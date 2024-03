Dans le cadre de la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, une manifestation féministe aura lieu vendredi 8 mars 2024 à partir de 15 h à Rennes. Un programme conçu par l’associationo NousToutes35.

Cortège Rennes Sud :

A 10h, RDV au Polyblosne pour la préparation du repas partagé et des pancartes, on se rencontre, on discute de ce qu’on vit à Rennes en tant que femmes ou habitantes. Les enfants sont bienvenus !

À 12h au Polyblosne, on continue les rencontres en prenant un repas partagé. Même si vous n’êtes pas venues le matin, rejoignez-nous !

À 14h au métro Clémenceau : on se retrouve pour aller vers la place Charles de Gaulle rejoindre les autres cortèges

Cortège Villejean :

À 13h30, RDV sur la dalle Kennedy pour un goûter à partager tous et toutes ensemble !

À 14h30, départ groupé au métro J. F. Kennedy pour rejoindre la manifestation place Charles de Gaulle !

Accueil d’enfants

De 14h à 19h, à l’Hôtel Pasteur, le collectif la Bulle (Bienvenue, Unissons nos Luttes par L’accueil d’Enfants) accueille bénévolement les enfants pendant la manifestation. Vous pouvez leur confier vos enfants en toute confiance (en n’oubliant pas des couches si votre enfant en porte).

Inscriptions :

accueildenfants@riseup.net

07 69 97 21 05

La Bulle Rennes sur Facebook

La manifestation : horaires et parcours

14h – Place Charles de Gaulle : stands militants des collectifs et syndicats engagés dans les luttes féministes. Sur le stand noustoutes35 : tracts, stickers, badges, affiches, bandanas !

15h : rassemblement et prises de paroles

15h30 – Départ du cortège : la manif partira de Charles de Gaulle et fera une boucle pour y revenir. Elle partira rue d’Isly puis Boulevard de la Liberté en direction de la Place de Bretagne. Elle passera ensuite à République, puis sur les quais (devant les Beaux Arts) et avenue Jean Janvier (devant le TNB). Elle rejoindra ensuite son point de départ. Le parcours est accessible en fauteuil roulant ou poussette. Des toilettes sont accessibles tout au long du parcours.

18h – Retour à Charles de Gaulle : prises de parole et autres surprises pour clôturer l’événement.

La manifestation : cortèges

Cortège calme, en tête de la manifestation : mixité complète, à distance de l’animation de tête. Pas de mégaphone ou système son. Pas d’utilisation de fumigènes. Densité de foule amoindrie. Ce cortège est mixte, nous invitons néanmoins à laisser sa tête aux personnes premières victimes du patriarcat.

Cortège féministe, mené par le camion de noustoutes35 : mixité complète, en laissant évidemment la tête aux personnes premières victimes du patriarcat. Animations, mégaphones, sonos, musique. Potentielle utilisation de fumigènes. Rage et paillettes !

Cortège étudiant·e·s : cortège féministe et syndical

Cortège intersyndical

Cortège des partis

La manifestation : accessibilité

Le cortège calme : espace délimité, en-tête de la manifestation avec un rythme de marche adapté, plus de place, moins de bruit, un encadrement par des bénévoles-ressources. Cet espace peut être utilisé par toute personne qui en ressent le besoin.

Des bénévoles-ressources assureront le respect du cortège calme et feront leur maximum pour rendre la marche le plus accessible possible.

Plus d’informations via la publication du Planning familial 35 qui le coordonne le cortège calme.

Interprétariat LSF (Langue des Signes Française) : Toutes les prises de parole seront signées en simultané depuis le camion (cortège noustoutes35). N’hésite pas à te rapprocher pour voir les interprètes. Des bancs seront aussi disponibles pendant les prises de parole pour se reposer et se concentrer sur les propos partagés.

La manifestation : encadrement

Le SAPP – Service D’Auto-Protection Pailleté, sera présent pour que tout le monde passe la meilleure manifestation possible. Iels seront reconnaissables grâce à des brassards rose et brillants. Tu peux les solliciter si tu as un problème ou une question. Iels pourront mettre à disposition des masques, des bouchons d’oreilles, de l’eau, un en-cas, un kit de premiers secours, des serviettes menstruelles. Iels pourront aussi te soutenir ou t’accompagner en dehors de la manifestation si tu en as besoin.

Signataires de l’appel à la manifestation générale féministe du 8 mars 2024 :

Associations et collectifs : noustoutes35 – Puissance Féministe – FRAP – Le Planning Familial 35 – Nous Féministes 35 – Kuné – Rennes antisexiste – Les Pétrolettes – Ouest Trans – Commune Vision – Cercle LGBTQ+ – Collective des mères isolées Syndicats : FSE – Union Pirate – CNT – Solidaires 35 – FSU Partis politiques : NPA Rennes – Gauche éco-socialiste 35 – LFI 35 – Parti de Gauche 35 – Du Pain Et Des Roses

NousToutes35 : noustoutes35@gmail.com

