Rennes. Cui-cui, la série de fanzines sur le Vivant sort de son nid

Cui-cui est le nouveau projet de fanzines impulsé par l’écologue rennais Timothée Cantard et accompagné au graphisme par l’illustratrice Anaïs Rallo. Portée par l’association Printemps Bruyant, cette nouvelle série donne à voir et à lire la poésie du Vivant et les écosystèmes que nous côtoyons en Bretagne. L’édition printemps sera présentée à La Basse Cour vendredi 9 juin 2023. Des histoires de non-humains racontées par les humains de manière simple et ludique…

Chaque saison se pare de couleurs spécifiques et apporte ces sons qui lui sont spécifiques. Une fois le printemps bien installé, les arbres ont repris leur parure touffue verte, les bourgeons éclosent et colorent notre champ de vision, et le chant des oiseaux taquine les oreilles. Mais savez-vous que la huppe fasciée que l’on observe en Bretagne vient d’Afrique ? Et que le lychnis, fleur vivace, aurait le pouvoir de faire chanter le coucou ? Soutenu par l’association Printemps Bruyant et en collaboration avec l’illustratrice et graphiste Anaïs Rallo, l’écologue Timothée Cantard propose d’explorer le Vivant, les paysages et les animaux qui vivent à nos côtés dans la série de fanzines Cui-cui. Vous l’aurez peut-être deviné, la première édition, réalisée par une dizaine d’artistes et naturalistes bretons, sera dédiée au printemps…

© Timothée Cantard

La nature et Timothée Cantard entretiennent une relation forte qui dure depuis l’enfance. « J’ai toujours su que je voulais travailler dans la préservation de la diversité du Vivant, dans la défense de l’environnement », introduit l’écologue. « Plus on apprend, plus on connaît le sujet et plus ton engagement est grand. » Son parcours a été ponctué sinon de déclics, du moins d’aides qui l’ont motivé à aller toujours plus loin dans ses actions, jusqu’à travailler aujourd’hui dans un bureau d’études à Rennes, en charge des inventaires de la faune et la flore. Il s’occupe notamment de plans de préservation d’espèces et de gestion. « C’était un peu une évidence », ajoute avec humour Anaïs Rallo, auteure du fanzine Légendes Sylvestres, au sujet de Timothée. La sensibilité de l’illustratrice a quant à elle émergé pendant ses études alors qu’elle travaillait sur le son des plantes et sa matérialisation visuelle et graphique. Ces recherches ont impacté sa création et, même si elle ne travaille pas exclusivement sur la nature, elle est aujourd’hui identifiée comme une artiste particulièrement sensible à ces thématiques.

Alors que l’idée émerge dans l’esprit de Timothée, il découvre le fanzine Légendes Sylvestres édité par la graphiste et illustratrice en mai 2022. Cette belle coïncidence, si ça en est réellement une, entraînera une rencontre avant que le projet Cui-cui éclose un ou deux mois plus tard et donne naissance à l’association Faon/zine édition. « Le point de départ de Cui-cui est dû à ma rencontre avec Printemps Bruyant, une association d’écologie culturelle qui vise à mettre l’écologie au centre des différentes formes de culture », relate Timothée. « Elles [les fondatrices Célia Penfornis et Zeynep Morali, NDLR] m’ont énormément appuyé pour que le projet se fasse et m’ont accompagné de A à Z. Elles ont financé une partie et m’ont aidé à chercher d’autres financements et des partenaires. »

L’ambition première de Cui-cui : susciter le désir de connaître le Vivant et les espèces. La série de fanzines se détache des contenus écologiques actuels et propose une autre vision en faisant la part belle à l’image et la poésie. « Je voulais qu’on se positionne avant ces revues scientifiques hyper documentées, au moment où on éveille une curiosité et révèle notre appartenance au Vivant. »

Le Vivant est amené dans un univers pop-culture dans lequel on se promène à loisir. Le duo a rapidement écarté l’idée d’un objet unique au profit d’une approche saisonnière dans le but d’aborder le sujet en plusieurs fois, dans des formes simples. « La saisonnalité possède ses propres caractéristiques, cycles et espèces », précise Timothée. « Le Vivant et le paysage évoluent chaque saison, les espèces ne sont pas les mêmes et ne se comportent pas de la même manière. » L’écologue, Anaïs et une dizaine d’artistes et naturalistes de Bretagne forment la première édition de Cui-cui. Cette dernière s’attache à faire découvrir un fragment de la diversité des non-humains, de comprendre leurs interactions, leurs curiosités et leur fragilité dans une diversité de formats – conte, portrait, poésie, présentations scientifiques et naturalistes, etc. « Au printemps, on retrouve des paysages et des espèces qui prennent toute leur importance à cette saison. »

Le fanzine s’ouvre sur le conte L’Herbe d’or. Cette légende issue de la tradition orale bretonne est accompagnée d’une illustration à dominante rouge et aux allures seventies d’Anaïs Rallo. Le portrait de Matthieu Beaufils, bénévole naturaliste à Bretagne Vivante, donne quant à lui la parole à des personnes très peu médiatisées. « Ce sont des personnes très peu mises en avant alors qu’elles ont un savoir et une connaissance très précise sur le Vivant. Comme on ne voulait pas une discussion trop scientifique, les questions ont tourné autour des souvenirs, de la description et du ressenti », explique Timothée. « La diversité du Vivant en ville est déjà super importante, je trouvais qu’il savait bien le retranscrire. »

Et parmi les illustrateurs et illustratrices, Xavier Jouppe “un gribouilleur enthousiaste”, Morgane Rogliati qui s’est occupée des illustrations naturalistes et l’Atelier McClane chargé de la couverture. Certains se retrouveront dans le numéro 2, mais d’autres changeront dans le but de renouveler les styles et approches.

Bien qu’accompagné de la plume romantique de Charline Birault Souchez et l’urbanisto-botaniste Marine Litou, Timothée a pris en charge la majorité des textes, mais l’idée in fine est d’inviter d’autres personnes à écrire à ses côtés. Devant la charge considérable de travail d’un volume, la deuxième édition sera dédiée à l’hiver et est donc envisagée pour la fin d’année. Mais avant toute chose, laissons le temps à Cui-cui de se lancer et de déployer ses ailes de papier en musique à La Basse Cour vendredi 9 juin 2023.

Le fanzine sera par la suite disponible à Rennes, dans les librairies La Nuit des temps dans le centre-ville, La Rencontre dans le quartier Baud-Chardonnet et L’Établi des mots au Blosne.

Événement à la Basse Cour