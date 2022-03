RENNES PORTES MORDELAISES. INAUGURATION LE 12 MARS 2022

Décidé par la Ville en mars 2018, le réaménagement des Portes mordelaises et la création des jardins des remparts connaissent une étape importante : la fin de la première tranche de travaux qui se prolongeront jusqu’en 2024. Samedi 12 mars 2022, une inauguration festive et populaire permettra aux Rennais et aux Rennaises de redécouvrir ce patrimoine historique méconnu et d’avoir un aperçu de ce qui deviendra un nouvel espace public au coeur du centre-ancien.

Un patrimoine historique révélé

La première tranche des travaux, rue de Juillet, consistait à restaurer les façades de la muraille antique, le châtelet, les deux tours de la Porte mordelaise et les vestiges du boulevard d’artillerie. Un parvis, lieu de rencontres, offre désormais une vue inédite au sein même de l’ilot des Portes mordelaises.

Pour cheminer au coeur du site, le pont-levis a été reconfiguré et a retrouvé la partie en pont dormant qui préexistait et une nouvelle passerelle longe désormais le mur antique pour relier la rue de Juillet à l’arrière des tours.

En supprimant le bâti accolé à la forteresse, à l’arrière du 10 rue Nantaise, les perspectives historiques ont été recréées pour mettre en valeur les façades. S’ouvre ainsi une perspective inédite le long de remparts jusqu’à présent cachés, de la rue de Juillet à la rue Nantaise. Cette allée de 6 mètres de large surplombera la douve et offrira des espaces de détente, d’animation touristique, culturelle et commerciale.

Les terrasses des restaurants y seront transférées et une passerelle en encorbellement, comprenant en son sein une esplanade, prolongée par une rampe, permettra de cheminer depuis la Porte mordelaise en longeant la barbacane jusqu’au pied des remparts, rendus accessibles.

Les douves ont été reconstituées pour retrouver leurs proportions initiales, révélant leur soubassement rocheux. Le fossé recreusé sur une largeur de 8 mètres souligne désormais la monumentalité de l’enceinte fortifiée.

Les jardins des remparts

Trois jardins s’articuleront du nord au sud en longeant les remparts et permettront de révéler les différents éléments de ces fortifications.

Le premier se situe le long de la rue de Juillet, aménagé en gradins autour de la Maison des élus et révèle les strates historiques du site. Sa réalisation s’est accompagnée de la pose d’une passerelle allant de la rue de Juillet aux Portes mordelaises.

Le deuxième, à l’arrière de la rue Nantaise, est agrémenté de terrasses de restaurants et révèle les douves.

Troisième jardin du site, le square Hyacinthe-Lorette sera retravaillé en gradins et en zone humide. La promenade sera raccordée à la place maréchal Foch et à la Croix de la mission. Il longera les murailles antique et médiévale ainsi que la tour Duchesne, qui seront restaurées.

L’inauguration du samedi 12 mars 2022

Le déroulé

10h10 à 10h30 : déambulation musicale su haut du marché des Lices jusqu’aux Portes mordelaises avec le trio ASTOL FANS (bombarde, biniou, tambour).

10h30 à 10h40 : musique sur la placette, près du pont-levis, avec le trio ASTOL FANS

10h40 à 11h : coupé de ruban et discours de Mme la Maire

11h à 18h :

o Sur le parvis : film en accéléré du chantier et point info sur le projet et les fouilles, avec la Ville de Rennes et l’Inrap

o Animations médiévales avec la compagnie Cyrano

o Exposition le long des remparts : archéologie, projet et photos du chantier

o 13h30, 15h, 17h : visites guidées sur le projet et l’histoire du site par Ugo Le Borgne (Ville de Rennes) et Gilles Brohan (Destination Rennes). Inscription sur le site de Destination Rennes

o 14h, 15h30, 16h30 : visites guidées sur les fouilles archéologiques par Elen Cadiou, archéologueà l’Inrap. Inscription sur le site de Destination Rennes

18h à 21h :

o Performance musicale électronique, médiévale et folklorique avec Théo Mulier et GIGSTA

o Mise en lumière des tours à la tombée de la nuit

La seconde tranche des travaux

Concentrée sur l’arrière de la rue Nantaise, le square Hyacinthe-Lorette et la place du Maréchal Foch, la seconde phase des travaux s’attèlera à la restauration du rempart et de la tour Duchesne, à l’aménagement paysager du fossé au pied du rempart, la réalisation d’une passerelle allant du parvis des Portes mordelaises jusqu’à l’arrière de la rue Nantaise et à l’aménagement d’un espace pour l’animation touristique, culturelle et commerciale. Elle se déroulera de mars 2022 à l’hiver 2024.

Le site des Portes mordelaises constitue l’ensemble le plus conséquent de vestiges antiques et médiévaux encore visibles à Rennes. Les travaux ont été réalisés en étroite concertation avec la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et l’Institut national des recherches archéologiques préventives (Inrap).

Le coût global de l’aménagement s’élève à 5 millions d’euros de travaux, dont une participation du Ministère de la Culture (Drac) de 25% sur la partie restauration des Monuments historiques.

