Envie de profiter de chouettes endroits lors de votre séjour à Rennes ? Pas de problème, la ville en compte de nombreux. Voilà une sélection des hôtels les mieux notés par leurs visiteurs.

Le Magic Hall : Une Symphonie d’Expériences

À quelques pas du couvent des Jacobins, le Magic Hall invite à une immersion dans l’art sous toutes ses formes. Ses 19 chambres, toutes différentes, sont inspirées par le cinéma, le théâtre, la musique et la danse, offrant un décor enchanteur. Dans le hall, larges fauteuils clubs et bibliothèque créent une atmosphère chaleureuse pour se détendre. Les musiciens peuvent même profiter du local de répétition. Et le dimanche, un brunch copieux et fait maison prolonge le plaisir. Vivez une expérience inoubliable au Magic Hall ! 17 Rue de la Quintaine, 35000 Rennes

Hôtel Magic Hall à Rennes

Le Balthazar : Luxe Moderne et Bien-Être

Niché à proximité du parlement de Bretagne et du musée des Beaux-Arts, le Balthazar offre une expérience cinq étoiles inégalée. Ses 54 chambres et deux suites junior avec terrasse privée combinent design contemporain et équipements de pointe, dont des machines Nespresso. Le restaurant La Table de Balthazar, dirigé par le chef étoilé Benjamin Joudren, ravit les papilles avec une cuisine raffinée. Le spa Nuxe, avec son parcours sensoriel et son hammam étoilé de cristaux Swarovski, promet une relaxation totale. Vous pouvez vous poser et prendre un livre, jouer à un jeu de roulette ou à un jeu sur mobile. 19 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes

Hôtel Balthazar de Rennes

Le Nemours : Élégance Classique

Au cœur du centre-ville de Rennes, l’ancien bâtiment de Nemours retrouve sa splendeur en 2016, se métamorphosant en un hôtel trois étoiles d’exception. Ses 41 chambres, d’une superficie entre 12 et 21m2, offrent une oasis de confort, tandis que neuf appartements équipés permettent des séjours prolongés en autonomie. L’ambiance intime d’un salon bibliothèque ajoute une touche de charme, tandis que les chambres allient modernité et rétro avec élégance. 5 Rue de Nemours, 35000 Rennes

Hôtel Nemours de Rennes

Novotel Spa Rennes : Une Oasis Urbaine

Situé au cœur de Rennes, le Novotel Spa offre une retraite urbaine alliant confort moderne et bien-être absolu. Ses 88 chambres spacieuses invitent à la détente tandis que son spa propose une gamme complète de soins relaxants. Une piscine intérieure chauffée et un centre de remise en forme sont également à disposition. Pour les voyageurs d’affaires, des installations de réunion ultramodernes sont disponibles. Dans cet écrin de sérénité, le Novotel Spa Rennes promet une expérience inoubliable où le confort et le luxe se rencontrent harmonieusement. 22 avenue Jean Janvier · 02 99 84 08 08

Hôtel Novotel de Rennes

Mama Shelter : une expansion époustouflante

Mama Shelter Rennes le 17 ème établissement de la famille. Ce nouveau venu prend racine au cœur de Rennes, jonglant habilement entre quatre bâtiments emblématiques près de la place des Lices, de la rue de la Monnaie et de la rue de La Trinité. Cette naissance tant attendue donne vie à un splendide hôtel breton de 119 chambres, cinq ateliers créatifs, un restaurant animé, un rooftop envoûtant, une piscine rafraîchissante, et cerise sur le gâteau, le premier spa Mama Skin du centre de Rennes, ainsi que plusieurs salles de karaoké ! Le charme authentique de ce Mama réside dans son intégration à l’environnement local, avec neuf commerces mettant en avant le savoir-faire des artisans bretons. Le brunch est ouvert à tous chaque dimanche, très copieux, mais assez cher au regard d’une qualité gustative pas extraordinaire (voir notre article). 3 place de la Trinité, 35000 Rennes

Le prestigieux Hôtel Saint-Antoine

L’Hôtel Saint-Antoine est un hôtel 4 étoiles situé en plein cœur de Rennes. Le Saint-Antoine conjugue confort, esthétisme et modernité. Sa décoration épurée, son atmosphère calme et son accueil personnalisé font de cet hôtel le pied-à-terre idéal de la place rennaise pour vos voyages d’affaires ou touristiques. Situé à 350 mètres de la gare, à 2 mn à pied du Théâtre National de Bretagne et à 15 mn du Centre des Congrès de Rennes, il vous permettra de rejoindre aisément le centre historique et culturel de Rennes : le Parlement de Bretagne, la Cathédrale, les Portes Mordelaises, la place des Lices, les rues de la Psalette et du Chapitre, la Chapelle Saint-Yves, la place de l’Hôtel de Ville, et tant d’autres lieux incontournables. 27, avenue Jean Janvier 35000 Rennes +33 (0)2 23 44 33 33

Hôtel Saint-Antoine de Rennes

Si vous passez de temps en temps à Rennes et que vous en avez les moyens, vous pourrez tester chaque hôtel. Vous varierez ainsi vos expériences !