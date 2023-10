Rennes. Le Festival Rituel revient de plus belle !

Après un retour sous sa forme d’origine en 2022, le festival Rituel continue sur sa lancée pour offrir un nouveau rendez-vous de découverte du 15 au 19 novembre 2023 ! Cette année, les événements auront lieu au BAM, au Penny Lane, à l’Antipode et à la Salle de la Cité.

La sixième édition du Festival Rituel, reprendra en partie sur les mêmes bases que son édition de retour à l’Hôtel Pasteur, la Salle de la Cité et le Penny Lane pour cette nouvelle édition. Il investira aussi deux nouveaux lieux : le Club de l’Antipode et le BAM – Bâtiment à Modeler.

© Charlie Howarth @howarthcharlie

Depuis sa création, le festival mêle musique, tatouages et art visuels en proposant trois soirées-concerts, une exposition ainsi que des sessions de tatouages. La programmation mélange les esthétiques et les origines avec un objectif commun : mettre en valeur des artistes émergents, qu’ils soient locaux, nationaux ou internationaux. L’accès au « cœur de festival » regroupant l’exposition et les sessions tatouages est gratuit, ainsi que la première soirée-concert. Les deux dernières soirées quant à elles sont payantes, avec une tarification solidaire.

Soline Quénet, tatouages au Bam du 16 au 19 novembre. @soline_ttt

Miseria, tatouages au BAM du 16 au 19 novembre. @miseria.ttt

Yugs Wizard, tatouages au BAM du 16 au 19 novembre. @yugs_le_wizard.ttt

Le BAM ouvrira la danse le mercredi 15 novembre avec le vernissage de l’exposition du festival Rituel dont les artistes sont encore à découvrir. Le jeudi 16 novembre, le Penny Lane prendra la relève avec la soirée-concert ! À l’affiche, du rock-psyché avec Gros Cœur et de la kraut-cold avec Fauna Nova. Puis, le vendredi 17 novembre, c’est au tour du club l’Antipode d’accueillir Special Interest ainsi que Dendrons. Enfin, le samedi 18 novembre, la Salle de la Cité fermera la danse avec Opus Kink, Mock Media, Trainfantome et Basic Partner.

Gros Cœur

Basic Partner

Dendrons

Fauna Nova

Mock Media

Opus Kink © Will Reid

Special interest

Festival Rituel du 15 au 19 novembre 2023

