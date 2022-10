Friperie et seconde main. La vente Rethink débarque à Rennes

Rethink Vintage est une marque lyonnaise de mode responsable qui favorise la consommation de seconde main. Elle aspire à démocratiser une consommation plus verte et plus consciente afin qu’elle devienne un réflexe pour tous. Ainsi Rethink organise des ventes éphémères de vêtements de seconde main vintage au kilo dans les grandes villes de France et d’Europe. Elle débarque à Rennes les 29 et 30 octobre 2022.

Rethink Vintage des ventes éphémères de vêtements vintage et de seconde main à un prix unique au kilo. Le temps d’un week-end ou d’un pop-up, Rethink Vintage investit des lieux vivants dans les grandes et moyennes villes de France. L’équipe sélectionne des pièces d’une grande variété afin de permettre à tout le monde de trouver son bonheur. Le concept au kilo nous permet d’offrir une sélection la plus large possible avec des styles, des tailles et des marques diverses

Rethink c’est :

✔️ Une sélection de pièces uniques et de qualité.

✔️ Une grande variété de tailles et de styles adaptée à chaque saison.

✔️ Un prix de 35€ le kilo : il n’y a pas de minimum d’achat. Le prix sera calculé au prorata du kilo.

✔️Un réassort de nouvelles pièces en continu durant toute la vente.

Le fonctionnement de Rethink :

✔️ Réservez gratuitement votre créneau horaire ici

Une fois à la vente :

✔️ Des dizaines de portants classés par catégories sont installés dans le lieu. Plus de 100 catégories différentes et plus de 10000 pièces sont exposées.

✔️ Des cabines d’essayage sont à disposition.

✔️ Des balances sont en libre service pour vérifier le prix de articles avant de passer en caisse (pas de poids minimum pour acheter)

INFOS PRATIQUES

Rethink Vintage les 29 et 30 octobre 2022 à Rennes, La Halle de la Brasserie, Mail Louise Bourgeois, 35000 Rennes. Horaires : samedi 10h-19h et dimanche 10h-17h.

Réservation obligatoire ici

