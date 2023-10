Rennes. Le brewpub Bloom Pop éclôt dans le quartier La Courrouze

Bloom Pop ouvrait ses portes le 21 octobre 2023 à Rennes dans le quartier La Courrouze. Ce brewpub aux dimensions généreuses lancé par Anouck et Jérémy Méléard-Soler propose de la bière artisanale brassée sur place, de la restauration en continu toute la journée et bientôt des animations musicales ou autres. Un lieu qui apporte son esprit anglo-saxon et ses saveurs houblonnées ou maltées au bourgeonnement actuel de La Courrouze.

À la veille de l’ouverture de Bloom Pop, Jérémy Méléard-Soler nous accueille dans son nouveau terrain de jeu. Les derniers préparatifs vont bon train, toute l’équipe s’active et l’excitation est palpable dans l’air. Notre entrevue commence par un tour du propriétaire. Le lieu impressionne par sa superficie et sa décoration pop. C’est la fin d’après-midi et le soleil d’automne donne à plein à travers les baies vitrées du brewpub.

Jérémy Méléard-Soler, ravi de nous présenter Bloom Pop.

« Cette idée germe dans nos têtes depuis vraiment longtemps », annonce Jérémy Méléard-Soler. « Il y a quatre ans, en se baladant ici avec Anouck, près des halles en friche, on s’est dit que le quartier était dingue, à deux pas du centre-ville, avec beaucoup d’espace, et qu’on pourrait y ouvrir un brewpub », continue-t-il. Jérémy et son épouse Anouck ont chacun leur histoire avec l’esprit anglo-saxon du brewpub. Elle, cuisinière, a vécu en Australie. Lui, au Canada, où il a découvert la culture de la bière artisanale avant de s’y mettre par lui-même. « Je brasse chez moi depuis 2016 ».

Les confinements de 2020 passant par là, le couple se décide à changer de vie. Jérémy Méléard-Soler quitte son travail d’attaché de presse pour se former à la brasserie. Il passe par l’Institut Français de la Boisson, de la Brasserie et de la Malterie (IFBM) puis développe son expertise en brassant deux ans chez Origine à l’Hôtel-Dieu de Rennes.

En septembre 2022, le couple annonce l’ouverture de Bloom Pop au 34 rue des Munitionnettes pour l’année suivante. Au rez-de-chaussée d’un bâtiment Legendre, ce local de 520 m2 devait à l’origine accueillir une école. Ce sera finalement un bar-restaurant et une brasserie artisanale avec ses cuves d’aluminium étincelantes. Le bar, lui, est fait de deux grands espaces, décorés des fresques d’artistes invités de la biennale d’art urbain Teenage Kicks (passés une première fois dans le bâtiment en construction en 2019, puis une nouvelle fois en 2023). Il peut accueillir 200 personnes, dont 130 places assises. La terrasse, modeste pour le moment, sera agrandie pour le printemps 2024.

En bon brewpub, Bloom Pop propose une carte de bières faites sur place. Pour l’ouverture, deux bières sont servies, « une pale ale au houblon Mosaïc, assez fruité, mais avec une belle amertume en bouche et une scottish ale, une bière ambrée, avec une belle sucrosité et un petit côté malté qui ressort vraiment », précise Jérémy Méléard-Soler. « À terme, on aura des IPA, des bières acidulées, maltées, des lagers, des ales, etc. Brasser notre propre bière permet de faire des styles variés, de jouer avec toutes les composantes », s’enthousiasme le brasseur. Les bières maison seront complétées par des becs dédiés à d’autres bières artisanales, locales ou non, parfois européennes. « On aimerait inviter des brasseries pour des collaborations, faire un brassin ensemble et le proposer lors de soirées spéciales », annonce Jérémy.

La restauration ne sera pas en reste non plus. Jérémy et Anouck ont l’idée de servir à manger du matin au soir sur une amplitude horaire large (ouverture 7 jours sur 7, 8h30 – 1h en semaine, 10h – 1h le week-end et les vacances) : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, assiettes à partager le soir, petit-déjeuner à l’anglaise le week-end, etc.

Côté animation, Jérémy Mélard-Soler annonce environ deux événements par semaine avec un objectif de variété : DJ sets, concerts, retransmissions d’événements sportifs, lotos, propositions à destination des familles, etc.

Avec Bloom Pop, c’est un lieu pop qui éclôt dans le quartier de la Courrouze en pleine effervescence.

Infos pratiques

34 Rue des Munitionnettes, Rennes

Ouvert 7j/7, 8h30-1h en semaine

10h-1h le samedi

10h-00h le dimanche

Instagram