gagneraient à être améliorés. Malgré une certaine faiblesse en termes gustatifs et esthétiques, le rapport qualité-prix est correct. Grâce aux petits prix pratiqués : compter 15€ par personne (makis, california, sashimi et salade). Un Menu Duo Bateau à 40€. -10% sur une commande à emporter. Livraison possible. Un site de commande en ligne.

La Table rouge. 1, rue des Fosses, Rennes tel : 02 99 38 10 10

Monsieur Yak

Monsieur Yak, mouais. Des produits bons, parfois très bons, mais aussi souvent moyens. Le tout à des tarifs onéreux. Sur place, le service est prétentieux et la viande de bœuf de qualité médiocre. Monsieur Yak, parfois c’est bon, parfois c’est pas bon, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, c’est toujours cher. Trop cher au regard d’un niveau culinaire qui n’a rien d’extraordinaire. Une adresse bling-bling au rapport qualité-prix déséquilibré. Alors pourquoi mentionner cette adresse ? Parce que dans cette cuisine inégale, les sushis sont bons. Vente à emporter, pas de livraison.

Monsieur Yak 10, rue de la Chalotais, 35000 Rennes. Tél : 02 99 53 38 40

Itadakimasu !