Mode. Friperie, fripe et dépôt-vente à Rennes

Le vintage et les fripes sont LA tendance des dernières années et les Rennais ne diront pas le contraire. Pourquoi acheter un produit neuf et standardisé quand de petites friperies proposent des vêtements et accessoires originaux pour un look unique ? Pour satisfaire l’appétit modesque des Rennais.es, la rédaction s’est retroussée les manches à la recherche des bonnes adresses. Coup d’œil sur les friperies rennaises à ne pas manquer au risque de voir une bonne affaire vous passer sous le nez.

Votre dressing aurait bien besoin d’une robe rockabilly des années 50 ? Une veste en tweed pour compléter votre garde-robe de gentleman ? Plutôt une jupe à carreaux so 70’s ? Ou une veste de jogging style 80’s qui rappelle une époque révolue ? Après tout, la mode est un éternel recommencement.

Que ce soit en mobilier, décoration d’intérieur et mode, le vintage et la seconde main se placent au sommet des inspirations actuelles et semblent être la clé du succès (pour une tenue stylée ou une maison décorée avec goût). La preuve étant leur explosion en France. Plutôt que de payer plus que de raison des articles neufs (sans saveur), les friperies constituent le meilleur moyen de trouver LA pièce et de sortir des sentiers battus d’une mode gouvernée par un prêt-à-porter standardisé.

Soleil Noir

Ces boutiques qui ne payent parfois pas de mine peuvent cacher de véritables bijoux : des pièces fortes, charismatiques, saupoudrées d’un peu d’histoire modesque ! Cette effervescence entraîne cependant quelques conséquences (parfois fâcheuses) : prix trop élevés, espace trop petit, vêtements défraîchis, etc. Il devient difficile de reconnaître les « vraies » friperies des boutiques commerciales qui se cachent derrière cette étiquette. Au final, sont-elles toujours le bon plan ?

Le mois de septembre annonce le retour de vacances des Rennais et Rennaises, et les rues foisonnent de nouvelles têtes à la recherche du bon plan. Un petit tour d’horizon des friperies de Rennes tombe à pic !

La Friperie Nord, Rennes

STUDIO SECONDE

La boutique Studio seconde a ouvert ses portes 7 rue des Fossés. C’est l’histoire de la reconversion de Leïla Mlouki, ancienne salariée dans l’immobilier passionnée de mode. Les articles de marque, contemporains ou vintages, mais toujours dans l’air du temps, permettent l’élaboration des look tendance en fonction des saisons.

Également dépôt-vente, la gérante reçoit les particuliers sur rendez-vous. Il est par ailleurs demandé aux déposants de sélectionner 15 articles maximum, lavés et repassés, pour une durée du dépôt qui s’élève à deux mois.

Adresse : 7 rue des Fossés, 35 000 Rennes

© Studio Seconde

*

KILO SHOP

Anciennement logée rue Vasselot avant de fermer en 2003, l’enseigne culte Kilo Shop revient dans le centre-ville de Rennes, rue Ferdinand-Buisson. L’ancienne agence bancaire CIC s’est transformée en temple des bonnes affaires. Les Rennais.es retrouveront la recette qui a fait son succès : la vente de vêtements vintages au kilo. Là-bas, le client ne paie pas à l’unité, mais au kilo, avec un prix allant de 20 à 60 €.

Adresse : 3 rue Ferdinand Buisson, 35 000 Rennes. Facebook /