RENNES. LES VIERGES MAUDITES PAR INES CASSIGNEUL

Associant récit et broderie figurative, Vierges Maudites ! est une réécriture de la légende arthurienne d’Élaine d’Astolat, « vierge au lys » morte d’amour pour Lancelot du Lac. Ici, elle n’est pas morte, mais partie sous terre à la recherche du chevalier.

En ressuscitant Élaine, et sans sacrifier le tragique de l’histoire, Inès Cassigneul en fait l’héroïne d’une conquête amoureuse, loin de l’archétype de la « belle endormie ». Dans ce récit en prose et en vers, inspiré par les genres médiévaux que sont l’allégorie et la poésie narrative, et flirtant (de « conter fleu-rette ») avec la supercherie littéraire, parole et broderie se lient, texte ancien et pastiche contemporain s’entremêlent. À travers le récit initiatique, représenté sur scène par de grandes broderies (une carte géographique et un jeu de l’oie), Vierges Maudites ! déploie ces savoir-faire anciens pour mieux conjurer le sort et transmettre la version féminine d’une éducation sentimentale. Cette version implicative du spectacle a été créé en collaboration avec des brodeuses du Rheu, faisant de ce récit critique une oeuvre collective.

Le spectacle sera également présenté au Centre culturel AGORA du Rheu, vendredi 25 et samedi 26 février.

BIOGRAPHIE SENTIMENTALE FOULE (France)

Sentimentale Foule est une association loi 1901 créée à Rennes pour mener des aventures dans le champ des arts vivants (spectacle et art plastique) avec Inès Cassigneul (auteure, comédienne, metteuse-en-scène et brodeuse) à la direction artistique, et Paul Dupouy (animateur éducation populaire et coordinateur socio-culturel). Les projets de la compagnie puisent dans le langage cartographique pour explorer territoires de pensée, lieux de mémoire, labyrinthes de sentiments et géographies imaginaires. Ils créent de nouvelles cartes et de nouveaux récits pour raconter et questionner nos lieux communs et particuliers.

Tout public

Billets gratuits à réserver en ligne ou au 02 99 51 38 15

Dimanche 27 Février 2022

14:30 > 16:00

Écomusée de la Bintinais

Dimanche 27 Février 2022

17:00 > 18:30

Écomusée de la Bintinais