Le festival Lieux Mouvants promeut la diversité des arts jusqu’au 27 août 2023

Comme chaque année, le festival Lieux Mouvants met en lumière la pluralité des arts jusqu’au 27 août 2023. Installé au hameau de Saint-Antoine à Lanrivain dans les Côtes-d’Armor se déplacera aussi dans le Morbihan au château du Coscro à Lignol et à la carrière gallo-romaine de Locuon à Ploërdut.

Lieux Mouvants est un festival unique en son genre, qui depuis 2013 propose et entremêle pendant l’été danse, musique, rencontres

littéraires et conférences scientifiques, performances et expositions. Sans oublier un fil conducteur : le jardin, dans tous ses aspects – patrimonial, paysager, botanique ou d’agrément.

Lieux Mouvants est un festival à taille humaine, 100% rural, 100 % éclectique, accessible à tous les publics, responsable et citoyen, le

rendez-vous incontournable des amateurs de culture et de vulgarisation intelligente. Sera proposée une programmation pluridisciplinaire

dans le domaine du spectacle vivant (danse contemporaine, musique, nouveau cirque, théâtre) ainsi que des expositions d’art, des projections de films et des rencontres autour de la littérature, des sciences exactes, expérimentales et humaines, de la

gastronomie, de l’architecture, du paysage, de l’environnement et de l’écologie.

La programmation reflète les principaux courants de la production artistique contemporaine et fait place tant aux artistes reconnus

qu’aux artistes émergents, aux artistes locaux tout autant qu’à des propositions d’envergure nationale voire internationale. La pluralité

est de mise, permettant à chacun de satisfaire ses goûts mais aussi de se laisser surprendre par une offre diversifiée.

Chaque journée de programmation s’organise autour d’une offre riche alliant deux ou trois variations articulées entre rencontres, spectacles et concerts.

En 2023, les arts plastiques font leur retour avec 3 expositions en plein air et une rencontre croisée avec un critique d’art reconnu.

LES RENCONTRES :

Pierre Adrian pour l’ouvrage Que reviennent ceux qui sont loin. (Samedi 12 août-Locuon)

Jean-Louis Coatrieux pour une rencontre sur l’imagerie médicale. (Dimanche 13 août-Locuon)

Vincent Courbouley pour L’archipel des Gafam (Samedi 19 août)

Philippe Madec pour l’ouvrage Commune Frugale (Dimanche 20 août)

Yves Elie et Christian Bargain pour l’ouvrage La vallée de l’abeille noire (Dimanche 20 août)

LES CONCERTS :

Amel Brahim-Djelloul (soprano) pour le concert Les chemins qui montent (chants de kabylie) (Samedi 12 août-Locuon)

Minino Garay (percussionniste argentin) en quartet pour le concert speaking tango (Dimanche 13 août-Locuon)

Parveen et Ilyas Khan (franco-indiens) Beatbox et chants du Rajasthan (Samedi 19 août)

Melissa Laveaux (artiste franco-canadienne) musique blues et folk (Dimanche 20 août)

Journées des plantes 2022 ©Lieux Mouvants

LES JOURNÉES DES PLANTES :

Pour clôturer le festival, les Journées des plantes réuniront les 26 et 27 août à Saint-Antoine exposants et amateurs de plantes. Une vingtaine de pépiniéristes créateurs du grand ouest, spécialistes de plantes de collection (iris, graminées, plantes aquatiques, de bord de mer, cactées, fougères, roses anciennes, bulbes, vivaces, aromatiques, etc.), et paysagistes de la nouvelle génération exposeront leurs plantes élevées pour le climat et les sols de Bretagne et apportent leur expertise et leurs conseils à tous les passionnés de jardins.

Le dimanche, une rencontre aura lieu avec le paysagiste Gilles Clément qui interviendra sur la création de jardins plus économes en eau.

LES EXPOSITIONS :

Robert Gernot pour une exposition de photographies de pommes- de-terre germées. (exposition en salle à Saint-Antoine. Renouvelé en milieu d’été)

Brigit Ber pour une exposition de Cyanotypes. (exposition en salle à Saint-Antoine. En partenariat avec l’abbaye de Coat Malouen à Kerpert qui exposera la première partie de l’exposition.)

Erwan Le Bourdonnec pour une exposition de dessin et de cartes du ciel. (exposition en extérieur à Saint-Antoine.)

Guillaume Castel pour une exposition d’herbiers imaginaires (en extérieur à Saint-Antoine)

Annelise Nguyen pour une exposition de structures en métal (en extérieur à Saint-Antoine)

Photographie ©Robert Gernot

INFOS PRATIQUES :

TARIFS

Tarif journalier : 10 € (accès à la journée)

Tarif Panier des chefs (24 juillet) : 20 € déjeuner inclus

Tarif Journées des plantes (26 & 27 août) : 4 €

Carte 5 entrées non nominative : 40 €

Gratuit pour les -12 ans

Billetterie en ligne (accessible via le site internet de Lieux Mouvants)

Sur place, paiement par chèque, espèces et carte bleue (nouveauté 2023)

HORAIRES

Ouverture des sites et de la billetterie sur place à 11h30 sauf le samedi 22 juillet (ouverture à 11h15 pour la projection de 11h30)

Expositions en salle ouvertes tous les vendredis de 14h à 17h. (entrée libre) (nouveauté 2023)

RESTAURATION

Pique-nique possible sur les sites

Food trucks les 26 et 27 août

RETROUVEZ-NOUS

www.lieux-mouvants.com

facebook.com/LieuxMouvants

Instagram : @lieuxmouvants