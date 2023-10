Rennes. Le graphiste Liorzh affiche son univers haut en couleur au Barexpo

Liorzh présente sa première exposition personnelle au Barexpo à Rennes du 7 octobre au 4 novembre 2023. En l’espace de quelques années, ce jeune artiste de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) est devenu incontournable sur la scène des musiques électroniques (mais pas que) en créant des visuels d’événements et des pochettes de disques aux couleurs flashys et à la composition foisonnante. Son talent lui a même valu de signer des affiches pour les tournées mondiales de Paolo Nutini et Arctic Monkeys.

À tout juste 22 ans, le pedigree de Gabriel Picard, alias Liorzh, est déjà bluffant. Des dizaines d’affiches d’événements, de pochettes de disques, de visuels de morceaux ou de podcasts pour des événements bretons d’une part, mais aussi pour certains des labels, collectifs ou artistes les plus actifs de la scène actuelle des musiques électroniques. Le tout est diffusé mondialement sur les réseaux sociaux et plateformes d’écoute. Quelques jours avant sa première exposition personnelle, qui se tient au Barexpo à Rennes du 7 octobre au 4 novembre 2023, Unidivers a échangé avec l’artiste briochin.

Liorzh

Ce qui frappe chez lui, c’est la trajectoire fulgurante d’un autodidacte qui, avant d’ouvrir le logiciel Photoshop en 2019, n’avait jamais eu de pratique artistique, « à part les cours d’arts plastiques à l’école », précise l’intéressé. « J’ai commencé par curiosité à faire des visuels pour moi, j’avais pas l’intention d’en faire un travail, c’était pour le plaisir de créer. Puis, ça a pris de l’ampleur et j’ai arrêté mes études de paysagiste », confie-t-il. Il prend alors le nom de Liorzh, jardin en breton, image de luxuriance, renvoi à ses études inachevées et à son goût du grand air qu’il a dû abandonner pour se consacrer au graphisme.

Chose étonnante, c’est la musique d’abord qui lui a donné envie de dessiner. « La musique a toujours eu une grande place dans ma vie, découvrir des sons, aller à des concerts, etc. Mais je n’ai jamais eu envie de créer de la musique, alors créer des visuels était une façon pour moi de m’en rapprocher. » D’ailleurs, les créations de Liorzh ont eu tendance à évoluer en fonction de la musique qui lui passe par les oreilles. « Quand j’ai commencé, j’écoutais beaucoup de techno, mes visuels étaient plus sombres, plus inspirés des années 2000 aussi », confie-t-il.

Aujourd’hui, Liorzh est surtout connu pour accompagner la scène italo, disco et house française (Ulla Records, Ritmo Fatale, Pont Neuf Records, Chevry Agency, Bubs) et européenne (Permanent Vacation, Luca dell’Orso, Magic Tape, Anacalypto). « Il y a un côté très coloré qui relie disco, italo, house, et une patte rétro qui correspond bien à mon univers », explique-t-il. Attaché à sa région, il signe aussi régulièrement des affiches pour des collectifs locaux : La Rennes des voyous, Comme ça, Prestige, La Tangente et Léna, Fort Tonique, etc.

Si les créations de Liorzh séduisent autant, c’est qu’elles ont le don d’attirer l’œil et de le maintenir captivé. Les formes géométriques semblent toujours y graviter selon leurs propres lois. S’y mêlent parfois des visages, des mains, des yeux ou d’autres éléments qui évoquent le surréalisme ou le psychédélisme. Les couleurs rivalisent d’éclat et les jeux d’ombrages, réalisés grâce au digital airbrush (reprenant l’effet du pistolet à peinture), apportent de la profondeur aux compositions. Attiré par le vintage, Gabriel Picard s’inspire des univers visuels très colorés et plein de motifs de la fin des années 60, des années 70 et 80. « Les couleurs vives viennent du fait que je suis daltonien. J’ai du mal à distinguer les couleurs pastel donc les couleurs flashy du rétro me touchent plus et je les utilise naturellement », explique-t-il. Il cite comme principales inspirations les couvertures du magazine américain de science-fiction Omni et le travail d’artwork d’illustrateurs comme Robert Beatty (connu pour la pochette de l’album Currents de Tame Impala) ou Timothée Boubay (auteur de la pochette du premier album d’Atoem paru tout récemment).

Le talent de Liorzh lui a permis de sortir de la « niche » des musiques électroniques. Repéré par les managers du musicien Paolo Nutini et du groupe Arctic Monkeys, il est mandaté pour réaliser des séries d’affiches de tournées mondiales. Il commence même à travailler sur des projets sans rapport avec la musique : dernièrement, il a conçu l’identité visuelle des bus communaux de Brescia et Bergame en Italie. Il prépare également ses premières affiches personnelles pour les commercialiser prochainement.

Du 7 octobre 2023 au 4 novembre, il exposera une trentaine de productions au Barexpo à Rennes, parmi lesquelles ses affiches pour Paolo Nutini et Arctic Monkeys et une sélection de ses créations favorites. Rendez-vous le 7 octobre à 18 h pour le vernissage et à 22 h pour les DJ set de DJ Moul1 et Guirec Aslan.

Liorzh sur Instagram