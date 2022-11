Rennes. Chez Kebreizh, la Bretagne est dans le kebab

L’enseigne Kebreizh a déménagé 36 rue Vaneau, près de mail Mitterrand. Devenu une association, le restaurant de street-food conserve son concept pour le moins innovant : bouleverser les codes de la gastronomie et réinventer le kebab pour un plaisir renouvelé dans l’assiette.

Kebreizh avait ouvert ses portes rue Saint-Georges en octobre 2021. Son créateur Florian Bobes nous avait dévoilé les secrets de cuisine nécessaires à la confection d’un kebab de qualité. Parti explorer les contrées parisiennes, il a laissé les commandes à Florian Latour et le restaurant est aujourd’hui à découvrir 36 rue Vaneau, avec toujours autant de goût et de sourire.

Cynthia RIAUDEL, Florian LATOUR, Raphaël HEUDRÉ, Marin COUASME, Victorien (qui nous aide pour l’ouverture) et Quentin BRANT © Poux

L’idée initiale de Kebreizh était de changer les codes de la gastronomie et de redonner ses lettres de noblesse à une street-food particulièrement catégorisée « mal bouffe » : le kebab. S’attaquant à cet incontournable, le challenge était, on peut le dire, de taille. L’objectif était alors de penser un kebab de qualité tout en ne perdant pas un bras en passant à la caisse.

Rêvé depuis 2018, le projet a vu le jour en octobre 2021, après plusieurs essais à succès dans le cadre du Marché à manger. Le restaurant de street-food atypique a aujourd’hui déménagé et changé son modèle économique. « Kebreizh est devenu une association, un collectif. C’était le seul moyen pour nous de perdurer », explique un membre de l’équipe. Chaque personne de l’équipe est aujourd’hui associés au projet, soit cinq membres associés – Florian LATOUR, Cynthia RIAUDEL, Quentin BRANT, Raphaël HEUDRÉ et Marin COUASME -, mais le principe reste le même.

La fine équipe de Kebreizh s’active afin de démontrer que la street-food et le kebab ne riment pas qu’avec travail à la chaîne et produits industriels. Entre la préparation d’un pain fait maison, la broche de poulet de Janzé montée sur place chaque jour et les légumes de saison omniprésents dans les formules proposées, cette vision industrielle (bien ancrée) autour de ce plat a clairement du soucis à se faire.

© Allan Poux

Une cuisine goûtue et responsable

Proposant une carte plus étoffée que dans le premier restaurant, l’équipe teste, goûte, innove et chacun apporte ses connaissances culinaires. Enveloppée dans un pain pide turc fait à partir de la farine bio du Moulin de Champcors (Bruz), les ingrédients locaux et de saison se superposent pour une explosion de saveurs originales pour un kebab. Le poulet vient de Janzé, les pommes de terre de Jean-Michel Piot (35) et les fromages du Local à Fromages à Novoitou.

Les produits frais et locaux sautent de l’assiette jusqu’au verre, puisque Kebreizh a adopté un parti pris fort, mais assumé concernant les boissons. Aucune chance de trouver des sodas industriels pour accompagner votre kebab. Misez plutôt sur de délicieuses boissons faites maison telles que citronnade ou thé glacé. Les seuls sodas sur lesquels vous pourrez compter sont naturels, bio et responsables, Le Schorle des Filles de l’Ouest. Sont également disponibles les jus de fruit de l’Atelier du Coucou. Les bières bretonnes proviennent quant à elles de la brasserie Biozh, le cidre de Dinan et le café est torréfié localement par le Bourbon d’Arsel.

Les propositions de Kebreizh

Avec tous ses ingrédients, Kebreizh semble paré et propose une large gamme de délicieuses formules pour tous les goûts. Côté sandwichs, des nouveautés sont à la carte : le kebreizh poulet et sa déclinaison végétarienne sont dorénavant accompagnés d’un kebab aux boulettes de porc. L’équipe a confectionné quatre sauces pour sublimer les recettes : blanche (yaourt, menthe, citron confit, huile d’olive), ketchup de carotte, mayonnaise et sauce Piki Piki (harissa maison de légumes).

Niveau prix, comptez une petite dizaine d’euros pour une formule pour 1 ou 2€ de plus (boisson et/ou pommes de terre).

Des tapas sont aussi disponibles : camembert rôti, du houmous, des cheese nans fait maison, légumes panés, wings de poulet de Janzé… une liste qui ne peut que donner envie.

Sandwich Kebreizh © Allan Ploux

En plus de sandwichs à emporter, l’équipe développe la restauration sur place puisqu’une trentaine de couverts est désormais possible en intérieur et une quinzaine dans une terrasse privative. Et l’après-midi, des pâtisseries et seront au menu et inviteront la clientèle à s’installer pour passer un moment agréable et/ou travailler. L’envie étant de créer un lieu de vie où l’on peut également se restaurer.

Si manger chez Kebreizh vous redonnera le sourire pour la qualité de son menu, allez-y également pour l’équipe souriante et dynamique qui rend la pause déjeuner doublement agréable.

Infos pratiques

Kebreizh

36 rue Vaneau

35000 Rennes

Sur place

Ouvert du Mardi au Samedi, de 11h30 à 22h

Article réalisé par Hélène Lecointre et Emmanuelle Volage