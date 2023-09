Rennes. Grabuge aux Halles en commun de la Courrouze le 8 septembre

Grabuge ouvre aux Halles en commun de la Courrouze à Rennes le 8 septembre 2023. Nouveau lieu dans l’ancien site industriel d’Euro-Shelter, Grabuge est à la fois un bar, un restaurant et un lieu d’animation pour le quartier qui aspire à mettre en avant le terreau associatif et culturel local. En attendant l’ouverture définitive prévue au printemps 2024, la terrasse vous accueille tous les week-ends en septembre et d’octobre 2023.

Si vous passez à côté des Halles en commun à la Courrouze vous ne pouvez pas le manquer. Sur l’un des bâtiments désaffectés de l’ancien site Euro-Shelter, les lettrages d’un immense graff vous annoncent que vous êtes bien à… Grabuge. Sur place, l’équipe s’active pour préparer l’ouverture provisoire du vendredi 8 septembre 2023.

Benjamin Charles nous accueille pour nous raconter l’histoire de Grabuge. Lui qui vient du bar et de l’événementiel s’est associé avec Gaspard Aillet et Martin Bonade du food truck Hey Bro pour répondre à un appel à projet qui vise à installer un lieu de restauration dans les Halles en commun en cours de réhabilitation. Les associés remportent l’offre en juin 2022.

Leur projet est de créer un lieu alternatif qui soit à la fois un refuge et une vitrine pour les associations culturelles et sociales rennaises. Cofondateur de l’association de palet breton La P’tite Planche, Benjamin Charles a connu les galères pour trouver des espaces où se réunir. « Soit il faut louer ou aller dans une salle conventionnée, beaucoup de démarches donc, soit on se retrouve dans un tout petit bar. C’est dommage de ne pas trouver un lieu pour les assos où on puisse se retrouver, avoir de la place pour intervenir, présenter ses activités », déplore-t-il, en chœur avec bien des Rennais et Rennaises. Grabuge veut donc être un entre-deux entre les grosses structures et les bars, donner une place à ces projets associatifs qui ne demandent que ça.

Le tiers lieu aura aussi une place dans la vie du quartier la Courrouze en pleine reconstruction. Déjà, en proposant un service de restauration à toutes les structures récemment installées dans les Halles en commun. Mais aussi en animant le quartier. « Il y a des immeubles partout, des bureaux partout mais pas encore d’endroits où se retrouver boire un verre. C’est notre objectif, rendre plus vivante la Courrouze », annonce Benjamin Charles.

Propriétaire du terrain, Territoires Rennes va réhabiliter le bâtiment en en faisant un modèle d’écoconstruction (toit en panneaux solaires, isolation terre paille, etc.). Remise aux normes, la vieille halle pourra d’ici le printemps 2024 accueillir 200 personnes, une cuisine et recevoir des événements. Pour le moment, Grabuge sera ouvert durant les week-ends de septembre et octobre, et seulement la terrasse. C’est Grabuge hors des murs…

Guinguette dans un décor industriel, ornée de graffitis dont certains sont l’œuvre de l’association Teenage Kicks, on y sert des bières bretonnes uniquement. Le food truck Hey Bro servira ses plats fusion asiatique, d’autres food truck seront aussi régulièrement invités pour varier les plaisirs. Côté animations, le programme est déjà chargé avec des événements musicaux tous les week-ends, entre musique électronique, rock, reggae dub, mais aussi du stand up avec La Reine Comédie, des dégustations de bières avec Biozh, des projections de films avec des associations d’aide aux migrants ou encore un concours de palet.

Bien décidé à animer le quartier, Grabuge va faire du bruit dans la Courrouze.