Stéphane Bern, l’auteur et présentateur vedette de Secrets d’Histoire, a été l’invité d’honneur ce jeudi 14 mars 2024 de la Librairie des Princes dans l’enceinte du château de Versailles dans les Yvelines. Rencontre Signature a été l’événement à ne pas manquer pour toutes celles et ceux qui sont passionnés d’Histoire et de culture.

L’après-midi du jeudi 14 mars a été comblé d’échanges et de découvertes littéraires, dans l’élégance et l’ambiance feutrée de la Librairie des Princes à Versailles. Stéphane Bern, qui aime partager son amour du patrimoine avec le grand public a emmené les visiteurs venus nombreux dans la découverte de son univers, pour partager avec lui ses coups de cœur pendant toute l’après-midi. Il a présenté notamment les produits de sa marque emblématique Collège Royal, ainsi que trois de ces ouvrages : La vie retrouvée d’un collège royal ainsi que ses deux dernières publications : Les Secrets du Château de Windsor et La Reine qui aimait la France.

Collège Royal est une marque inspirée par l’Histoire. C’est en 2017, après la restauration de l’ancien Collège royal et militaire de Thiron-Gardais en Eure-et-Loir, devenu sa propriété, que Stéphane Bern a imaginé avec son mari Yori Baillères un label d’excellence baptisé Collège Royal. Tous les deux ont créé toute une gamme de produits proposant un art de vivre pour l’univers de la maison et du bien-être. Les produits de la marque Collège Royal sont réunis de manière éthique et responsable. Ils font toujours référence à l’Histoire des XVIII e et XIX e siècles ; on peut y trouver des carnets, des marque-pages, des savons artisanaux, des parfums d’intérieur, des textiles comme des housses de coussins, des boîtes à thé ou à mouchoirs, des sacs, des bougies, etc…

Toutes les créations soutiennent l’artisanat français et l’excellence des métiers d’art. Stéphane Bern tient à mettre en valeur des produits de qualité faits dans le respect des traditions ancestrales. Sa boutique, attachée au collège royal et militaire où trouver les produits de la marque Collège royal, avait été inaugurée à Thiron-Gardais le samedi 18 novembre 2023

Ce jeudi 14 mars, l’animateur et écrivain a présenté et dédicacé ses derniers ouvrages :

La vie retrouvée d’un collège royal, paru en septembre 2022 : Stéphane Bern ouvre les portes de son domicile : son Collège Royal au cœur du Perche, dont il célèbre l’art de vivre. Il propose au lecteur de découvrir l’histoire et la magie du lieu qu’il a restauré…

Les Secrets du Château de Windsor, qu’il a édité le 16 novembre 2023 : Stéphane Bern ouvre les portes du château de Windsor, ce cœur battant de toute l’histoire familiale britannique avec plus d’un millier de pièces, ses quatre cent horloges et ses trois cent cheminées. Le lecteur découvrira l’épopée historique, émouvante, parfois dramatique, d’une dynastie connue sous le nom de Windsor.

Les histoires remontent à loin, très loin, plus de mille ans de secrets, de mariages arrangés, de passions inattendues, mêlant le pouvoir absolu d’hier, devenu aujourd’hui représentatif ! Mille ans d’affaires politiques, de guerres, de coups montés, d’alliances et de trahisons. Ce destin fascinant fait la fierté des Britanniques et du plus grand château du monde encore habité. Pour la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022 à l’âge de quatre-vingt-seize ans, Windsor était avant tout sa maison…

La Reine qui aimait la France : Stéphane Bern et Paris Match révèlent, pour la première fois, le lien si cher qui unissait la souveraine à notre pays. Ce livre illustré est un hommage à la reine qui a su au-delà des protocoles nourrir une véritable complicité avec les présidents français et conquérir le cœur des Français. À chaque déplacement, des visites à Versailles aux déjeuners au Grand Trianon, des réceptions à l’Opéra Garnier aux visites en Corse ou dans les haras normands, la reine a su apprécier les trésors culturels et gastronomiques de la France, témoignant ainsi de son attachement sincère à notre nation…

C’est à Paris en 2014, que la reine Elizabeth II a réservé sa visite à l’occasion des cérémonies du 70ème anniversaire du débarquement des alliés en Normandie (ce qui s’est avéré être son avant-dernière visite d’État à l’étranger). Partout, des Champs-Élysées aux plages de la Manche et du Calvados, la reine a été acclamée par les Français reconnaissants de sa fidélité à l’Hexagone. Elle parlait parfaitement la langue française presque sans accent et la France était sans nul doute le pays hors du Commonwealth qu’elle préférait…

Stéphane Bern est né le 14 novembre 1963 à Lyon. Déjà dans son enfance, qu’il passe en grande partie chez ses grands-parents dans le duché du Luxembourg, il est fasciné par les têtes couronnées. Titulaire du diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Lyon, il décide cependant de vivre de sa passion et de s’intéresser de près au destin des familles royales.

À la fois journaliste, animateur de radio, présentateur de télévision et écrivain, Stéphane Bern devient un spécialiste des familles royales et régnantes en Europe : sa carrière débute en qualité rédacteur en chef du magazine Dynastie. Il passe par Jours de France, avant de s’installer à Madame Figaro où il s’occupe des chroniques dès 1989. Il se lance ensuite sur les ondes, d’abord sur Europe 1 de 1992 à 1997 puis sur RTL où il participe à l’émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Sur France Inter, il produit sa propre émission : Le Fou du roi. Il officie aussi à la télévision qui l’accueille régulièrement. En septembre 2003, il commence une nouvelle carrière en passant à Canal +. Son émission 20h10 pétantes est un véritable succès. Trois ans plus trad, il se lance dans l’animation de débats sur France 2 avec L’Arène de France. Fidèle à France Télévision, son magazine Secrets d’Histoire remporte un large succès d’audience avec le récit de grandes personnalités historiques.

Stéphane Bern est nommé officier dans l’ordre des Arts et des Lettres en janvier 2010, et chevalier de l’ordre de Grimaldi en novembre 2011.

Auteur de nombreux ouvrages, il a rédigé notamment de nombreuses biographies historiques : Moi Amélie, dernière reine du Portugal en 1997 ; Diane de France, la princesse rebelle en 2003 ; Jean de Luxembourg en 2014…