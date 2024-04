Le festival Les Envolées au théâtre La Paillette s’ouvre par un premier weekend spécial théâtre et étudiants du 19 au 20 avril 2024. La MJC organise cinq weekends printaniers des spectacles et propositions mêlant danse, musique, théâtre et art plastique. Pour cette 42e édition, Les Envolées s’emparent pour la première fois d’un thème liant tous les spectacles : « Le Sport à tout prix ». Retour sur la programmation du premier weekend avec Aude Challamel du Rozier, programmatrice ados-adultes et coordinatrice des pratiques en amateur de La Paillette.

Unidivers – Les Envolées sont un très vieux festival (42e édition). Selon vous, comment expliquer cette longévité ? Et comment continuez-vous de vous renouveler chaque saison ?

Aude Challamel du Rozier – Il n’a pas toujours eu le même nom, mais oui c’est bien la 42e édition. À La Paillette, on a toujours eu un gros volet de pratique en amateur et, en Bretagne de façon générale, il y a toujours eu une grosse activité de théâtre amateur. La Paillette a développé son projet autour du théâtre (principalement) amateur et professionnel.

Aude Challamel du Rozier. Photo de Laurianne Lamer

Un certain nombre d’intervenants reviennent chaque année, mais ils sont aussi régulièrement renouvelés. Cette année (septembre 2023), nous avons fait pour la première fois un appel à participation d’intervenants metteurs en scène pour les ateliers. Certaines personnes qui n’ont pas l’habitude d’encadrer à La Paillette ont pu participer et mener des ateliers avec différents groupes. C’est aussi la première année où l’on a une thématique commune à tous les spectacles « Le Sport à tout prix », ce qui permet de bouleverser les habitudes et de replacer la créativité à un autre endroit. Il y a aussi des changements d’adhérents, certains sont historiques, mais ce ne sont pas les mêmes depuis 42 ans.

Unidivers – Pourquoi avoir choisi d’étaler le festival sur plusieurs weekends plutôt que sur une semaine ou plus comme la plupart des festivals ?

Aude Challamel du Rozier – Ça fait quelques années que le festival fonctionne comme ça, ce n’était pas le cas avant. On a changé l’année de l’arrêt de la pandémie, dès qu’on a eu la possibilité de se réunir à nouveau. L’année entière avait malgré tout été bouleversée alors tous les groupes n’étaient pas en mesure de présenter un spectacle de bout en bout. Avec les intervenants, on a fait le choix de tout regrouper sur un weekend et de créer un temps fort. Ça faisait deux ans que les membres de nos ateliers n’étaient pas montés sur scène et on a trouvé qu’il y avait une énergie assez chouette, que les groupes se croisaient plus facilement. Alors, on a décidé de rester sur ce format, on fait quatre à cinq spectacles par jour et tout le monde se croise. Le public peut aussi se faire un weekend théâtre s’il le souhaite. Ça crée une dynamique, les spectacles sont moins éparpillés.

Les Envolées Danse, photo de @MaëlissLesage

Unidivers – Le premier weekend (19-20 avril 2024) est consacré à des projets étudiants, quatre spectacles sont programmés et accompagnés de quatre différentes compagnies de théâtre. Pourquoi avoir choisi d’isoler ces spectacles ?

Aude Challamel du Rozier – Dans les ateliers qu’on propose à destination des adultes, on en a quelques-uns uniquement pour les étudiants. L’ensemble des ateliers leur est accessible, mais quatre d’entre eux sont uniquement pour eux. On a souhaité organiser cela parce qu’ils sont dans une temporalité un peu différente. Ils jouent dès ce weekend, en amont de tous les autres weekends des Envolées, pour leur permettre de partir ensuite en stage ou de passer leurs examens. Ce sont des jeunes qui s’inscrivent individuellement avec un intervenant ou une intervenante.

Unidivers – Quelle proposition leur a été faite ? Est-ce qu’il y avait des contraintes ou des obligations ?

Aude Challamel du Rozier – On a fait part de la thématique aux intervenants au mois de janvier dernier, ils ont eu trois mois pour y réfléchir et nous proposer un panel de ce qu’ils souhaitaient faire. Puis, ça a été affiné en groupe à partir du mois de septembre. Dans les formes proposées, certains ont monté des pièces déjà écrites, c’est notamment le cas d’Éric Antoine de la Cie Kali&co, ils ont monté Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir, un texte de Stéphane Jaubertie. D’autres, comme Adèle Csech et Falko Lequier, ont décidé de faire une écriture de plateau pour Le Sport à tout prix. Avec le groupe étudiant, ils ont collecté de la matière documentaire, des textes journalistiques, des témoignages audio ou écrits etc. Ils les ont expérimentés pour faire un montage de textes et proposer un spectacle.

Tristesse et joie dans la vie des girafes, mise en scène par Éric Antoine pour Les Envolées étudiants 2023

Unidivers – Dans quelle mesure les étudiants se sont-ils impliqués dans la mise en scène ?

Aude Challamel du Rozier – Ça varie un peu selon les intervenants et les groupes, mais chacun est force de proposition. Par exemple, sur le texte d’Adèle Csech et Falko Lequier, les étudiants étaient très impliqués. Pour le groupe de Jérémy Delaunay, le groupe a choisi de monter Straight de Guillaume Poix. Jérémy est arrivé avec deux textes, voire trois, au début de l’année scolaire et ils ont pu choisir lequel travailler ensemble. Ensuite, la mise en scène est dirigée par les intervenants, mais une fois encore, chacun est libre de proposer. Nos groupes étaient très motivés.

Il existe surtout des contraintes de planning. Les intervenants [metteurs en scène] me proposent des dates d’ateliers en juin pour la saison prochaine et ensuite je fais un Tetris. De cette manière, ces dates sont balisées dès le début de l’année pour que les groupes connaissent les dates de leurs ateliers. Ils s’inscrivent ensuite par rapport au calendrier. On fait des allers-retours pour que, dès septembre, tous les intervenants et les adhérents sachent quand ils doivent être là.

Unidivers – Ce premier weekend est non seulement consacré à des étudiants, mais il est aussi 100% théâtre. Pourquoi démarrer le festival par un weekend entièrement sur cet art ?

L’ours + Une demande en mariage, mise en scène d’Alain Petit pour Les Envolées étudiants 2023

Aude Challamel du Rozier – Parce que 100% des ateliers étudiants sont du théâtre. Et aussi, parce qu’on regroupe tous les ateliers de danse dans deux mêmes spectacles le dernier weekend du festival, les 22 et 23 juin.

Suite à ce premier weekend, le festival ne redémarrera que le weekend du 31 mai avec du théâtre adulte, sera ensuite proposé un weekend destiné aux jeunes (enfants et ados) toujours dans le théâtre [7 et 8 juin]. Mi-juin, on aura de nouveau du théâtre adulte et on terminera par de la danse avec un dernier weekend que l’on appelle Les Envolées Danse. On aura aussi du théâtre de rue, du théâtre en extérieur et des concerts. Enfin, nous avons une exposition d’arts-plastiques, dans la galerie du Lavoir de La Paillette, qui démarre début juin. Elle réunit tous les ateliers qui sont proposés dès l’âge de cinq ans. C’est un parcours dans leurs productions de toute l’année.

Chacune des disciplines qu’on propose a sa temporalité sur le festival. Le weekend étudiant est un peu isolé dû aux contraintes de temps des étudiants.

Unidivers – Le thème du festival cette année est « Le Sport à tout prix », pourquoi ce thème et comment ça va se retranscrire dans les spectacles proposés ?

Aude Challamel du Rozier – Les Jeux Olympiques ont évidemment aidé à la décision de la thématique. Mais l’idée, c’était aussi de proposer quelque chose qui soit un peu joueur pour tout le monde. Il y a aussi une dimension politique intéressante et humaine dont ils ont tous tiré des fils différents. Cette année, certains spectacles proposeront des choses qui ne feront pas forcément l’apologie du sport ou des JO. La thématique est à la fois ciblée et large, ce qui permet de s’emparer de portraits de personnes et d’enjeux politiques : on va notamment parler du conflit nord-américain et afro-américain, aborder la notion de collectif, etc. Ça a permis de s’ouvrir pleins de sujets différents.

Le Bastringue, mise en scène d’Alain Petit pour Les Envolées étudiants 2023. Photo de Antoine Kohler

Unidivers – Pouvez-vous me parler des particularités de chaque pièce que nous pourrons voir ce weekend ?

Aude Challamel du Rozier – Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir, une mise en scène d’Éric Antoine présentée vendredi 19 avril, évoque des tranches de vie qui sont en prise avec le pouvoir et avec une langue qui attaque.

Le spectacle Silence complice d’Alain Petit est quant à lui joué deux fois par des étudiants débutants, samedi 20 avril. On vient parler d’une histoire d’amitié entre Bill et John qui sont dans une grande précarité et qui, pour s’en sortir, se lancent dans des paris de courses de lévriers. Un sport très populaire en Australie.

Le Sport à tout prix d’Adèle Csech et Falko Lequier, est un montage de textes autour des joies et des violences dans l’univers du sport, il sera présenté le samedi 20 avril. Ils ont tiré plusieurs fils autour de la question : quel serait un rapport idéal avec le sport pour demain ?

Le dernier spectacle, Straight, est mis en scène par Jérémy Delaunay. Il traite de la coupe du monde de foot de 2010 en Afrique du Sud. Un groupe d’activistes lesbiennes s’emparent de la coupe pour organiser un happening qui dénonce les violences encore subies par les femmes depuis l’apartheid et notamment les viols correctifs qui sont organisés contre les femmes homosexuelles. Également présenté samedi 20 avril.

Visuel des Envolées 2024

INFOS PRATIQUES

Les Envolées 2024

Premier weekend : 19, 20 avril 2024

Prix unique : 4 euros par spectacle

La Paillette (lieux, horaires…)

Boxon(s) à n’en plus pouvoir – Éric Antoine cie Kali&Co

Silence complice – Alain Peit cie Chiendent

Le Sport à tout prix – Adèle Csech et Falko Lequier Le Bestiaire collectif

Straight – Jérémy Delaunay cie À corps perdus