Rennes. La Grande Boueuse, un spectacle poétique

La Grande Boueuse, spectacle interprété par Inès Cassigneul de la compagnie Sentimentale Foule, aura lieu à la MJC du Grand Cordel à Rennes mercredi 12 juillet 2023.

Dans La Grande boueuse, une poétesse rapporte une histoire qu’elle a entendue au fin fond du Tennessee. Une vieille française a disparu dans le Mississippi, dévorée selon une croyance locale par les Muddy Worms, esprits du fleuve. Commence un long poème, un road-trip en alexandrins, comme un tombeau verbal pour cette dame.

Le récit aborde les thèmes du divorce, du pardon et de la mort douce. Le temps de ce parcours géographique au ton décalé, la poétesse construit à ciel ouvert une architecture symbolique en terre, un monument funéraire ornemental qui devient la métaphore de son geste narratif. Geste verbal et geste architectural font spectacle, et sont ponctuellement accompagnés de ritournelles jouées au banjo, instrument traditionnel américain associé au colportage d’histoires, attribut d’une conteuse qui parle avec de la boue.

© Pierre Planchenault

La Grande boueuse est un spectacle qui se joue en espace public fixe. Ce choix est lié au désir de porter haut l’adresse aux spectateur.ices (sans micro), et de faire exister une parole qui va dehors, à la rencontre des autres. Être en extérieur permet de laisser dans une rue, sur une place ou sur un parking, l’empreinte invisible d’une histoire. Le spectacle se dédie en priorité à des espaces urbains, périurbains où l’eau et la végétation manquent au paysage, le but étant d’amener un imaginaire fluvial et organique là où l’humain a minéralisé et rationnalisé l’espace.

La scénographie de La Grande boueuse traduit une sensibilité écologique, elle utilise de la boue, en particulier celle de l’estuaire de la Gironde, lieu qui est aussi le point de départ géographique de la fable. L’enjeu est d’inscrire cette boue dans le processus de création et dans la scénographie, et de chercher comment elle s’articule au récit : d’un point de vue physique (différents états de la matière : plastique, visqueux, liquide, ou cuite) et dans l’imaginaire qu’elle permet de déployer (composition et décomposition, construction, métamorphose, etc.).

Le récit est un « tombeau », une histoire écrite pour ensevelir symboliquement, et tendrement, le personnage principal, Clarisse. Comment la forme de la scénographie peut épouser cette intention funéraire ? Elle peut être décrite comme une architecture symbolique donc, associée aux événements de la « grande Histoire », et qui célèbre ici les petites histoires, comme un palais d’argile (« amoureuse »), un monument en hommage aux vies amoureuses minuscules.

Le dispositif scénographique et son déroulé s’inspirent des méthodes de l’archéologie expérimentale, pour imaginer l’espace de jeu comme un chantier de fouille et de reconstitution. Un espace pour gratter dans et avec la terre (au sens de creuser-prélever et d’écrire), et reconstituer une architecture funéraire en terre imaginaire. Une fausse archéologie expérimentale qui imagine une fausse reconstitution d’un faux monument (pour ne pas trop se prendre au sérieux !) : la scénographie se transforme.

La scénographie permet donc d’écrire avec de la terre, de construire un espace qui active le récit sur un mode symbolique, car chaque colonne du “monument” est une partie de l’histoire. La narratrice retranscrit en direct son récit en trois dimensions, avec des objets qui illustrent ou symbolisent l’histoire de Clarisse. Elle expose ainsi son palais de mémoire, son histoire logée dans une architecture mentale. Les colonnes écrivent l’histoire racontée, pour à la fin, devenir un espace de lecture de cette même histoire.

Cultivant un esprit artisanal et voyageur, la compagnie Sentimentale Foule (2016) porte le travail de l’autrice, metteuse en scène et actrice Inès Cassigneul. Les créations théâtrales produites sont dédiées à la narration orale d’histoires. Ces spectacles peuvent relever de dramaturgies plurielles, qui associent l’oralité à d’autres langages artistiques ou artisanaux. Leur singularité permet également de déployer des aventures collectives de transmission et de création destinées à des amateur·ices. Basée à Rennes, la compagnie travaille son ancrage breton et se déploie à un niveau national (Gironde) et européen (Belgique).

En 2023, en parallèle de la création de La Grande boueuse, Inès Cassigneul poursuit les diffusions et confections de Vierges maudites ! et de L’histoère couzue. Elle co-imagine aussi un cycle pédagogique à l’invitation de l’auteur Ronan Mancec, « La carte de nos espaces », avec la MJC du Grand Cordel et joue dans le spectacle Vieux blond de la Cie Dromosphère.

Infos pratiques

Mercredi 12 juillet 2023, 18h15 à la MJC du Grand Cordel – 35000 Rennes

