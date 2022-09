Rennes. La Grande Nomade accueille le retour des Rencontres alternatives 

Les Rencontres alternatives font leur retour à Rennes. Un retour au format miniature puisque l’équipe qui avait habitué son public à un teknival dantesque au parc de la Prévalaye invite cette fois à un apéro à la Grande Nomade, samedi 10 septembre 2022. Au programme de 16 h à minuit, DJ sets, spectacles en extérieur, stands, le tout dans un lieu atypique et libertaire. De quoi retrouver le goût de l’alternatif !

C’était LA teuf de retour d’été à Rennes. Celle que beaucoup surnommaient simplement « la Prévalaye », ignorant parfois qu’une « base de plein air et de loisirs » se cache derrière ce parc qui accueillait depuis 2009 les Rencontres alternatives. Né de la médiation de la ville de Rennes dans le conflit qui opposait la préfecture d’Ille-et-Vilaine et le public free party dans les années 2000, le teknival était devenu une institution. En 2019, 13 000 fêtards et fêtardes y participaient. « On avait pourtant avancé la date à fin août en pensant avoir moins de monde que l’année précédente, 8 500 personnes », explique Émilie Noël, trésorière dans l’Asso rennaise, organisatrice de l’événement.

Seulement, avec pas loin de deux ans de crise sanitaire, une équipe composée uniquement de bénévoles ayant désormais tous une vie de famille et professionnelle chargée, il y a de quoi hésiter à reprendre l’organisation titanesque d’un événement ayant pris une telle ampleur. La ville de Rennes avait, de plus, suggéré un changement de lieu, le parc de la Prévalaye atteignant sa limite au vu du succès des Rencontres alternatives. L’Asso rennaise a donc préféré suspendre l’organisation du teknival tel qu’on le connaissait. Les DJ de l’association ont toutefois continué à se produire régulièrement, et dans l’équipe, l’envie de s’investir dans un projet aussi fort est toujours bien là. « Dans l’immédiat, on préfère continuer à exister par de petits événements, s’exporter à Rennes, comme à la Grande Nomade, ou ailleurs », déclare Émilie Noël.

L’apéro Rencontres alternatives à la Grande Nomade sera donc l’occasion pour l’Asso rennaise de retrouver son public, à la rentrée, comme elle en avait l’habitude, mais dans un format miniature, de 16 h à minuit, avec une jauge limitée à 300 places sur le parquet de bal et 300 places en extérieur. Le lieu permet cependant une liberté semblable à celle défendue par les Rencontres alternatives. « L’entrée pour le parquet de bal est à 5 €, le site est en accès libre, pour que les gens puissent y passer juste boire un verre, manger un bout, jouer avec les enfants sur le manège. L’esprit des Rencontres alternatives, c’est que le public puisse aller et venir comme il le souhaite, ce qui n’est plus beaucoup le cas dans les événements aujourd’hui », affirme Émilie Noël.

La programmation de DJ verra défiler les membres du noyau dur des Rencontres alternatives, briscards et briscardes de la free party, ayant toutes et tous des années de mix et de digging derrière eux. Katell et sa palette funk, electro break, afrohouse et drum’n’bass ; Lapraline, du post punk à la techno en passant par le hip hop ; Procédure classique et ses bizarreries électroniques du monde entier ; Newbronx, electro break ; Jean-Michel Ballec qui se balade entre hip hop, rock et electro.

En extérieur se déploiera un mini champ de foire, à l’image des animations et stands qu’on pouvait trouver au teknival de la Prévalaye. Sylvaine Charrier performera un spectacle de pole dance, Tintin ses jongleries. Côté stands, on retrouvera la friperie Time Warp et les créateur et créatrice Art Maniac et Guêpe Art, artisans de décoration et de bijoux en matériaux recyclés.

Les ingrédients sont donc réunis pour une après-midi et une soirée dans la convivialité de la bonne musique, et, qui sait, des rencontres alternatives…

