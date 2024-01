Après avoir ouvert leurs portes aux visiteurs cet été, les nouveaux propriétaires du château de Trécesson à Campénéac dans le Morbihan, ont accueilli Stéphane Bern et son équipe de tournage en novembre 2023. L’émission Secrets d’Histoire sera diffusée mercredi 17 janvier 2024 sur France 3 à 21h10.

Classé parmi les plus beaux châteaux, les plus pittoresques de Bretagne, le domaine de Trécesson a été construit au pied des Buttes de Tiot à Campénéac dans le Morbihan. Il se situe à l’orée de la célèbre forêt de Brocéliande. Plusieurs légendes mythiques sont liées au château, car on le dit hanté, la plus connue étant la légende sombre et effrayante de la Dame Blanche. Le lieu était déjà au XIIIe siècle la résidence du chevalier Jean de Trécesson. Le château tel qu’il est connu aujourd’hui conserve son architecture féodale et ses imposants murs de schiste rouge qui datent du XVe siècle.

Dans son émission Secrets d’Histoire enregistrée le 17 novembre 2023, Stéphane Bern proposera un reportage exceptionnel sur la vie du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde.

Depuis la forêt de Brocéliande, à 40 kilomètres à l’ouest de Rennes, l’animateur entamera une épopée sur les traces d’un personnage dont on croit tout connaître, mais dont l’existence même est sans cesse remise en question. Cette histoire passionnante du roi Arthur entraînera les spectateurs à la recherche des personnages légendaire, de la mystérieuse Morgane à Merlin l’enchanteur, en passant par la fée Viviane, Lancelot du Lac et la mythique Excalibur. Il arpentera pour cela des lieux tout aussi légendaires : le château de Camelot, l’île d’Aval, l’abbaye de Glastonbury en Angleterre, la fontaine de Barenton, le château de Comper à Concoret et celui de Trécesson où la Dame Blanche, cette jeune fiancée enterrée vivante, dont l’esprit apparaîtrait encore aujourd’hui les soirs de pleine lune..

le tournage du 17 novembre 2023

La Dame blanche de Trécesson

Entouré de douves et de son étang, le château se reflète dans l’eau, créant une aura de mystère quant à la présence des esprits au domaine de Trécesson, notamment celui de la Dame Blanche, légende qui sera comté par Stéphane Bern. On l’appelle aussi la mariée de Trécesson. Elle est la légende la plus connue parmi les cinq histoires qui tournent autour du château…

La légende raconte qu’à l’automne 1750, « deux hommes masqués descendent d’un carrosse noir, à proximité des douves du château. Équipés de pelles et de pioches, ils se mettent à creuser une fosse. Ils font sortir du carrosse leur prisonnière, une jolie jeune fille vêtue d’une robe blanche. Celle-ci pleure et supplie ses bourreaux de la libérer. Mais ceux-ci continuent leur sale besogne. Ils l’assomment d’un coup de pelle, puis la couchent dans la tombe qu’ils recouvrent de terre. Ils s’enfuient au grand galop. Un braconnier, qui a assisté à la scène, s’empresse de donner l’alerte. Les gens accourent au secours de la jeune fille, qui une fois sortie de son tombeau, respire encore ! Hélas, elle succombe au lever du jour, sans qu’elle ait pu dire mot. Personne ne saura jamais qui elle était et pourquoi on lui a fait subir un tel châtiment ».

Aujourd’hui encore, il arrive que son fantôme vêtu de sa robe blanche revienne flotter sur les eaux de l’étang. Il se raconte toujours que les nuits surtout de pleine lune, la Dame Blanche de Campénéac rôde sur les terrasses et aux abords du château de Trécesson…

Profiter du patrimoine et de l’Histoire de la Bretagne en suivant une enquête palpitante, vérité historique et la légende s’entremêlent, avec Stéphane Berne dans l’émission Secrets d’Histoire mercredi 17 janvier 2024.