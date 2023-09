Rennes. Rencontre avec Michel Audouard, nouveau directeur du Jardin moderne

Michel Audouard prenait ses fonctions au Jardin Moderne de Rennes le 1er septembre 2023, en tant que directeur des activités. Une quinzaine d’années à travailler dans les musiques actuelles lui offre une vision panoramique du secteur et une expertise dans les missions d’accompagnement et de diffusion qui sont celles du Jardin Moderne. Rencontre.

À peine sorti d’une réunion de passation avec sa prédécesseuse, Juliette Josselin, Michel Audouard nous rejoint dans le hall du Jardin Moderne. Nous nous installons à l’extérieur sur la terrasse pour faire connaissance avec le nouveau directeur chargé des activités.

Nouvellement arrivé à Rennes, Michel Audouard a pas mal bourlingué dans les musiques actuelles. Son parcours commence par des études en ingénierie des métiers des arts et de la culture à Dijon, pendant cinq ans, au cours desquels il fait de nombreux stages dans des structures lyonnaises. « Une formation assez globale sur la direction de projets culturels », commente l’intéressé. Puis, viennent ses premiers emplois, assistant de communication et de production, chargé de production pour un festival organisé par la smac (scène de musiques actuelles) Ardèche. Après ça, il devient manager et tourneur de groupes. « J’ai développé le groupe Ko Ko Mo pendant six ans », cite-t-il en guise d’exemple. Parallèlement, il s’initie à la régie générale et technique au festival Hellfest. Il prend ensuite la casquette de programmateur de la smac de La Gare De Coustellet (Vaucluse). « Toutes ces expériences m’aident à prendre conscience du projet du Jardin moderne : les missions d’accompagnement, de répétition, de diffusion, de lieu de vie aussi », résume Michel.

Évidemment, Michel Audouard connaissait déjà Rennes grâce au pèlerinage annuel des Trans Musicales, étape obligatoire pour qui travaille dans les musiques actuelles. Il a été le tourneur du groupe rennais Rex Regis et il a déjà invité d’autres groupes rennais en tant que programmateur. « La scène musicale locale est plutôt célèbre. Elle s’exporte très bien, notamment la scène pop et rock indé », observe-t-il. Un succès qu’on peut attribuer à la présence et à la forte activité de structures dédiées : l’Antipode, l’Ubu, la Nouvelle Vague à Saint-Malo, et bien sûr le Jardin Moderne. « Il y a une politique publique de la ville attentive aux musiciens, ça aide forcément à la structuration », affirme Michel. Mais, comme il le dit aussi, « plus il y a de locaux de répétitions et d’accompagnement, plus il y a de groupes qui se forment, plus il y a de groupes à accompagner ».

L’École de la boom au Jardin Moderne. Atelier d’initiation au mix en mixité choisie. © Laura Parize

Dans ce cercle vertueux, le Jardin Moderne joue toujours un rôle clé. « C’est un lieu ressource pour les musiciens sans équivalent à Rennes. Ici, on fait quelque chose que d’autres structures ne peuvent pas faire », déclare Michel Audouard. Il s’avoue impressionné par « le travail mené par l’équipe et le précédent duo de direction sur les quatre dernières années, le fonctionnement en interne ou avec les adhérents et la vie associative ». Ayant assisté au Lâcher de saison, le 6 septembre 2023, il a pu constater les efforts faits dans l’accueil du public et la programmation artistique, à la fois diversifiée et tendant à la parité.

Humble dans sa prise de poste, Michel Audouard prétend avant tout maintenir ce bon fonctionnement. « Pour moi, reprendre une direction ça veut surtout dire observer comment les choses fonctionnent, s’assurer qu’elles continuent à bien fonctionner et après, éventuellement, renouveler ou changer les choses. Ma priorité est de défendre notre activité et de faire en sorte que le Jardin Moderne continue à être une association saine avec des conditions de travail et d’accueil qui soient bonnes et pérennes », avance-t-il.

Dans un premier temps, la préoccupation de Michel Audouard va surtout être d’assurer la stabilité des financements, voire de débloquer des budgets pour rénover le bâtiment et les équipements. Au nombre des aménagements envisagés : rendre le bâtiment plus accessible encore aux différents types de handicaps, plus économique en matière d’énergie, créer une cuisine pour les associations résidentes et accueillies ponctuellement, et pourquoi pas ouvrir un accès par les berges de la Vilaine.

Open Garden au Jardin Moderne, juin 2023. © Louise Quignon

L’enjeu est aussi de « développer l’activité tout en restant en accord avec nos valeurs et en allant plus loin dans celles-ci, que ce soit l’égalité, l’économie sociale et solidaire, le développement durable ». Le nouveau directeur résume ainsi ses priorités : « ne pas laisser pourrir les choses, être en accord avec les avancées technologiques et la pratique des utilisateurs, et enfin rendre ce lieu plus agréable et innovant pour qu’il reste un lieu incontournable à Rennes ».

La nouvelle identité visuelle du Jardin Moderne est signée Pollen Studio.

