Lanrivain. Prenez rendez-vous pour visiter le jardin du Grand Launay

À Lanrivain, au sud-ouest des Côtes d’Armor, Jacqueline Schalit et sa famille proposent au public de visiter leur jardin du Grand Launay. Au pied de la propriété familiale, un manoir rural du XVIIe siècle, deux hectares de terres se nichent dans un parc contemporain au sein d’une verdure boisée. Labellisé jardin remarquable en 2013, Isabelle Breton, la jardinière qui entretient au quotidien le site depuis 17 ans, organise des visites de ce joyau botanique, sur rendez-vous uniquement.

Le manoir de Jacqueline et Jean Schalit a été restauré quand le couple en devient propriétaire en 1973. La création du jardin est l’œuvre fantastique de Jean Schalit, décédé en 2020. Amoureux de la Bretagne, il vivait cependant à Paris où il a exercé une grande partie de sa carrière professionnelle en qualité de patron de presse. Passionné d’arts et de nature, Jean Schalit a marqué le centre Bretagne, notamment avec la fondation du festival Lieux Mouvants. Ce dernier continue encore aujourd’hui d’étonner le public lors des visites du jardin du Grand Launay.

En 1973, le manoir ressemblait surtout à un corps de ferme abandonné depuis plusieurs années. Il bénéficiait cependant d’un gros œuvre en bon état général ! Pendant 25 ans, le jardin s’est peu à peu constitué autour du manoir de caractère avec une fontaine, un lavoir et une mare sur un terrain boisé qui était jadis en friche. L’eau est le fil conducteur sur ce terrain mouvementé.

Au milieu des sources et du bois, le parc a été entièrement créé par Jean Schalit avec l’aide du jardinier Gaël Boédec. Étudié et traité dans un esprit contemporain, le vert domine partout, magnifié par des touches de métal ou de béton, d’ardoises dressées, de schiste et de granit. Le jardin est structuré en de multiples scènes soulignées par des structures solides : des grilles et des grillages droits ou en courbe, des belvédères, des arcs, des murets, etc.

Les troncs des arbustes sont nettoyés de leurs branches basses et de leur feuillage pour rendre visibles les plantations du deuxième plan. Les arbustes sont taillés en topiaires : ifs, buis, lonicera, houx, osmanthus, charmes et hêtres. Ils dessinent des formes différentes : parfois strictes, sinueuses, ailleurs plus souples ou encore en boules, mais toujours inattendues.

Parce que Jean Schalit aimait ouvrir les grilles de son manoir aux amoureux de nature, pour leur faire découvrir sa belle propriété, les visites du parc se poursuivent sur rendez-vous. Depuis 17 ans, c’est Isabelle Breton qui a la charge de l’entretien du parc verdoyant de deux hectares et qui accueille les visiteurs. Le jardin du Grand Launay invite à la flânerie, car l’eau, les arbres, les fleurs, les oiseaux font de cet endroit un véritable havre de paix…

INFOS PRATIQUES

Le Jardin du Grand Launay, Le Grand Launay à Lanrivain (22)

Visite sur rendez-vous uniquement : Isabelle Breton : 06 62 77 12 68