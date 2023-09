Rennes Saint-Jacques. Une VIVANTE ouverture de saison à l’Aire libre les 29 et 30 septembre

Premier temps fort, premier geste, première invitation de l’Aire libre à Saint-Jacques-de-Lalande, VIVANT·ES c’est avant tout un weekend pour faire connaissance.

Et pour se rencontrer quoi de mieux que de partager le jeu avec Yan Duyvendak, les sensations avec Gaëtan Rusquet, les idées avec Stéphanie Aflalo, et le dance-floor avec Johanna Rocard ? Rencontres, repas partagé, déambulations et installations ponctuent le weekend pour vous proposer de faire communauté !

Ouverture du bar durant le weekend Vendredi : 14h30 (café/soft après-midi) jusqu’à 1h du matin Samedi : 11h30 (café/soft après-midi) jusqu’à 1h30 du matin.

Avec Stéphanie Aflalo, Erdit Asllanaj & Barbara Atlan, Vincent Collet, Cie Yan Duyvendak, Odile Gamache, Le Laboratoire d’Imagination Insurrectionnelle, Johanna Rocard, Gaëtan Rusquet…