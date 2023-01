Rennes. Les Sakura, un resto japonais à la cuisine colorée

Les Sakura, c’est un petit restaurant japonais de cuisine maison, qui a ouvert discrètement ses portes au 34 rue Saint-Melaine à Rennes en août 2020, quand faisait encore rage la crise du Covid. À l’occasion de leur agrandissement dont on se réjouit, coup de projecteur sur ce restaurant chaleureux qui mériterait d’être bien plus connu.

Les Sakura est un restaurant sobre doté seulement d’une salle et de quelques tables en terrasse, qui prend place dans la longue et étroite rue Saint-Melaine et offre une vue plongeante sur l’église du même nom. Le restaurant, avec sa devanture discrète et au ponton bas, pourrait passer inaperçu si une carte des menus et des tables de terrasse souvent occupées et garnies n’étaient pas disposées au-dehors. Une fois la porte passée, la salle est accueillante et arbore une décoration japonisante discrète, à l’image du restaurant.

Au menu, pas de sushis ou brochettes devenus pour certains des clichés de la restauration japonaise, mais des plats typiques faits maison cuisinés par Nanaka, la cuisinière des Sakura. Ceux-ci sont proposés en menu du jour ou sur la carte. Chaque plat est proposé en « donburi », soit juste le plat servi avec du riz, ou en « bento », légèrement plus cher, où le plat est servi accompagné d’entrées du marché servies dans des petits paniers. Pour seulement 6 € de plus, le plat est proposé avec une soupe japonaise, une boisson et un dessert !

Aux Sakura, tous les gourmands peuvent se régaler. Végétariens, pesco-végétariens (qui ne mangent pas de viande, mais du poisson) ou carnivores, tous trouveront leur bonheur gustatif. La carte est bien fournie en viandes, en poissons et en plats végétariens affichés à l’ardoise qui change régulièrement. Très tendres, les viandes et poissons sont cuits, crus ou marinés avec une sauce de légumes de saison parfaitement saisis et un mélange d’épices japonaises pour les poissons.

Bento de Chicken Tatsuta formule complète avec entrées, soupe, boisson et dessert

Par exemple, le poulet frit à la japonaise Chicken Tatsuta, accompagné de trois sauces différentes au choix, fond dans la bouche. La sauce soja aigre-douce aux poireaux est particulièrement remarquable. Une patate douce frite fondante accompagne le tout, ce qui ajoute de la rondeur. Le côté doux légèrement sucré de la patate douce et du poulet saucé, mélangé à l’amertume du poireau et du soja, apporte au plat un goût complet et parfaitement équilibré dans les saveurs.

Donburi de Chicken Tatsuta

Pour finir sur une note sucrée, Les Sakura expose quelques desserts occidentaux et japonais. Originalité ? Les desserts patientent dans une vitrine sur le comptoir, à la vue de tous.

Comme desserts plus classiques, nous avons un cheesecake au sésame noir et une tarte au chocolat crème tiramisu matcha. Et en dessert japonais, un taiyaki, gâteau traditionnel japonais en forme de poisson porte-bonheur, à l’azuki (pâte de haricot rouge). Un daifuku, sucrerie japonaise à base de riz gluant, est également à la carte avec goût matcha (thé vert), kurogoma (sésame noir) ou kuri (marron sucré).

Les Sakura, un restaurant étonnant et haut en couleurs qui fait découvrir une partie méconnue des plats traditionnels japonais et qui donne envie d’y voyager !

