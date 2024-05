L’association Teenage Kicks vous propose une exposition autour de l’artiste Mioshe à la galerie Upstairs aux Halles en commun de Rennes.

Inspiré par la scène des musiques électroniques alternatives locales, et plus largement par l’histoire des mouvements de résistance en Bretagne, les travaux de Mioshe présentés à la galerie Upstairs du jeudi 23 au dimanche 26 mai, questionnent les musiques et danses de la marge à travers une série de dessins, deux jarres peintes et une grande peinture murale réalisée in situ pendant les quatre jours de l’exposition.

Antoine Martinet dit Mioshe dessine et peint sur le mur et sur la toile la relation entre l’humain, l’urbain, la nature et l’espace dans lesquels ses éléments s’inscrivent. Son univers mêle figures hybrides et chimériques, la faune et la flore, le masculin et le féminin, le cosmique et l’historique.

À la fois paysagères et parfois cartographiques, ses compositions picturales peuvent faire penser à certaines peintures de la Renaissance flamande, ou encore, dans un registre plus lointain, aux archétypes de la Grèce antique ou l’Egypte ancienne.

Ces voyages à travers les époques lui permettent de mettre en lumière des sujets sensibles notamment dans son travail de tapisseries et de peinture sur jarres : La consommation des ressources naturelles, les zones à défendre ou encore les rapports de dominations en société sont autant de thèmes que l’artiste tente d’aborder dans ces oeuvres.

Le travail déployé est nécessairement en résonance avec l’environnement. L’architecture, les couleurs du paysage et l’histoire des lieux sont autant de matière à considérer pour la narration picturale de la future création.

Depuis une décennie un bon nombre de ses interventions prennent place dans l’espace public en France mais aussi à travers des réalisations murales en partenariat avec les Instituts français, Phnom Penh en 2016, Saint-Petersbourg en 2019 et plus récemment Bucarest en 2022.

MIOSHE PRÉSENTE A LA GALERIE UPSTAIRS BREIZH DISUJ A-VISKOAZH (BRETAGNE INSOUMISE DEPUIS TOUJOURS ). EXPOSITION DU 23 AU 26 MAI 2024. VERNISSAGE LE 23 MAI À 19H. INAUGURATION DE LA PEINTURE MURALE LE 26 MAI À 16H.

Article connexe :