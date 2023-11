Dans le cadre du dispositif des Nouveaux Commissaires de la Ville de Rennes en partenariat avec le CCAS de Rennes, sept habitants et riverains du quartier de Bréquigny proposent une exposition à la bibliothèque des Champs-Manceaux, Rétro Bréquigny, clichés du quartier 12, jusqu’au 30 décembre 2023.

Au premier étage de l’ESC Aimé-Césaire, dans la salle d’exposition de la bibliothèque des Champs-Manceaux, une maquette du quartier de Bréquigny trône au centre de la pièce. Quelques couleurs surgissent du plan en trois dimensions : à chacune d’elle est associé un cartel où l’on découvre une partie de l’histoire du quartier, de sa démographie, mais aussi de son iconographie.

Tous les deux ans, la Ville de Rennes propose à une dizaine de personnes suivies par le CCAS d’expérimenter le rôle de commissaire d’exposition en contribuant à l’élaboration d’une exposition participative. Depuis janvier 2023, sept habitants et riverains de Bréquigny se sont glissés dans la peau de commissaires d’exposition afin de concevoir une exposition sur le patrimoine du quartier de Bréquigny.

Le médiateur du patrimoine Pierrick Guégan, déjà encadrant lors de la précédente exposition Empreintes l Emprunts à l’Hôtel Pasteur en 2021, a accompagné les sept participants dans la réalisation de cette création.

Avant de débuter le travail, tous les membres du groupe ont fait diverses visites à Rennes afin d’explorer les thématiques qui pouvaient être abordées, nous raconte le médiateur. À chaque étape de travail, les décisions étaient prises collectivement. « Les vrais acteurs, ce sont les commissaires, avec le soutien de Pierrick Guégan », souligne Fulbert, référent RSA. Au sein de cette création collective, les participants ont également pu approfondir ce travail par le biais de médiums qui leur sont propres : Artur, un des commissaires de l’exposition, très intéressé par le graphisme, a participé à l’identité visuelle des cartels de l’exposition.

Au-delà du projet artistique qui permet à chacun d’exprimer sa créativité, ce dispositif a vocation à créer du lien social et à renforcer le pouvoir d’agir des participants, en démontrant que chacun, quelle que soit sa situation personnelle, peut contribuer à la construction d’une exposition de qualité. Tous les 15 jours, les commissaires étaient mobilisés, le temps d’une demi-journée, afin de plancher ensemble sur ce projet. Ce travail collectif a également été un moyen pour les deux référents RSA, Marion et Fulbert, « de les rencontrer autrement, d’avoir des échanges informels qui permettaient de créer un lien et de se voir autrement », s’enthousiasme Marion.

En partant de quatre idées reçues et en les confrontant à des données scientifiques, les commissaires ont exploré l’histoire, la sociologie et l’architecture de Bréquigny à travers les collections du Musée de Bretagne, des Archives de Rennes et d’Aiguillon Construction.

Et vous, sauriez-vous répondre à ces quatre idées reçues ?

Des visites et conférences sont prévues tout au long de la durée d’exposition :

Mardi 14 novembre à 17h30 : visite guidée de l’exposition ;

Mardi 21 novembre à 17h30 : conférence d’André Sauvage sur l’histoire de la ZUP Sud (bibliothèque des Champs-Manceaux) ;

Mardi 28 novembre à 14h00 : visite guidée du quartier (rendez-vous square de Terre-Neuve) ;

Mardi 5 décembre à 17h30 : visite guidée de l’exposition ;

Mercredi 13 décembre : visite-panorama depuis le toit de la tour Sarah-Bernhardt (sur inscription à servicepatrimoine@rennesmetropole.fr, départs à 14h30, 15h00, 15h30, 16h00).

Rétro Bréquigny, clichés du quartier 12. Dispositif des Nouveaux Commissaires de la Ville de Rennes en partenariat avec le CCAS de Rennes.

15 rue Louis et René Moine 35200 Rennes, Salle d’exposition de la bibliothèque des Champs-Manceaux 1er étage de l’ESC Aimé-Césaire

Horaires d’ouverture : Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-18h00 ; Mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 ; Jeudi : 13h30-18h00 ; Samedi : 10h00-12h30 / 14h30-18h00 Fermé le dimanche.

Gratuit