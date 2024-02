Le loup en Bretagne, hier et aujourd’hui, de François de Beaulieu est paru aux éditions Skol Vreizh en octobre 2023. Passionné de loup depuis longtemps, l’ancien professeur de lettres et de sociologie a déjà consacré plusieurs ouvrages au mammifère à la fois mythique et légendaire, diabolisé souvent injustement.

Le retour du loup en Bretagne a été observé en 2021, confirmée en 2022 et 2023. Certains éleveurs et associations de chasseurs attestent pourtant de sa présence depuis sept ans au nord de Querrien dans le Finistère, où un loup aurait même été repéré le mardi 6 février 2024 en soirée ! Un peu plus tôt, le 22 novembre 2023 à Plouguernével, dans les Côtes-d’Armor, les cadavres de deux brebis et d’une chèvre ont été analysés par le réseau spécialisé de l’OFB (l’agence bretonne de la biodiversité) qui n’exclue pas la responsabilité de l’animal. Au total, ce sont quatre constatations qui ont été mentionnées dernièrement avec aussi un signalement qui a fait l’objet de plusieurs observations du loup à Ploubezre (22) le 7 janvier et à Plévin (22) le 19 janvier. Aujourd’hui, le loup est une espèce protégée : ils seraient environ 400 individus sur le territoire français, issus d’un couple de loups italiens qui ont franchit les Alpes en 1992.

Avec 70 livres et des centaines d’articles au sujet du patrimoine naturel et culturel de la Bretagne à son actif, François de Beaulieu n’a pas attendu ces derniers événements liés au retour du loup dans la région Bretagne pour s’y intéresser ! C’est en 1985, qu’il regroupe des informations sur l’animal, grâce notamment aux documents numérisés de la presse locale. Il rencontre et collecte des témoignages auprès de personnes dont les ancêtres ont connu la période où des loups vivaient en Bretagne. Il participe à des conférences dans le cadre de l’Université du Temps Libre (UTL). Il s’aperçoit que le loup est diabolisé surtout par la religion, que l’homme ne se préoccupe que des attaques, ce qui ne reflète pas la réalité de la cohabitation quotidienne entre l’homme et le loup. Grâce à ses recherches, François de Beaulieu a réussi à aller au-delà des idées reçues sur la peur du loup.

François de Beaulieu avait déjà écrit Quand on parle du loup en Bretagne en 2004. « Pendant des millénaires, les habitants de la péninsule armoricaine ont été contraints de vivre au contact des loups. Cette longue cohabitation a pris fin il y a un siècle, mais les loups sont restés très présents dans la mémoire des Bretons. » C’est grâce à ces souvenirs et au témoignage direct de ceux qui ont chassé les loups, que François de Beaulieu a reconstitué, sur 110 pages, le comportement des loups et comment les hommes ont appris à s’en défendre. Mais cette mémoire ne parle pas que des loups qui s’attaquent au bétail et aux hommes ; elle raconte aussi les loups des mythologies anciennes, les loups garous et les racines profondes de la fascination qu’ils exercent encore. Le retour des loups en France trouve ici une mise en perspective inédite et lucide. En plus des documents historiques, des illustrations du photographe Hervé Ronné sur les loups en Bretagne, les photographies de Christian Joulot sur les loups et les paysages d’Europe apportent au livre un regard différent sur la difficile aventure de la cohabitation du loup avec les hommes.

La Bretagne comptait environ 500 loups jusqu’au début du XIXe siècle. De multiples moyens de destruction ont conduit à leur disparition progressive au cours du XXe siècle. L’historien Jean-Marc Moriceau a recensé plus de 14 000 attaques de loups anthropophages ou enragés sur une période de cinq siècles en France. On estime donc qu’il y avait en moyenne, deux décès par an en Bretagne. Avec Le loup en Bretagne, hier et aujourd’hui, François de Beaulieu propose de s’intéresser aux 363 jours de l’année où pas une attaque n’avait lieu et aux 498 loups qui, de toute évidence, évitaient de s’attaquer aux humains. Cette cohabitation quotidienne entre les Bretons et les loups s’inscrivait dans une culture et une expérience millénaire excluant la peur ancestrale entretenue et si souvent mise en avant. C’est ce que démontre l’étude fine des savoirs et des croyances populaires, des récits de chasseurs et des archives négligées. Cette approche originale permet d’ouvrir la réflexion sur le retour du loup en Bretagne depuis 2021.

François de Beaulieu est né en 1947 à Paris. Il vit à Morlaix dans le Finistère. Il fait des études de lettres, d’histoire et d’ethnologie. Au cours de sa vie professionnelle, il a enseigné la littérature et la sociologie dans des classes de collège et de lycée et également à l’Université. En parallèle, il se lance dans l’écriture en 1967. À la date d’aujourd’hui, il a publié soixante-dix livres sur le patrimoine naturel breton. Il a écrit sur le même sujet des centaines d’articles dans la presse locale et dans différents magazines. Particulièrement engagé dans la protection de la nature et spécialement des landes bretonnes, François de Beaulieu contribue, depuis plus de trente ans, à la protection de la nature en Bretagne. Il s’intéresse aussi à tout ce qui fonde les savoirs scientifiques ou populaires sur les plantes et les animaux et tente de comprendre le monde et de le transformer.

Voici un dictionnaire de la nature en Bretagne, (paru en 2011, aux éditions Skol Vreizh). Il consacre une large place aux paysages : aux falaises, aux dunes, aux fonds marins, aux marais, aux rivières, aux lacs, aux landes, aux bocages, aux îles, aux forêts, aux espaces agricoles et urbains. Il permet de faire davantage connaissance avec les animaux et les végétaux aussi communs que les bigorneaux, la digitale, les grenouilles vertes, le geai ou le châtaignier.

Dans un autre registre, ce livre raconte 150 ans de vacances en Bretagne. L’auteur évoque ici la Bretagne qui attire depuis le début du XXe siècle les voyageurs, grâce à sa singularité, son pittoresque et ses richesses naturelles. Il raconte la révolution des transports par la mer d’abord puis par le chemin de fer, qui va favoriser la découverte et la pratique thérapeutique des bains de mer : l’hydrothérapie et la balnéothérapie. Quelques stations bretonnes furent pionnières telles Saint-Malo (éditions Slok Vreizh, 2017).

La production bretonne de pommes et de cidre a connu son âge d’or entre 1850 et 1950. Elle commence en Ille-et-Vilaine puis s’étend vers l’ouest ! Cuite, en dessert, pressée, bue en cidre, en jus de fruit ou en eau-de-vie, la pomme est associée à l’image de la Bretagne. (éditions Locus Solus, 2019)

Le livre raconte la naissance, la quasi-disparition et le sauvetage de la vache Bretonne Pie-Noir et de la Froment du Léon, du mouton d’Ouessant, du Landes de Bretagne et de la chèvre des Fossés. L’ouvrage évoque aussi le triste sort du poney d’Ouessant, du bidet breton, de la vache de Carhaix et d’autres races éteintes… (éditions Apogée, 2022)

