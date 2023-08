Lanrivain. Des Journées des Plantes au hameau de Saint-Antoine les 26 et 27 août

Les Journées des Plantes est une manifestation organisée dans le cadre du festival Lieux mouvants à Lanrivain, dans les Côtes d’Armor. Elle a pour objectif de clôturer le festival en beauté. Devenue une tradition incontournable, la rencontre accueillera des milliers d’amateurs de plantes et de nature les samedi 26 et dimanche 27 août 2023. Gilles Clément, ingénieur et écrivain horticole, tiendra une conférence le dimanche.

Les Journées des Plantes sont organisées par l’association Lieux Mouvants présidée par Claude Le Bihan. L’association a, entre autres, la mission de proposer des temps forts en lien avec la structuration et l’entretien du jardin. Ce dernier week-end d’août consacré à la botanique se déroulera sur le site historique et pittoresque du village de Saint-Antoine. Une trentaine de stands de pépiniéristes et spécialistes de plantes de collection exposera son savoir-faire au cours des deux journées. Des paysagistes de la nouvelle génération et des artisans présenteront leurs créations et leurs plantes élevées pour le climat et les sols de Bretagne. Ils distilleront leurs conseils avisés, si utiles en cette période de chambardement climatique.

Une partie des organisateurs : Rosalie Tsai, Catherine Renault, Claude Le Bihan, les bénévoles Anne et Nicole et Elise Torcoletti

Les visiteurs n’auront que l’embarras du choix ! Ils pourront chiner entre une large gamme de plantes vivaces, de plantes carnivores, de plantes aquatiques de bord de mer, de fougères, de plantes aromatiques, de rosiers avec notamment leurs espèces anciennes, des iris, etc.

Tous ces professionnels du jardin apporteront leur expertise pour renseigner et conseiller tous les curieux et passionnés de jardins. Ces derniers auront juste le plaisir de butiner d’un pépiniériste à l’autre pour trouver les bulbes, les plants et les fleurs de leur envie !

Conférence de Gilles Clément : dimanche 27 à 15 h

Gilles Clément est paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain. Il porte la vision d’un monde où l’homme devrait vivre avec la nature et non contre la nature. Selon lui, « au lieu de cantonner les plantes dans un lieu précis afin d’organiser une création, le jardinier peut et doit faire confiance à la nature et accepter de lui laisser le champ libre ».

Le jardinier engagé échangera avec le public sur un sujet d’actualité : les effets du changement climatique autour des pratiques horticoles et paysagères et sur les possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux jardiniers face au manque d’eau de plus en plus important.

Gilles Clément

Né en 1943 à Argenton-sur-Creuse dans l’Indre, Gilles Clément fait des études pour devenir ingénieur horticole en 1967 puis paysagiste en 1969 à Angers (49). À partir de 1979, il exerce la profession d’enseignant à l’École nationale supérieure du paysage à Versailles (78), en parallèle de son activité de concepteur. Gilles Clément voyage à travers le monde, en particulier dans l’hémisphère austral, où il étudie la flore du climat méditerranéen. Il élit cependant domicile dans la Creuse, à Crozant. C’est ici, qu’il écrit son premier livre La Vallée, en 1991. Il édite un second livre en 2009 Le Salon des Berces, dans lequel il raconte son histoire personnelle avec cette vallée de la Creuse, qu’il appelle la Vallée des Papillons. Ce site paysager et historique exceptionnel a d’ailleurs été le lieu de la création au XIX e siècle d’une école picturale, connue aujourd’hui sous le nom de Vallée des Peintres entre Berry et Limousin. Gilles Clément, dans son jardin de Crozant, observe et expérimente ! Il en partage les secrets avec ses proches mais aussi avec des étudiants et des chercheurs. En 2004, il est fait Commandeur de l’ordre des Arts et des lettres. En 2017, il écrit Un grand jardin, et remporte pour cet ouvrage le Prix Books and Seeds à la Foire Internationale du Livre Jeunesse à Bologne en Italie. Il reçoit le prix Global Award for Sustainable Architecture en 2022.

INFOS PRATIQUE

Lieux mouvants, village de Saint-Antoine à Lanrivain (22)

Le site sera ouvert de 10 h à 18 h le samedi 26 août et le dimanche 27 août 2023.

Entrée : 4 euros / gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact : 07 68 74 68 61

