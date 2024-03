Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole – accueillera la première édition du salon Les Jours de l’Encre les 20 et 21 avril 2024. Cet événement artistique regroupera plus de 95 tatoueurs et 40 artistes venus de France et d’ailleurs afin de bousculer la perception du tatouage et promouvoir son expression artistique.

Les Jours de l’Encre est le nouvel événement incontournable mêlant tatouage et art le temps d’un week-end, les 20 et 21 avril 2024. Un rendez-vous au Couvent des Jacobins pour tous les publics, qu’ils soient passionnés ou simplement curieux !

Cette première édition est d’abord l’occasion de rencontrer les artistes, d’échanger avec eux et de mieux comprendre la démarche liée au tatouage. Les visiteurs pourront admirer les créations des tatoueurs et même se faire tatouer par des professionnels. Pour les plus intrépides, il sera également proposé de « mettre la main à la pâte » lors des différents ateliers proposés. Enfin, pour emporter un peu des Jours de l’Encre avec eux, les visiteurs pourront repartir avec des créations et des illustrations.

Les différents artistes-tatoueurs seront disponibles pour vous tatouer. Vous pourrez donc vous faire tatouer sur place : des « flashs » seront proposés par les artistes. Le « flash » consiste à tatouer un motif déjà imaginé et dessiné par l’artiste pour l’événement. Il vous suffira de vous adresser directement à l’artiste sur l’événement ou en les contactant auparavant. Certains artistes tatoueurs peuvent bloquer des rendez-vous avant l’événement et n’auraient donc potentiellement plus de places disponibles.

Un espace pour les enfants lors de l’événement Les Jours de l’Encre a été aménagé. Encadré par des bénévoles spécialisés dans la petite enfance, des activités coloriage, tatouages éphémères et bien d’autres sont au programme !

Les Jours de l’Encre au Couvent des Jacobins

Samedi 20 avril 2024, de 10h à 19h | Dimanche 21 avril 2024, de 10h à 18h.

20 Pl. Sainte-Anne, 35000 Rennes

Voir les artistes de l’événement

Billetterie

12€ le pass journée | 18€ le pass 2 jours l Pass -16 ans gratuit

