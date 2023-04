Rennes. Pour ses 10 ans, Ay-Roop fait son cirque

Ay-Roop, c’est le cirque… des valeurs sûres. Son équipe vous donne rendez-vous du 1er au 11 juin dans les communes de Rennes métropole pour un anniversaire haut en couleurs !

10 ans que la curiosité artistique du public nous pousse à proposer des formes de cirque toujours plus hybrides et innovantes.

10 ans que les collaborations et la confiance de nos partenaires font de cet évènement une expérience unique et singulière.

10 ans que notre équipe porte avec engagement et ténacité ce Temps Fort devenu un « incontournable » de la scène culturelle locale et nationale.

10 ans de plaisir à voir les salles pleines et les chapiteaux bondés !

Pour fêter vos 10 années de fidélité, l’équipe et l’ensemble des partenaires vous concoctent un beau festival : 2 chapiteaux, une marche des nez, des grands classiques, des grands-mères acrobates, des surprises toujours, de la découverte encore…

Alors en 2023 fêtons le cirque dans toute sa diversité.

Alors en 2023 fêtons, ensemble, les 10 ans à venir.

(L’équipe d’AY-ROOP)

AY-ROOP

Scène de territoire cirque

› 2 rue André Trasbot, 35000 Rennes

› +33 (0) 299 782 919

› contact@ay-roop.com