Dinan. Fort Tonique réveille le château pour deux jours de festival

Fort Tonique revient à Dinan (Côtes-d’Armor) les 5 et 6 août 2023. Organisé par l’association Fest Noise, c’est la troisième édition de ce festival de musique électronique au pied du château. Le succès aidant, il devient de plus en plus ambitieux et accueille cette année pour la première fois des artistes internationaux, aux côtés d’artistes locaux et de révélations de la scène française.

D’ici une poignée de semaines, la promenade des petits fossés au pied du château de Dinan va se peupler de stands, de déco et de sourires pour la troisième édition du festival Fort Tonique. Avec pour point d’orgue une scène où défileront des artistes tels que Tjade, Desire, Mouissie, Belaria ou le collectif rennais Comme ça.

Fort Tonique est l’œuvre de l’association dinannaise Fest Noise. Elle est lancée en octobre 2020 par une dizaine de passionnés de musique et de fête, avec la ferme intention de « réveiller Dinan », comme nous l’explique Florian Bougault, coprésident. Ne se retrouvant plus dans les propositions musicales des bars et bars de nuit de la ville, ils sont obligés de se tourner vers Rennes ou Saint-Malo pour trouver des événements qui les intéressent.

Alors, après la grande frustration de la période covid, ils décident d’organiser un premier événement privé. C’est un succès, et le public les encourage à continuer dans ce sens, preuve qu’il y a bien une demande pour ce genre de proposition dans le pays de Dinan. L’offre s’est d’ailleurs développée depuis avec différents bars proposant des soirées musique électronique : Le Canard Electrik et le Dr Watson Club, par exemple, ou encore La Guinguette, récemment ouverte sur le port.

De même, l’association Fest Noise s’est fait sa place dans le paysage dinannais en organisant régulièrement des événements (comme les soirées Labo Techno) et en collaborant avec le festival Bobital L’Armor à sons. « On les considère comme nos parrains. Depuis nos débuts ils nous soutiennent matériellement, physiquement, moralement, et nous accompagnent dans l’organisation de nos événements », explique Florian Bougault. En 2023, Fest Noise se voit confier une partie de la programmation de la scène B de Bobital.

© Laura Clévenot

Mais le projet phare de Fest Noise est bien évidemment le festival Fort Tonique. La première édition, en 2021, avait vu passer 500 festivaliers pendant une journée au château de Léhon. C’est un succès, et pour la seconde édition, en 2022, la ville autorise et aide l’association à s’installer au pied du château de Dinan. Cette nouvelle édition, étalée sur deux jours, accueille 2700 festivaliers.

Rebelote en 2023, les 5 et 6 août la promenade des petits fossés se transformera en site de festival. Toujours dans une ambiance conviviale et à taille humaine, avec stands de restauration, bar, friperies, jeux en bois et animations surprises. « On veut garder un côté familial et dans la bonne humeur, comme si on se retrouvait dans le jardin d’un copain mais avec beaucoup d’amis », annonce Florian Bougault.

Côté programmation musicale, c’est un sans faute ! Onze artistes, groupes ou collectifs offriront un beau panel de styles de musique électronique. Parmi eux, on retrouve des DJ locaux, Yepper et le collectif Comme ça, connu pour son amour de la fête débridée. La scène française sera représentée par certaines de ses étoiles montantes : Belaria, nouvelle égérie de la dark disco, Desire et sa trance survitaminée, Mac Declos, révélation techno de ces dernières années, Flo Massé, DJ touche-à-tout aux sélections impeccables ou encore Angie, DJ prometteuse oscillant entre dark disco et trance. Une formule live quasi inédite sera également proposée : Clinique Lacuna, qui mêle italo disco et EBM.

La nouveauté de cette année est l’invitation d’artistes internationaux. On retrouvera Tjade, référence hollandaise en matière d’italo, d’electro et de trance, son compatriote Mouissie, nouvelle sensation italo disco, et le Colombien (basé à Berlin) Funk Tribu, adepte d’une techno tendance trance. Une programmation haute en couleur, comme le reflète le splendide travail visuel de Liorzh pour l’affiche de Fort Tonique.

Rendez-vous les 5 et 6 août à Fort Tonique.

Événement Facebook