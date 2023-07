Rennes. Fête nationale 2023 : cérémonie militaire, bal et feu d’artifice

À Rennes, les cérémonies et festivités pour célébrer la Fête nationale 2023 auront lieu le jeudi 13 juillet 2023.

Cérémonie militaire sur la place du Parlement, à 18h

À 18h, une prise d’armes aura lieu sur la place du Parlement. Elle sera suivie d’une aubade interprétée par la Musique des Transmissions ainsi que d’un défilé motorisé.

Pour permettre le bon déroulement de la cérémonie, la circulation des véhicules est interdite de 15h à 19h le jeudi 13 juillet :

• Place des Lices ;

• Place de la Trinité ;

• Rue de la Monnaie ;

• Rue de Clisson ;

• Rue de Montfort ;

• Rue Duguesclin ;

• Rue de Toulouse ;

• Rue La Fayette ;

• Rue d’Estrées ;

• Rue Nationale et rue de l’Hermine ;

• Rue de Brilhac ;

• Rue Edith Cavell ;

• Rue Hoche, de la Rue Salomon de Brosse jusqu’à la Rue des Fossés ;

• Rue Salomon de Brosse ;

• Rue Victor Hugo ;

• Rue Château-Renault ;

• Rue de l’Horloge ;

• Rue Martenot.

Le stationnement est interdit de minuit à 21h le jeudi 13 juillet :

• Rue Martenot, des deux côtés, de la rue du Général Maurice Guillaudot jusqu’à la rue du Sergent Guihard ;

• Rue Salomon de Brosse ;

• Rue Victor Hugo ;

• Rue de Juillet ;

• Place Saint-Melaine ;

• Place des Lices, y compris sur le côté de la halle aux bouchers ;

• Place du Parlement de Bretagne.

Bal sur la place de l’Hôtel de Ville

De 20h à minuit, le groupe Showys animera la place de l’Hôtel de Ville avec un show lumière mêlant les tubes d’hier et d’aujourd’hui. Présenté dans le cadre de Transat en ville, ce spectacle unique fera danser et chanter petits et grands.

Virus 60s’ : spectacle pyrotechnique au stade de la Bellangerais

À 23h15, la Ville de Rennes proposera un grand spectacle pyrotechnique musical appelé « Virus 60s’», crée par Hubert Thézé Pyrotechnie. Il sera tiré depuis le stade de la Bellangerais.

Dans le prolongement de l’exposition « Forever Sixties : l’esprit des années 1960 dans la Collection Pinault » présentée dans le cadre du festival Exporama, le public pourra découvrir ou redécouvrir les symboles de cette époque qui a révolutionné notre société et qui l’influence encore aujourd’hui avec des morceaux emblématiques de cette décennie. Un mélange subtil de sons d’hier et d’aujourd’hui où toutes les générations pourront se reconnaître.

Nouveauté : une boule à facette géante sera suspendue dans les airs afin d’illuminer le stade de la Bellangerais. Une occasion de revivre l’insouciance des sixties version 2023.

Accès au feu d’artifice

Cet événement festif et musical rassemble chaque année plusieurs milliers de spectateurs. Afin de garantir le bon déroulement du spectacle, il ne sera pas possible de stationner à proximité du site. Le public est donc invité à privilégier les transports en commun et les mobilités douces pour se rendre sur place. Le site sera ouvert à partir de 20h.

La Ville de Rennes recommande au public de ne pas venir accompagné d’animaux de compagnie, que les fusées et pétards effaroucheraient.

Comment s’y rendre ?

Des navettes de bus gratuites seront mises en place. Cette année, les départs se feront de la gare-bus « Les Gayeulles », à l’arrêt de la ligne 51 (accessible depuis la ligne b du métro, station « Les Gayeulles », ainsi que par les bus 14, 51, 71 et 83). Les navettes rejoindront le stade de la Bellangerais.

Depuis le lancement de la ligne b du métro, le parc relais et sa gare-bus « Les Gayeulles » permettent d’accueillir les voyageurs sur un site entièrement dédié aux transports en commun et permettant aux usagers d’effectuer des correspondances (véhicule personnel-bus-métro). Outre le désengorgement de la place de la République, la mise en place de navettes depuis la gare-bus « Les Gayeulles » permet d’effectuer des trajets plus courts, limitant ainsi le risque d’aléas (moins de retard, moins de congestion, trajet plus rapide pour l’usager, etc.).

Les navettes aller circuleront de 20h50 à 22h45 selon le cadencement suivant :

• De 20h50 à 21h20 : une navette toutes les dix minutes ;

• De 21h20 à 21h44 : toutes les six minutes ;

• De 21h44 à 22h17 : toutes les trois minutes ;

• De 22h17 à 22h45 : toutes les deux minutes.

Des agents de médiation ou Amistar seront présents à la station « République » pour informer les usagers que les navettes se prennent à l’arrêt « Les Gayeulles ».

La Ville de Rennes invite le public à anticiper les départs en empruntant les navettes à partir de 20h50 et à se rendre sur place avant 23h afin de limiter au maximum les mouvements de personnes au début du spectacle.

Des navettes seront également mises en place à l’issue du feu d’artifice pour ramener les spectateurs vers « Les Gayeulles ». Elles seront stationnées Avenue des Monts d’Arrée et seront prêtes dès lors que le public reviendra du stade de la Bellangerais. Les navettes partiront deux par deux et ce, toutes les quatre minutes jusqu’à 00h30.

Un parking à vélos gardienné sera aménagé le long du canal avant l’entrée sur le site de la Bellangerais.

Circulation et stationnement le 13 juillet

La circulation sur le boulevard d’Armorique sera donc interdite à partir de 20h jusqu’à 1h du matin. La circulation sera également partiellement proscrite sur l’avenue des Monts d’Arrée (entre la rue du Scorff et le Boulevard d’Armorique ; entre la rue du Scorff et le rond-point avec l’avenue du Couesnon) et à certains endroits de la rue du Morbihan (entre la rue du Houx et le rond-point avec la rue du Scorff et l’avenue des Monts d’Arrée). La circulation piétonne sera interdite dans la rue du Scorff pendant la fermeture à la circulation (de 17h à 1h). Pour cause de travaux sur le réseau de chauffage, l’avenue du Général Patton sera fermée.

Le stationnement et la circulation de tous les véhicules seront interdits dans la rue du Scorff à partir de 17h jusqu’à 1h et sur le canal Saint-Martin de 20h jusqu’à 1h.

Fonctionnement des bus, du métro et ouverture des parcs-relais

Toutes les lignes CHRONOSTAR seront prolongées d’une heure avec un dernier départ à 1h35 de « République ». Le parcours des lignes 14 et 32 sera modifié pour l’évènement et la ligne C3 sera déviée au niveau de l’avenue des Monts d’Arrée. Les lignes a et b du métro fonctionneront jusqu’à 1h45 dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 juillet. Les parcs-relais « La Poterie », « Henri-Fréville » « Villejean-Université », « Cesson-Viasilva », « Saint-Jacques – Gaïté » et « Les Gayeulles » seront ouverts jusqu’à 2h. Les parcs-relais « Les Préales » et « Kennedy » seront fermés.