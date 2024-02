L’association rennaise Faon/zine, À l’origine du fanzine Cui-cui invite à Un hiver non-humain à l’Hôtel Pasteur, samedi 23 et dimanche 24 février 2024. En collaboration avec le collectif Wild Bretagne et la compagnie l’Effraie, seront proposés dans cet événement des ateliers, des jeux, des lectures, une projection et même un plateau radio en direct pour une découverte du Vivant qui peuple notre environnement.

La première édition de Cui-cui, projet de fanzines impulsé par l’écologue rennais Timothée Cantard et accompagné au graphisme par l’illustratrice Anaïs Rallo, paraissait en juin 2023. Cette série, portée par l’association Printemps Bruyant, donne à voir et à lire la poésie du Vivant et les écosystèmes que nous côtoyons en Bretagne. Ces histoires de non-humains sont racontées et illustrées par les humains de manière simple et ludique afin de sensibiliser autant que possible le plus grand nombre.

Cui-cui, édition printemps Cui-cui, éditions hiver

Après l’édition hiver sortie en décembre 2023, l’association Faon/zine organise son premier grand événement à l’Hôtel Pasteur, 2 place Pasteur. « L’événement est un espace d’immersion et de réflexion pour apprendre à voir et connaître les autres êtres vivants qui cohabitent avec nous dans la ville et ses alentours, pour comprendre leurs singularités, leurs besoins et leurs fragilités », explique Timothée Cantard. Pendant deux jours, des artistes et naturalistes sont invités à proposer des animations tous publics.

Dans un atelier collectif d’imagination intitulé « Atelier des antémondes », vendredi à 14h30, l’association Wild Bretagne invitera notamment à se projeter dans un futur post-pétrole et post-capitalisme, d’après l’ouvrage Bâtir aussi des éditions Cambourakis. La place du Vivant y aura naturellement un des rôles principaux, comme ce devrait être le cas dans le monde réel. Suivra une lecture/slam de l’édition d’hiver du fanzine Cui-cui à 18h, elle sera portée par les contributeurs et contributrices de la dernière édition.

Samedi, atelier créatif « Rennes non-humain », lecture de la nouvelle « Concernant à Vipère péliade n°42 » et projection du court-métrage Le Chant du cachalot d’Adeline Faye sont annoncés pour une après-midi de sensibilisation tout en création et découverte culturelle et artistique.

À partir de 15h45, l’événement sera rythmé au son d’une radio animée par la Compagnie l’Effraie, un plateau radio sera installé et rassemblera naturalistes, artistes, personnes curieuses et passionnées afin d‘échanger autour du vivant : Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Comment se portent-ils ? Comment les protéger ? Elle invitera à composer le futur paysage sonore de la ville avec notre installation Cartographie Sonore. Vous pourrez notamment laisser un message sur le répondeur des vivants qui vous sont chers.

Dans l’écrin de l’Hôtel Pasteur, plusieurs expositions seront également à découvrir sur les deux jours. Envolée la Courrouze est une exposition de Lucie Robin, diplômée de l’EESAB de Rennes. Dans une approche créative des territoires et des relations humains et non-humains, des totems ornithologiques qui mettront en scène un inventaire des oiseaux sur quatre milieux différents du quartier de la Courrouze à Rennes.

Le collectif Wild Bretagne, association artistique agissant en Bretagne dans la nature et sa biodiversité, et l’association Faon/zine proposent quant à eux de découvrir une évolution cartographique de la ville de Rennes et de la place accordée aux vivants dans l’exposition Les vivants dans la ville. Dans Résistance sauvage d’Alexandre Patureau de Wild Bretagne, des animaux se rebellent contre la destruction de leurs habitats. Découvrez leur témoignage, leur point de vue et ce qui les poussent à se soulever.

Yann Moisan, Sane Pasquet et Alexandre Patureau du collectif ont aussi imaginé Balowieza : la dernière grande forêt sauvage d’Europe, la seule restée debout après que les autres aient été décimées. Dans cette dernière proposition qui aborde la vie sauvage par le prisme de l’art, les trois artistes plongeront le public dans un monde millénaire habité de photographies, peintures et écriture.

Pour plus d’informations sur la programmation, retrouvez l’association sur ses réseaux sociaux. (Facebook – Instagram)

