Rencontres d’histoire, co-organisé par Les Champs Libres, le département d’Histoire de l’université Rennes 2 et les étudiants de l’association Histoire deux, reviennent le temps d’un weekend, du 24 au 26 novembre 2023. Le thème fédérateur de cette nouvelle édition : l’alimentation. Hélène Audrain, responsable des actions culturelles au musée de Bretagne, et Astrid Massiot, responsable de la programmation culturelle des Champs Libres, nous parlent de la programmation.

Hélène Audrain, responsable des actions culturelles du musée de Bretagne Astrid Massiot, responsable de la programmation culturelle des Champs Libres

« L’histoire permet de traiter de sujets contemporains à partir du passé, et d’interroger le présent », selon Astrid Massiot, responsable de la programmation culturelle des Champs Libres. C’est la raison pour laquelle le centre culturel rennais s’associe avec le département d’histoire de l’université Rennes 2 pour des rencontres qui lient histoire et actualité. L’événement est proposé sous forme de biennale, en alternance avec les Rencontres Paul Ricoeur, en collaboration avec le département de philosophie de l’université de Rennes.

La création de la programmation est collaborative entre programmateurs des Champs Libres et du musée de Bretagne, professeurs du département Histoire et étudiants, notamment ceux de l’association Histoire Deux. « L’idée, c’est avant tout de valoriser la recherche en histoire à Rennes 2, mais aussi d’ouvrir sur d’autres disciplines et universités », précise Hélène Audrain, responsable des actions culturelles au musée de Bretagne. Les intervenants ont chacun et chacune des sujets de recherche pointus, pourtant, le thème et les différents formats proposés rendent l’événement grand public.

Art et magie de la cuisine 1964 – Philippe Bataillon Ina

« Pour nous, l’intérêt est de montrer qu’il y a un continuum entre les différentes périodes historiques et le présent : notre manière de nous alimenter est entièrement liée à notre histoire et elle impactera notre futur », déclare Astrid Massiot. Hélène Audrain ajoute : « L’histoire de l’alimentation s’inscrit dans un temps long, rien n’est apparu comme ça durant les trente dernières années ». Le thème permet alors beaucoup d’opportunités en terme de programmation et d’axes à traiter et analyser : le repas, le service, la restauration et l’agroalimentaire.

Certains formats ne sont pas nouveaux dans la programmation, comme « Ma thèse en 15 minutes » qui invite des chercheurs doctorants ou jeunes docteurs à présenter leur sujet en lien avec l’alimentation (24.11). « Le Marathon des images » est également familier des Rencontres d’histoire (25.11) et Erwan Cadoret, enseignant chercheur en cinéma à Rennes 2, proposera de nouveau un décryptage de films (24.11). L’agroalimentaire dans sa complexité entre santé, écologie et économie sera quant à elle questionnée avec Nicolas Le Gendre dans la rencontre « Les méfaits de l’agrobusiness en Bretagne » (25.11).

Terroir © Collection du Musée de Bretagne – Charles Barmay CC BY NC

« On a une très grosse culture de l’alimentation, de la table en France, c’est un élément fort de notre culture. La gastronomie, mais aussi l’idée du repas, l’aspect familial », souligne Astrid Massiot. L’événement ne porte pas exclusivement sur ce qu’il y a dans nos assiettes, mais aussi sur les traditions et les évolutions en terme de repas. La rencontre Autour de la table avec Florent Quellier s’intéresse « aux évolutions de notre manière de s’alimenter et le temps passé à table sur deux siècles », explique Hélène Audrain.

Des événements sont spécifiques au thème de cette nouvelle édition : plusieurs dégustations expliquées, du petit déjeuner au dîner en passant par la collation, sont organisées. Le public est invité à prendre « Le petit déjeuner » avec l’association Dérézot, une dégustation expliquée qui permettra de « passer un bon moment » et de recréer l’esprit convivial derrière le repas en France (25.11), faire un pause « Collation renaissance » avec l’historien Hubert Delorme et la designer plasticienne Norah Cottencin et à « Dégustez l’Histoire » en compagnie de l’association Histoire Deux au bar l’Uzine, samedi 25 à 20h30.

Rencontres d’histoire, c’est l’occasion de mieux connaître nos propres origines autour de ces questions afin de mieux comprendre la manière dont on s’alimente. Alors, à table !

Maurice Asselin Curnonsky chez Mélanie – CNAP en dépôt au musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc – Domaine Public Lices © collection du musée de Bretagne -Georges Nitsch – domaine public Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques

INFOS PRATIQUES

Rencontres d’histoire du 24 au 26 novembre

Les Champs Libres, 10 cours des Alliés 35000 Rennes

Hors les murs : Cinéma Arvor, Place des Lices, L’Uzine bar

