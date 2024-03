L’exposition Mourir quelle histoire, conçue par l’Abbaye de Daoulas et le Musée de Bretagne, questionne le rapport qu’entretiennent les vivants à la mort et aux morts. À travers de multiples œuvres et témoignages, elle propose une plongée dans la diversité des pratiques culturelles liées aux rituels funéraires. L’exposition Mourir, quelle histoire illustre l’incroyable inventivité déployée par les sociétés humaines pour faire face à la mort et trouver du sens à la vie. A découvrir aux Champs libres de Rennes dès le 16 mars.

Le mot des commissaires d’exposition

Cette exposition présente, par thématiques, les pratiques culturelles que les sociétés humaines ont mises en place pour faire face à l’idée de finitude de l’être humain. On peut sommairement distinguer plusieurs temps ou étapes (qui ne se succèdent pas nécessairement sur un mode linéaire) : retenue, séparation, remaniement. Ces trois thèmes nous permettent de présenter le cheminement classique – traditionnel – de la ritualisation culturelle de la mort. Les illustrations, choisies sur les cinq continents, vont des pratiques d’ici vers celles d’ailleurs et couvrent la période du 16e au 21e siècle… (Edith Joseph, chargée de conception des expositions, pour Chemins du patrimoine en Finistère & Laurence Prod’homme, conservatrice au Musée de Bretagne)

L’Ankou fleuri, gravure sur bois, Jean Urvoy (1898-1989), années 1960, Collection Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc

Le parcours de l’exposition

C’est pour apaiser les vivants que des rites funéraires sont apparus. La codification du deuil, d’un point de vue social, se présente ainsi comme une réponse face à cette fin inéluctable. Bien qu’universels, les rites funéraires prennent de multiples formes et significations à l’échelle de la planète, témoignant d’une richesse culturelle inestimable. Observer les pratiques ‘‘ de l’autre ‘‘ permet de mieux aborder les nôtres et de comprendre leur portée universelle. Après une introduction interrogeant le sens de la mort, trois séquences distinctes viennent structurer l’exposition. Le visiteur est invité à se questionner et à se positionner autour de grandes thématiques qui mêlent à la fois l’intime et le collectif : Comment répondre La mort est-elle Quels liens entretenir à la mort d’un humain ? la fin de la vie ? avec les morts ?

Maison en deuil, aquarelle, Sydney Curnow – Vosper (1866-1942), vers 1926, Musée du Faouët

Mourir, quelle histoire, une exposition du 16 mars au 22 septembre 2024 au Musée de Bretagne aux Champs libres de Rennes

Horaires d’ouverture :

• du mardi au vendredi de 12h à 19h

• samedi et dimanche de 14h à 19h

Petites vacances scolaires :

• du mardi au vendredi de 10h à 19h

• samedi et dimanche de 14h à 19h

Gratuité : titulaires de la carte Sortir!, minima sociaux et moins de 26 ans.

Tarifs & horaires détaillés sur leschampslibres.fr

Week-end inaugural les samedi 16 et dimanche 17 mars

Pour fêter l’inauguration de l’exposition, le Musée de Bretagne propose de nombreuses animations gratuites. Au programme, une fresque participative, de la musique, des rencontres et projections, des ateliers de coiffure végétale et de maquillage, des contes, des visites et balades d’outre-tombe, un atelier photo-spirite…

Trois rendez-vous

SAMEDI 16 MARS

Rites funéraires de Bretagne et d’ailleurs 14h30 – durée 1h30 – Auditorium

À l’échelle du monde, les rites funéraires témoignent d’une grande diversité culturelle mais également de questionnements communs. Eric Crubézy, médecin archéologue, Samuel Gicquel et Georges Provost, historiens, explorent ces rites, leurs permanences et leurs évolutions.

La mort au cinéma 16h30 – durée 1h30 – Auditorium

Réaliste ou fantaisiste, crédible ou exagérée, la mort est abondamment présente au cinéma. Erwan Cadoret, docteur en cinéma, revient sur ce thème redouté et fascinant.

DIMANCHE 17 MARS

Le domaine (projection)

16h – Un film de Grégory Nieuvarts, 52 min, les films de l’Autre Côté, 2015 – Auditorium

À travers la vision de deux entrepreneurs en pompe funèbre, se dévoile un métier méconnu, au plus près de ceux qui côtoient la mort au quotidien. Le film nous révèle cet espace de l’entre-deux, là où la mort n’est pas taboue.

Nuit des musées samedi 18 mai

Les Champs Libres proposent tout un programme en lien avec l’exposition Mourir, quelle histoire ! De la musique avec la fanfare Nola et les élève du Conservatoire de Rennes, le spectacle La Bretagne à Braz ouverts, d’Achille Grimaud et d’Aldo Ripoche, des ateliers maquillage avec la cie TéKiToi et coiffure végétale avec la cie Quignon sur Rue, des jeux, des visites… En fin de soirée, place à la danse avec le groupe Talskan !