RENNES. UN PIED À TERRE ÉPHÉMÈRE POUR ILLUSTRATEURS RENNAIS AU BON ENDROIT

L’événement éphémère Au Bon Endroit revient pour une édition spécial Noël du 18 au 24 décembre 2021. On ne change pas une équipe qui gagne. Les organisateurs, Minuit Studio et Rennes c’est bien. Viens, cousin., vous donnent rendez-vous à la Parcheminerie – espace Parcelle au 20 rue Poullain Duparc. Figuration ou abstraction, architecture ou culture pop, onze créateurs et créatrices du département, aux univers différents, se rassemblent en plein cœur de Rennes. Belle occasion de faire ses dernières emplettes de Noël.

Les cloches tintent, les décorations de saison illuminent les rues depuis plusieurs jours déjà et, à proximité du marché de Noël, l’odeur du vin chaud chatouille les narines. Emmitouflé.es dans une écharpe et un bonnet, les habitant.e.s affrontent le froid pour ravir famille et amis avec de jolis cadeaux à déposer au pied du sapin. En cette fin d’année, les graphistes Valérie Soriano de Rennes c’est bien. Viens cousin et, Paul Perretti et Corentin Vigneron de Minuit Studio habillent leur événement Au Bon Endroit d’une hotte et du bonnet du père Noël juste à temps pour permettre aux retardataires de trouver des cadeaux originaux, réalisés par des créateurs et créatrices de la région.

La recette qui a fait le succès des précédentes éditions reste inchangée : les illustrateurs et illustratrice proposent un événement autour de l’illustration rennaise. « L’idée initiale vient des illustrateurs Valérie Soriano et Benjamin Rolland. Ils avaient envie de développer un réseau local d’artistes et d’événements et nous ont contacté pour la première édition en mai 2019. Nous étions alors quatre : Slip de bain, Benjamin Rolland, Minuit Studio et Rennes c’est bien. Viens cousin – déclarait Corentin Vigneron de Minuit Studio, lors de la troisième édition en septembre 2020. « Nous avons organisé une deuxième édition à la période de Noël avec Renan de Slip de Bain, et Valérie, Benjamin étant parti sur des projets personnels. Deux illustratrices étaient invitées : Claire La Paillette et Pablo est une fille ».

Après deux premiers événements au Showroom 43 et un troisième à la Parcheminerie – Espace La Parcelle en septembre 2020, Minuit Studio et Rennes c’est bien. Viens cousin reviennent pour une manifestation de plus grande envergure puisque douze illustrateurs et illustratrices exposeront pendant une semaine. « Peu d’événements ciblent exclusivement l’illustration à Rennes. Quelques uns existent comme le Marché noir, plus orienté autour de l’auto-édition », précise t-il. Qu’ils s’agissent d’artistes connus ou émergents, l’événement se veut un pied à terre éphémère pour les illustrateurs : un lieu d’échanges où illustrateurs et graphistes se côtoient et où le public rennais rencontre les illustrateurs de la ville. « Certains n’osent pas ou ne sont pas habitués à la vente en direct. Au Bon Endroit tend à créer ce lien », ajoute Paul Perretti.

Maxime Roy, Chill Overdose

Aux côtés des sérigraphies d’architecture de Rennes c’est bien. Viens Cousin, des illustrations graphiques de Minuit Studio, Slip de bain reviendra cette année avec son univers onirique et poétique façon BD, seulement en tant que participant. Un événement autour de l’illustration rennaise ne serait pas complet sans la présence de La Vilaine, qui a publié sa troisième revue dessinée.

Nous retrouverons, pour la deuxième année consécutive, l’univers coloré, géométrique et lisse d’Arnaud Laly et, pour la première fois, celui déjanté et psychédélique de Maxime Roy. Le créateur d’images Futur Radieux distillera également son univers absurde et coloré à l’espace La Parcelle. Trois illustrateurs, trois façons d’approcher la couleurs dans des formes et des styles diamétralement opposés. « Au Bon Endroit donne sa chance à des personnes passionnées et créatives. Inviter des univers complètement différents montre la diversité des illustrateurs et graphistes de la région rennaise. »



Hunhpadichah, Tak

Atelier Beaux Arts, L’Artichaut

© Arnaud Laly

Collaboration Rennes c’est bien. Viens Cousin, Minuit Studio et Slip de bain



A contrario, Hunhpadichah a fait du noir sa couleur de prédilection dans une pratique du dessin qui prend sa source dans la pop-culture (cinéma, bande-dessinée, publicité de presse, etc. L’univers végétal d’Atelier Beaux Jours complétera la diversité des invités de cette édition spécial Noël. Ses sérigraphies tendent à montrer la diversité de la nature qui nous entoure, avec délicatesse et finesse.



« Chaque artiste possède une patte artistique propre, une identité et un traité. Le côté hétéroclite de l’événement fait la force »,

Et que dire de l’œuvre picturale d’Emma Real Molina ? Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez peut-être déjà pu contempler ses créations dans des commerces de bouche de la capitale bretonne, notamment au bar Les Grands Gamins, sur le mail François Mitterrand. Son univers poétique se développe principalement dans une palette bleutée profonde, couleur de la nuit, de la rêverie. Des portraits ou corps de femmes se matérialisent dans un fond épuré de tout détail, seul une lune, symbole du féminin, apparaît ci-et-là. Tous ses corps sont montrés en toute simplicité, paisibles et non-sexualisés. Emma Real Molina cherche à représenter de vrais corps, éloignés des représentations façonnées par une société patriarcale.

Emma Real Molina, La Baigneuse – BLEUES

Marque de mode éthique Aldous

Vente d’affiches, sérigraphies, papeterie, textile et autres objets graphiques seront ainsi en vente. Il y en aura pour toutes les bourses et tous les goûts ! Pour la première fois, l’événement s’ouvre à la mode éthique et écoresponsable avec les créations de la marque, pour hommes et femmes, Aldous.

En cette période de fêtes, l’heure est à la recherche de cadeaux et l’événement concocté aux petits oignons à base d’illustrations, sérigraphies, papeterie, impressions textiles et vêtements se prépare à seulement deux minutes de République. Situé derrière la Parcheminerie, c’est à l’espace La Parcelle, ancien espace de stockage réhabilité, lieu somme toute inattendu, que les douze créateurs/groupes de créateurs talentueux rencontreront leur public. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par des créations locales ? Faites plaisir à vos proches, mais également à vous-même, en allant au bon endroit !

Artistes présents Au Bon Endroit :

MAXIME ROY – Site / Instagram

Maxime Roy, Morning Suplex

HUNHPADICHAH – Instagram / Site

Hunhpadichah, Rendez-vous au bar à Chicha

« Ma pratique quotidienne du dessin est influencée par la bande dessinée, le dessin de presse, la publicité, le cinéma, la photographie, toutes ces images qui nous entourent jusqu’à parfois nous envahir. Je suis tombée amoureuse du noir que j’utilise comme un matériau plus que comme une couleur, c’est devenu mon outil de prédilection, c’est la raison pour laquelle toutes les affiches que je vous propose sont en noir et blanc. »

ALDOUS – Instagram

Créations d’Aldous, marque de mode éthique

Aldous est une marque née en mai 2021. Elle a été créée pour répondre au besoin d’une mode sans compromis. Proposant un vestiaire genderless, les vêtements sont élaborés dans des matières de secondes mains ou des fins de stocks et sont fabriqués à Rennes.

ARNAUD LALY – Instagram / Site

© Arnaud Laly

Directeur artistique tout droit venu de Bretagne, la marinière est dans ses gênes et aborde ses projets via un triptyque : ligne – motifs – aplats de couleurs. À l’image de la houle, Arnaud Laly ne s’arrête jamais d’imaginer, créer, bouger. Le rythme dans la peau, aucun doute il l’a. D’ailleurs, l’harmonie musicale est aussi importante que l’harmonie esthétique selon lui. C’est d’ailleurs pourquoi il est investi dans de nombreux projets musicaux ! Espaces physiques, supports papiers, peintures sur bois, tapis XXL, etc. Arnaud Laly est un artiste 360 passionné !

EMMA REAL MOLINA – Instagram

Emma Real Molina, La Baigneuse – BLEUES

« Représenter des corps, c’est prendre parti. Je veux peindre des corps que je ne vois que trop peu, ailleurs. Je veux affranchir mes représentations de l’imposant “male gaze”. Je veux peindre des femmes vues par une femme, paisibles et non sexualisées. Je tiens à proposer une multiplicité de représentations parce que le corps du spectre féminin, et encore plus le corps gros, est politique. Je n’avais autour de moi que trop peu d’images de ce que sont les corps vrais. Les corps qui me ressemblent. Je recherche dans mon travail, la représentation de réalités corporelles et la création de nouveaux moyens d’identification. Je veux représenter les courbes, les creux et les volumes des corps admirables, forts et beaux. Je veux représenter pour moi et pour d’autres, les corps qui ressemblent aux nôtres, et qui s’affranchissent du regard extérieur. Je veux représenter des femmes et des corps qui vivent pour eux-mêmes, sans objectification. »

FUTUR RADIEUX – Instagram / Site

Alphabet, hommage à Viktor Vasarely. Sérigraphie en édition limitée (50 exemplaires) © Epok Design

MINUIT STUDIO (Facebook / Instagram / Site)

Paul et Corentin, deux graphistes rennais avec un appétit pour les arts, le design et les choses bien faites, forment Minuit Studio. En associant leurs énergies respectives, ils évoluent sur les multiples facettes de la création visuelle (graphisme, illustration, photographie, direction artistique) et créent des univers graphiques affirmés. Paul et Corentin déploient un univers dynamique inspiré de l’architecture et de formes organiques. Brouiller les limites entre illustration, architecture et design produit, voilà ce que propose le studio à travers une série d’affiches et d’objets décoratifs de haute qualité en série limitée. Unidivers leur avait consacré un article dans le cadre de la série « Illustrateurs à Rennes ».

RENNES C’EST BIEN. VIENS COUSIN – Facebook / Instagram / Site

© Rennes c’est bien. Viens cousin

Derrière le blog Rennes C’est Bien. Viens Cousin se cache Valérie Soriano. Parallèlement aux actualités culturelles de la ville, elle crée des affiches sérigraphiées sur le patrimoine rennais, de manière artisanale et en petites séries.

SLIP DE BAIN – Facebook / Instagram

© Slip de bain

Slip de bain aka Renan Vigneron mêle dessins et courts textes dans un travail qui abordent les questions existentielles et réflexions humoristiques. Utilisant les mêmes teintes de couleurs, on ne peut qu’apprécier le trait façon BD de l’illustrateur le réalisme des personnages, preuve d’un grand talent pour le dessin, parfois décalé.

ATELIER BEAUX JOURS – Instagram / Site

Atelier Beaux Jours, Fleurs des champs

Chacune des illustrations d’Atelier Beaux Jours est inspirée par la nature et met en lumière la diversité qui la compose. Les dessins réalisés dans un premier temps à la main, sont ensuite scannés et sérigraphiés artisanalement en édition limitée.

LA REVUE DESSINÉE LA VILAINE – Instagram

La Vilaine prend sa source dans une double envie. Créer un bel objet avec de chouettes trucs à lire, espace de liberté en autoproduction, ouvert aux amateur.rice.s, aux pros, à toute personne qui souhaite y participer d’une manière ou d’une autre. Et d’autre part, provoquer la rencontre, faire vivre le petit monde de la BD rennaise, sortir les ours de leur atelier, discuter, rire, chanter, danser, refaire le palmarès d’Angoulême entre ami.e.s.

Du 18 au 24 décembre 2021 – AU BON ENDROIT

Facebook / Instagram / Événement Facebook

La Parcheminerie – espace La Parcelle

20 rue Poullain Duparc, 35 000 Rennes