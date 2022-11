Les Champs libres vous invitent aux Rencontres Paul Ricoeur les 17 et 18 novembre

Les Rencontres Paul Ricœur mettent la philosophie au cœur de la cité. Organisées tous les deux ans par l’Université de Rennes 1 et Les Champs Libres, elles offrent un temps de réflexion pluridisciplinaire autour d’un thème inspiré par l’oeuvre du penseur et appliqué aux grands problèmes du monde contemporain. Ouvertes à tous et gratuites, vous êtes invités à venir vivre et penser l’éthique de la fragilité et la fragilité de l’éthique les 17 et 18 novembre 2022.

À l’exaltation contemporaine de la puissance, illustrée par les utopies techniciennes et le culte de l’individu roi, Paul Ricœur oppose la « fragilité humaine ». Il veut parler d’abord de la fragilité de la vie humaine : fragilité du corps mais autant, sinon davantage, « fragilité affective », car l’homme est corps et âme, et sa vie est celle d’une personne en devenir. Aussi s’inquiète-t-il encore de la fragilité de l’humain en l’homme. L’enfance importe alors dans la mesure où elle contient en germe tout ce qui fait de l’homme un homme : l’histoire, le langage, le symbole, l’accueil du visage étranger. Une dernière fragilité apparaît cependant ici : la fragilité des institutions humaines. C’est le cas des institutions symboliques mais aussi des institutions politiques et plus particulièrement des institutions démocratiques – les seules qui préservent l’humanité de l’homme. Or ces fragilités mêmes, selon Ricœur, nous obligent : elles en appellent à la solidarité et à la responsabilité de tous. L’homme fragile, ainsi, suppose l’« homme capable ». Le soin, la parole et l’action en témoignent dans les trois grands domaines explorés dans ces Rencontres au cours desquelles des philosophes dialogueront avec des médecins, des psychologues, des responsables politiques ainsi qu’avec des hommes de théâtre et des poètes.

Image d’illustration : Jean-Luc Bonduau