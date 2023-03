Rennes Mama shelter est ouvert. Découvrez un hôtel bar resto spa bien à l’abri

Les Rennais auront fait preuve d’une louable patience avant de découvrir le jeudi 3 mars 2023 ce que cachait ce chantier titanesque qui avait si longtemps troublé la vie de la place des Lices. Ça y est, papa, maman et vous tous : le RENNES MAMA SHELTER est ouvert ! Undivers, qui aime les beaux endroits et bien manger, est allé faire connaissance avec ce lieu hors du commun.

Mais avant cette visite guidée, laissez-nous vous apporter une explication sur ce nouveau lieu et ses origines. Primo, Mama shelter, c’est une chaîne ; si vous ajoutez l’hôtel qui ouvrira à Dijon cet été, l’entreprise compte déjà dix établissements en France. Et il en existe plusieurs à l’étranger. Cette chaîne a été fondée collégialement par Serge Trigano (nom familier des clubs de vacances…), Cyril Aouizerate et la patte économico-design de Philippe Stark. Peu après sa naissance, le groupe Accor est entré au capital avant de finir par l’absorber en entier.

Au demeurant, Mama Shelter Rennes est sis au 3 place de la Trinité. L’établissement de 11000 m2 propose au public une réception et un bar en rez-de-chaussée, un spa (piscine, hamam, sauna) en sous-sol, un Mamm’s Bar avec dj-set vespéral ainsi que trois salles de karaoké, un confortable hôtel de 119 chambres réparties dans les étages et, au troisième, un étonnant restaurant panoramique qui offre de découvrir une des places les plus fameuses de Rennes sous un angle tout à fait inattendu et vraiment stupéfiant. Le bar largement ouvert sur la place des Lices révèle une splendide cour intérieure triangulaire dont nombreux Rennais n’avaient sans doute jamais soupçonné l’existence. La terrasse est spacieuse, l’intérieur tout autant ; sur le côté droit de la réception de l’hôtel, un salon bien douillet accueille les amateurs de lieux intimes et feutrés. Les couleurs n’y sont pas discrètes, mais ouvertement joyeuses et chaleureuses. Elles annoncent haut et fort une volonté de convivialité et de bonne humeur qui se retrouve aussi bien dans les chambres que dans le restaurant.

D’ailleurs, parlons-en de ce restaurant Mama Shelter. Largement éclairé par de larges baies vitrées qui partent du sol, il est tout en longueur, orné d’un plafond mouvementé qui reprend schématiquement les contours des côtes bretonnes. Les tissus des fauteuils proposent de nombreux et différents motifs, comme celui des banquettes roses à décor de personnages chinois, les cousins largement distribués, offrent une sensation de confort « comme à la maison ». Des écrans accrochés en des emplacements stratégiques diffusent, pour notre plus grand plaisir, d’anciens épisodes de Happy days au cours desquels Richie Cunningham, jeune Américain des sixties, ne sait pas encore qu’il deviendra l’immense réalisateur Ron Howard. Bien entendu, Fonzie est là aussi…

Mama Shelter Planche de charcuterie

Glissons vers le menu, puisque c’est avant ce qui nous intéresse. Les curieux le trouveront détaillé sur internet ici. Les entrées sont plutôt appétissantes et relativement originales. Nous avons opté pour une mise en bouche à base de praires gratinées, viennoise au jambon cru, suivies du traditionnel œuf mayonnaise revisité façon MAMA. Dans le premier cas, si l’on excepte un salage hors de propos pour la première praire, les autres sont plaisantes en bouche, la saveur agréable ; pour autant la taille des praires nous a paru petite pour un restaurant situé au cœur de la Bretagne. L’œuf mimosa est proposé avec une mayonnaise parfumée au curry ; les trois demi-œufs sont présentés sur un lit de céleri frais qui égaye le palais. Ce grand classique revisité reste une valeur sûre et au tarif assez sage de huit euros.

Le plat principal, sous la forme de noix de saint-jacques de la baie de Saint-Brieuc cuites à la plancha et servies sur un lit de mousseline de panais et jus de viande au Xérès, se révèle être en approche un peu déroutant, mais en bouche très satisfaisant. La cuisson des noix est parfaite, la saveur de la garniture de panais pleinement équilibrée ; on ne regrette rien des 26 euros facturés pour ce plat élaboré et délicat. Par sagesse (ou plutôt pour obéir au cher médecin de famille), nous avons repoussé à la semaine prochaine le test des desserts, mais sans nous priver du sacro-saint petit café, qui s’est révélé en tout point remarquable, corsé, parfumé et puissant sans amertume. Une très bonne surprise !

Dernier point, et non des moindres, le personnel est accueillant, souriant, aux petits soins, malgré quelques imprécisions dans l’art de servir qu’on mettra sur les jeunes jours d’une équipe animée par le désir de faire de votre expérience au MAMA un souvenir souriant.

Au final, mais en attendant dans les prochains jours les deux évaluations de deux autres journalistes de notre rédaction afin d’affiner notre point de vue critique sur les plats – y compris cette fois les desserts (ciel, mon médecin !…) – mais aussi sur le bar et le spa, le Rennes Mama Shelter s’affirme déjà comme un lieu cosy, surprenant et rayonnant où spa, gym, soirées musicales et un bel éventail d’animations se mêlent dans une séduisante vibration d’énergies qui ne manquera pas d’attirer bon nombre d’habitants ou de visiteurs de notre capitale bretonne.

Dernière nouvelle ! Le toit-terrasse ouvrira ses portes au mois d’avril et offrira les avantages d’un bar en plein air tout à fait idéal pour profiter du soleil d’après-midi, pour chiller en se gobergeant, avant de laisser la place à des soirées-coquetelles branchouilles le soir. Il ne manquera pas d’être pris d’assaut par les jeunes, les moins jeunes, dont quelques m’as-tu-vu mais, avant tout, par les papas et les mamas !

3 place de la Trinité, 35000 Rennes

Réception : +33 2.57.67.70.00

Réservation chambres (lun-ven/9h-19h) : +33 1.75.77.52.52

Restaurant : +33 2.57.67.67.70

Mail : rennes@mamashelter.com

Le restaurant principal est ouvert de 7h à 10h30, de 12h à 15h et de 19h à 23h30. On peut y déguster :