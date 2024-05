À Rennes comme ailleurs, on célèbre les 48h de l’Agriculture Urbaine du 24 au 26 mai 2024, coordonné par les Cols Verts Rennes. Un programme riche en découvertes et en surprises pour les curieux, les familles et les passionnés du jardinage : balade botanique, ateliers cuisine, vente de plants et bien-sur les fameuses visites de fermes urbaines… tout un week-end pour comprendre la richesse du territoire au travers des initiatives qui y fleurissent.

Les 48h de l’Agriculture Urbaine, organisé par l’AFAUP – l’Association Française des Profesionnels de l’Agriculture Urbaine – est un festival ayant lieu dans 34 villes en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. À Rennes, ce sont Les Cols Verts Rennes qui coordonnent l’évènement depuis 5 ans. En 2023, l’événement avait mobilisé plus d’un millier de citoyens à travers la ville avec 13 associations du territoire impliquées.

Les objectifs du festival sont de promouvoir et mettre en lumière l’agriculture urbaine dans toute sa diversité auprès du grand public, d’encourager l’installation d’espaces cultivés et jardinés en milieu urbain afin de favoriser la transition écologique des villes et, enfin, de créer du lien social et de favoriser les rencontres entre les habitants et les producteurs pour faire émerger de nouvelles initiatives.

Photo : Renata Pires.

Selon l’AFAUP, l’agriculture urbaine regroupe toutes les pratiques agricoles et de jardinage qui ont lieu en ville et autour des villes. Cela va donc bien au-delà des formes professionnelles telles que les fermes urbaines et péri-urbaines, les champignonnières ou les micro fermes maraîchères. L’agriculture urbaine, ce sont aussi les potagers dans les écoles, les pépinières de quartiers, les moutons dans les espaces verts, les jardins, qu’ils soient familiaux ou partagés, les composteurs collectifs, etc. Si l’agriculture urbaine n’a pas vocation à nourrir les villes, elle permet en revanche de reconquérir l’espace urbain et d’autonomiser les citoyen.ne.s afin qu’ils se ré-approprient leur alimentation.

Le festival des 48h de l’Agriculture Urbaine débutera à Rennes le vendredi 24 mai 2024 à 10h avec un atelier de cuisine sauvage avec les Cols Verts Rennes puis ce sera la Garden Partie qui ouvrira ses portes dès 16h pour la découverte des lieux et du marché des producteurs bios et locaux. Un évènement pour les professionnels ou les personnes ayant un projet d’installation en agriculture urbaine est prévu par la Chambre d’Agriculture du 35 à 14h le même jour.

Les Cols Verts Rennes, l’association qui coordonne l’événement depuis 5 ans, a réuni pour cette 9ème édition la Garden Partie, l’association Nature en Ville, Quartier d’Armorique, le Jardin des Miracles, la Chambre d’Agriculture, les Jardins du Breil, l’École Comestible…

Zoom sur un événement qui a du chien : une transhumance au Blosne.

On ne rêve pas, des moutons guidés par des chiens de troupeaux vont arpenter les rues du Blosne le dimanche 26 mai. Porté par les Cols Verts Rennes et l’association Border Colie 35, cette déambulation partira du Parc du Landry pour se terminer au Potager des Cultures.

Événements gratuit, certains sur inscription.

