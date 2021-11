CESSON-SÉVIGNÉ. JAZZBOX CÉCILE LÉNA À LA GALERIE PICTURA

Jazzbox ? Un voyage sonore en huit boîtes, huit maquettes aux proportions intuitives pour incarner huit moments autour du jazz. Ce sont des évocations rêvées, fantasmées d’un morceau que proposent Philippe Méziat et la scénographe Cécile Léna. À découvrir et écouter à la galerie Pictura de Cesson-Sévigné du 10 novembre au 16 décembre 2021.



JazzBox est un périple sur l’histoire du jazz à travers le temps et les continents, traversé par quelques morceaux des grandes « périodes » du jazz (Nouvelle Orléans, Big Bands Swing, Bop, Hard-Bop). Des États-Unis au Japon, en passant par l’Europe et l’Afrique, voyagez au cœur d’une musique universellement réfractaire à l’immobilisme. Le spectateur découvre un morceau de jazz accompagné d’une petite scène en volume faisant écho au morceau. Il est convié à un voyage sonore et visuel dans huit espaces intimes.

JAZZBOX | Vernissage le 10 novembre à 18h | Galerie Pictura

DU 10 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2021

Galerie Pictura – Entrée libre

Vernissage le mercredi 10 novembre en présence de l’artiste à 18H

Spectacles miniatures, maquettes mise en son et

en lumière Cécile Léna et Philippe Méziat

