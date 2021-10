RENNES. INAUGURATION DU NOUVEL ANTIPODE LES 23 ET 24 OCTOBRE A LA COURROUZE

Le nouvel Antipode sis avenue Jules Maniez dans le quartier Courrouze de Rennes ouvrira le 27 septembre 2021. La rentrée de l’Antipode de Rennes se place toujours dans un entre-deux et le quotidien de septembre va se vivre entre les deux bâtiments jusqu’à l’installation définitive à la Courrouze.

L’Antipode vous invite à son inauguration samedi 23 et dimanche 24 oct. 2021. Au programme : spectacles, expositions, rencontres, ateliers, en entrée libre et gratuite.

Voici le mode d’emploi et les dates-clés de cette rentrée.

L’Antipode attend les Rennais dès le lundi 27 septembre dans le nouvel équipement, avenue Jules Maniez. Pour se projeter et préparer l’accueil, voici les quelques dates très attendues :

– La reprise des ateliers d’expression le lundi 27 septembre soit pratiquer en toute liberté dans ces nouveaux espaces magnifiques comme l’espace danse ou les espaces de pratiques musicales.

– Assister à la première date de concert le vendredi 8 octobre, Lucie Antunes Ensemble & Collectif Scale + DJ Zazu sans oublier la présentation du spectacle Instabilités de Tristan Ménez et Benjamin Le Baron. Une date gratuite sur réservation, l’occasion de découvrir en exclusivité La Grande Scène et l’Atelier de Création. Qui vont être les premiers à vivre cette expérience et faire cette date test ?

– L’inauguration « L’Antipode ouvre ses portes » prévue samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 avec la Bibli Antipode (Save the date, ça va être la fête). Au programme : concerts, expositions, rencontres, lectures, visites, ateliers et spectacles.

– Et enfin, à partir de novembre, ouverture des trois studios de répétitions avec les conditions tarifaires et d’utilisations. Des studios avec vue incroyable sur La Courrouze, une des pépites de ce nouvel équipement.

L’Antipode rassemble une maison des jeunes et des cultures avec deux pôles d’activités autour des musiques actuelles et de l’animation de proximité, ainsi qu’une bibliothèque municipale de quartier avec un espace de prêts d’instruments de musiques.

Son architecture, réalisée par le cabinet Dominique Coulon & Associés, contribue à fabriquer la ville dans son paysage culturel. Sa présence, pensée comme un lieu très ouvert et accessible, propose une invitation à la découverte au quotidien. Ses volumes se traversent autour d’un cœur de circulation et de convivialité, L’Agora, place publique centrale qui met en relation visuelle tous les espaces d’activités de l’Antipode ou, encore, Le Forum, un espace citoyen de rencontres et de débats. Ce nouveau paysage urbain offre grâce à ses transparences un lien fort vers l’extérieur, notamment par sa place géographique entre les quartiers de Cleunay et de La Courrouze.



Cet équipement change de dimension(s) : il offre dans sa perspective très proche deux espaces de spectacles, La Grande Scène, modulable assis-debout entre 350 et 1000 places, mais également Le Club situé dans le bar et d’une capacité de 200 places. L’Atelier de Création propose un nouvel espace singulier de 120 m² dédié à la création et l’expérimentation, sans oublier trois Studios lumineux destinés à la répétition et à la pratique musicale. Des espaces sur mesure de 800 m2 sont consacrés aux accueils de proximité : un espace de détente et de travail Jeunesse avec (entre autres !) un baby-foot ; deux espaces Enfance pour les accueils de loisirs et périscolaires, Le Petit Jardin (pédagogique) et d’autres espaces Arts plastiques ou encore Multi et Danse pour accueillir nos supers adhérent.e.s lors des ateliers de pratiques et d’expressions corporelles.

Le rendez-vous est donné en septembre pour lancer ensemble cette nouvelle aventure. En attendant, l’équipe de direction de l’Antipode prépare le déménagement et “peut-être” une petite “bamboche” début juin…

L’Antipode de Rennes en un clin d’oeil.



Ouverture du nouvel équipement en septembre 2021



Antipode, maison des jeunes et des cultures avec deux pôles d’activités autour des musiques actuelles et de l’animation de proximité



Concerts _ Créations _ Ateliers de pratiques et d’expressions corporelles _ Répétitions et pratiques musicales _ Résidences d’artistes _ Accueil jeunesse _ Accueil enfance et de loisirs _ Accueil des habitants Cleunay-La Courrouze _ Café Citoyen _ Rencontres _ Expositions _ Sensibilisations aux musiques actuelles _ Débats _ Masterclass _ Arts plastiques _ Danse Théâtre _ Vie associative _ Visites pédagogiques _ Boire un café !



4900 m², dont 400 m² d’espaces mutualisés entre Antipode et la bibliothèque Antipode



Un espace café, kiosque presse et un espace numérique central



Le Forum un espace citoyen de rencontres et de débats



L’Agora un espace d’accueil, d’expositions, de jeux



La Grande Scène, modulable assis-debout entre 350 et 1000 places – 137 m² de scène



Le Club situé dans le bar et d’une capacité de 200 places



L’Atelier de Création, 120 m² dédié à la création



Les Studios de répétition et de pratique de 38 m² et 25 m²



Les quatre loges artistes de 30 m² et 20 m² et 14 m²



Une cuisine professionnelle de 40 m²



Une cour technique de 220 m²



80 dates de concerts par saison



Espaces d’accueils de proximité de 800 m² avec des espaces Enfance, Jeunesse, Arts plastiques



Un espace Danse de 90 m²



Un espace Arts Plastiques de 60 m²



Deux espaces Multi de 90 m² et 60 m²



Des espaces dédiés à l’accueil Enfance de 100 m² et à la Jeunesse



25 ateliers de pratiques et d’expressions corporelles



+ Une bibliothèque municipale de quartier, 650 m² dédiés à la lecture, la musique et la vidéo, au partage et à la découverte.

Photo : Rennes Ville et Métropole Richard Volante

Antipode

Maison des jeunes et des cultures

2 rue André Trasbot

35000 Rennes – France

Av. Jules Maniez, 35000 Rennes