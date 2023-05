Bières, feuille, ciseaux, c’est le jeu pour toute la famille auquel vous invite le nouveau bar ouvert le 6 mai 2023 dans le quartier de Bourg L’Évêque à Rennes, au 2 passage du Trégor. La tenancière, Erika Fernandez, souhaite y faire un lieu convivial, un bistrot de quartier à l’ambiance et aux animations qui plairont autant aux enfants qu’aux parents.

À 35 ans, Erika Fernandez a passé plus de la moitié de sa vie derrière le comptoir ou en salle. « C’est vraiment une passion », déclare-t-elle. À 16 ans, elle commence les saisons, dans ses montagnes de Savoie l’hiver, dans le Sud-Ouest l’été. Arrivée à Rennes il y a une dizaine d’années, elle travaille longtemps au regretté bar Le Chantier. Presque 20 ans après ses débuts dans le métier, elle se lance finalement dans l’aventure. « Dans la restauration, on est souvent déçu par les patrons, le salaire, les horaires, et c’est tellement physique. Au bout d’un moment, soit tu montes ton affaire soit tu changes de voie », avance la nouvelle tenancière.

Jeune maman, elle réfléchit pendant un temps à se reconvertir dans le domaine de la petite enfance, mais est vite rattrapée par son amour des débits de boisson et de leur socialité. En septembre 2022, elle commence à suivre des formations pour créer son entreprise. Les choses s’enchaînent rapidement ensuite. Résidant le quartier Bourg L’Évêque, elle pousse au bon moment la porte du café Chez moi, 2 passage du Trégor. Les patrons de ce café concept cherchent justement à vendre.

Très attachée au quartier, Erika Fernandez ne réfléchit pas à deux fois. « À Bourg L’Évêque, il n’y a pas beaucoup de locaux disponibles », remarque-t-elle. Comme bon nombre de quartiers résidentiels périphériques de l’hypercentre rennais, Bourg L’Évêque connaît un élan de dynamisme ces derniers temps. Plusieurs ouvertures récentes complètent l’offre commerciale avec de la restauration (Graille, Dai Viet). « Ça montre qu’il y a de la demande. Le quartier est vraiment en train de bouger. On n’est pas loin du centre, près du Mail, il y a un gros potentiel », analyse Erika.

Un bistrot de quartier, voilà ce qu’Erika Fernandez souhaite faire avec Bières, feuille, ciseaux. « Dans le quartier, il n’y a pas de café ouvert en journée. Combien de fois j’ai déposé mon fils à l’école, on discute avec les mamans et on n’a nulle part où aller à proximité », constate-t-elle. Ce concept de proximité revient fortement à la mode ces derniers temps, en partie parce que le centre-ville est saturé. « Parce que des gros jouent au Monopoly et rachètent tout. Le côté indépendant se perd », affirme Erika.

L’autre potentiel qu’a vu la nouvelle tenancière est la disposition du local commercial sur trois niveaux et une petite terrasse. Elle permet de créer différentes ambiances pour différents publics. Au rez-de-chaussée, le comptoir, cœur du bar, endroit de passage, de rencontres et de convivialité. À l’étage, une salle calme, lumineuse, à l’atmosphère cosy et présentant des expositions d’arts visuels. Et au sous-sol, un espace pour les enfants avec jeux et jouets. « Je veux que tout le monde ait son espace », explique Erika Fernandez.

Car sans exclure aucune clientèle, Bières, feuille, ciseaux vise notamment les parents de jeunes enfants. Les enfants peuvent jouer en bas, faire des marelles sur la terrasse, tandis que les parents profitent d’un verre entre amis. « On passe beaucoup de temps avec les enfants, on fait beaucoup de choses pour eux, à un moment on a le droit aussi d’être tranquilles, on n’est pas que parents », revendique la maman mais pas que. Et la formule marche auprès des bambins. « Ils sont super contents de venir, ils jouent ensemble. À la fin, ils ne veulent plus partir », témoigne Erika Fernandez. Bières, feuille, ciseau cherche ainsi à donner une image positive du bistrot comme un lieu de convivialité y compris pour les familles.

Aussi, les animations proposées s’adapteront à ces différents publics. « Ce qu’on fait pour les adultes, je veux le faire pour les enfants », annonce Erika Fernandez. Au programme : expositions d’adultes comme d’enfants, concerts acoustiques, boums et braderies pour enfants, ateliers jardinage ou origami, etc. Dans les prochaines semaines, vous pourrez retrouver le 25 mai un vernissage de l’exposition en cours jusqu’au 30 juin, celle de Tarek, peintre, dessinateur et street artiste qui viendra dédicacer le livre Entretiens à l’atelier coécrit avec Violaine Pondard. L’artiste devrait également revenir en juin pour la parution d’un nouvel ouvrage. Le 2 juin, pour la fête des voisins de Bourg L’Évêque, les commerçants du passage du Trégor organisent un tournoi de billes pour enfants et adultes. Le lendemain, des créatrices et créateurs investissent l’étage du bar pour exposer leur travail. Enfin, le 30 juin aura lieu un premier concert acoustique au sous-sol.

Exposition en cours jusqu’au 30 juin 2023 : Tarek.

La carte aussi s’adapte aux envies des petits et des grands, avec des sirops à 50 centimes ou 1 euro, des gaufres maison toute la journée. La carte des boissons mêle les classiques du bistrot et « l’envie de faire découvrir » d’Erika Fernandez, et notamment de travailler avec des fournisseurs locaux, sans contrat fixe pour préserver sa liberté de choix. Elle sert des bières de brasseries locales (Biozh, Beltane, etc.). Elle propose une gamme de spiritueux venus de la distillerie Awen Nature de La Bouëxière. Le café vient des Cafés Breizhiliens, torréfiés à La Bouëxière aussi. Erika souhaite collaborer avec les commerçants du quartier, et travaille notamment avec la boulangerie de Bourg L’Évêque, Au Four et au moulin, et le restaurant Au sans chichi qui lui fournit des plats cuisinés pour compléter son offre de restauration légère.

Vous êtes curieux de découvrir Bières, feuille, ciseaux, Erika Fernandez vous accueille tous les jours de 8 h 30 à 0 h 30 pour les plus noctambules.

Contact et réservations : bieres.feuilles.ciseaux@gmail.com

Facebook / Instagram