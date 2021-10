SUSPENSION DE LA PROGRAMMATION AUX CHAMPS LIBRES ET DURCISSEMENT DE LA GRÈVE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE RENNES

5 mois de conflit social, la suspension dès aujourd’hui de la programmation aux Champs libres et un durcissement de la grève dans les bibliothèques de Rennes qui se traduit par des manifestations grandissantes de mécontentement des agents. Comment en est-on arrivé là ?

Comment dans une Métropole telle que Rennes où le bien-être social est censé être un pilier, la grève des Champs libres et du réseau des 11 bibliothèques ne se trouve-t-elle toujours pas résolue après 5 mois de grève ?

Les Champs Libres constituent une structure culturelle unique en Bretagne. En son sein, la bibliothèque a été la première à rouvrir au sortir du premier confinement. Le Musée de Bretagne et l’espace des sciences ont repris leurs activités dès qu’ils en ont eu la latitude. Il en va de même des 11 bibliothèques de la Ville dont les agents se sont montrés constamment au service de l’intérêt public malgré les pesantes contraintes sanitaires générées par les confinements.

C’est une chance inestimable pour les Rennais que les espaces des Champs libres soient accessibles le dimanche et que les bibliothèques de Rennes soient ouvertes le samedi. Certes, cet effort des agents a un prix pour la collectivité. Prix que la collectivité de Rennes métropole a décidé de réduire au motif – justifié – que la Loi sur le temps de travail de 1607 heures doit s’appliquer à tous. Bon an mal an, les agents ont accepté cette standardisation de leur temps de travail. Mais la collectivité rennaise a choisi d’aller plus loin que l’obligation légale en instaurant de son propre chef une suppression des repos compensateurs du travail effectué durant la fin de semaine qui sont pourtant d’usage dans nombre de services publics, associations et entreprises. Et ce, pour une économie minime.

Depuis 5 mois, les agents territoriaux de Rennes protestent contre cette suppression, et le bras de fer semble se durcir. A l’occasion de la visite de presse hier et l’inauguration du nouvel Antipode ce soir, des bibliothécaires ont manifesté leur désarroi à l’aide de batteries de casseroles à l’extérieur de l’établissement.

Quelle que soit la position de chacun sur ce dossier, était-ce (est-ce) vraiment le moment opportun de revenir sur des acquis sociaux quelques semaines après le dernier confinement alors que les bibliothécaires de Rennes se sont montrés exemplaires ? Beaucoup y verront une erreur de timing, une anicroche au Bureau des temps, voire une gestion hors sol. Certes, la Loi sur le temps de travail doit s’appliquer à tous. Mais aller au-delà ?! En particulier, au sortir de cette période complexe où tant de fragilités se sont manifestées.

Résultat pour l’heure de ce durcissement des positions des agents comme de l’administration : le plus grand équipement de Bretagne et le réseau des 11 bibliothèques de Rennes connaissent une situation de souffrance inédite. Au détriment des usagers.

Résultat pour l’heure de ce durcissement : la direction des Champs libres se trouve contrainte de suspendre sine die la programmation aussi bien de la bibliothèque que de l’espace des sciences et du musée de Bretagne. Quant au réseau des bibliothèques de Rennes, la grève des agents les samedis se poursuit. Encore une fois, au détriment des usagers, notamment d’un nombre non négligeable d’enfants habitués des bibliothèques qui se retrouvent désormais livrés à eux-mêmes.

Une situation et une durée de crispation inédites et incompréhensibles dans une ville réputée aussi sociale et éclairée que Rennes. Que font les élus, que font les syndicats ? Où le dialogue social a-t-il disparu ? Il existe nécessairement une véritable solution compensatoire susceptible de restaurer un climat apaisé. Au profit des agents, de la collectivité et, donc, du public.