RENNES RÉCOMPENSÉ POUR LE MUR HABITÉ ET SES ARTISANS CRÉATEURS !

Alignés les uns à la suite des autres, les ateliers d’artisanat d’art du Mur Habité dans le quartier de Cleunay recèlent un joli lot de créativité rennaise. Projet élaboré en 2017, mais enchaînant les mésaventures, les artisans-créateurs ont enfin pu prendre leurs quartiers à la fin du confinement. Certains sont déjà installés, d’autres sont en plein emménagement, mais une chose est certaine : une nouvelle activité artistique et artisanale a pris place dans le nouveau quartier Bernard Duval au 3 rue Gisèle Freund. Samedi 3 octobre 2020, les artisans-créateurs ont accueilli le public dans leurs ateliers lors de l’inauguration du Mur habité. Et le 16 novembre 2021, la Ville de Rennes s’est vue récompensée au plan national pour son Mur habité : Marc Hervé, 1er adjoint à l’urbanisme a reçu le prix du Défi Urbain, catégorie Espaces Publics, délivré à Paris dans le cadre du Forum des Projets Urbains.

Bordées par la voie ferrée Paris-Brest dans le nouveau quartier Bernard Duval et à proximité des Ateliers du Vent, il aura fallu attendre trois ans pour voir apparaître les maisonnettes faites en bois annoncées par la ville de Rennes en 2017. Prévu pour novembre 2018, la construction s’est vue retardée en raison de la surchauffe des métiers du bâtiment. Cependant, les artisans-créateurs ont enfin pu prendre leur quartier à la fin du confinement, en mai 2020.

« Il existe différents murs anti-bruit : certains consistent à absorber les bruits, d’autres les réfléchissent. C’est cette dernière solution que nous avons favorisée, car elle nous permettait d’offrir des vues, de libérer le regard, vers la voie ferrée et les quartiers au-delà », déclarait le fondateur de l’agence Lebunetel, Nicolas Lebunetel, dans un entretien accordé en septembre 2018 au site L’Architecture d’Aujourd’hui. Remplaçant architectural d’un ancien bâtiment industriel, le Mur Habité est à la fois novateur dans son architecture et sa fonction « enfermant et protectrice », mais également dans sa programmation puisqu’ils abritent désormais des espaces dédiés à des activités artistiques et artisanales. Inspirée de l’architecture scénique et des théâtres du XIXe, la structure anti-bruit accueille huit ateliers d’artisans d’art aux talents authentiques et diversifiés. Artisane plumassière, designer graphique, joailliers ou encore couturières et maroquinier, chacun investit les 20 m2 à sa manière et s’est créé un cocon artistique dans ce nouvel habitat.





Au delà de l’activité culturelle, une promenade aérienne à 3 mètres de hauteur surplombe le Mur Habité, « un réseau de passerelles et balcons qui assurent les connections entre le quartier et les berges de la Vilaine », soulignait l‘agence d’architectes Lebunetel et l’agence locale Le Priol en charge du projet.

N’hésitez pas à leur rendre une petite visite dans leurs beaux ateliers samedi 3 octobre. Les artisans seront ravis de vous faire découvrir leur travail !

Aurélie Cousin, artisane abat-jouriste (Facebook / Instagram / Site)

Melissa Pasquiet Plumes, artisane plumassière (Facebook / Instagram / Site)

Burosuper, Faustine Beuve – Design Graphique (Facebook / Instagram / Site)

© Burosuper

Atelier Septentrion Jewelry (Facebook / Instagram / Site)

Loulataï – bijoux et accessoires (Facebook / Instagram / Site) et Bibi machette – sérigraphie, gravure et tampons (Instagram)

© Loulataï

Atelier RK – cours de couture (Facebook / Instagram / Site)

Le projet de deux sœurs couturières modélistes, Leïla Rault (Me&June, prêt à porte femme) et Juliette Rault.

© Atelier RK – cours de couture

Naïs D. Créations (Facebook / Instagram / Site)

© Naïs D. Créations

Nicolas Baron – Artisan sellier, harnacheur et maroquinier (Facebook)

© Nicolas Baron – sellier, harnacheur, maroquinier

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 – DE 11H À 18H30

ATELIERS PORTES-OUVERTES

5 rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes