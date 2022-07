TDN 2022. Trois jours de concerts aux Tombées de la nuit avec I’m from Rennes

Le festival des Tombées de la nuit invite I’m from Rennes à animer en musique le cloître Saint-Mélaine à Rennes, du 8 au 10 juillet 2022. Pensé comme le village du festival, un espace de convivialité où public et artistes se retrouvent après les spectacles, le lieu accueillera une programmation éclectique et fédératrice d’artistes locaux, nationaux ou internationaux dans des registres allant de la chanson chansignée acoustique aux musiques électroniques.

I’m from la nuit, c’est l’association des festivals I’m from Rennes et Tombées de la nuit pour trois soirées de concerts au cloître Saint-Mélaine, dans le centre-ville de Rennes, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022. Pendant trois jours, dès la fin d’après-midi et jusque dans la nuit, les vénérables arcades du cloître résonneront des notes tantôt acoustiques, électriques ou électroniques d’un panel d’artistes sélectionnés de concert par les programmateurs des Tombées de la nuit, Claude Guinard, et de I’m from Rennes, Cédric Bouchu.

Ce dernier revient sur la relation qui unit ces deux structures immanquables du paysage culturel rennais. Au départ, I’m from Rennes, festival de la scène musicale rennaise émergente, se rapproche des Tombées de la nuit dans le but d’obtenir le label Dimanche à Rennes, copiloté avec la ville de Rennes. Ce premier contact donnera lieu, en 2016, pour la 5e édition de I’m from Rennes, à un premier événement dominical, le Tour de reine, une parade à vélo dans les rues de la ville, ponctuée de concerts et d’animation. « Les dimanches, on cherche à faire quelque chose de populaire, où on joue avec la ville », précise Cédric Bouchu.

© Benjamin Le Bellec

Débute alors une complicité artistique et une dynamique de collaboration durable, que salue Cédric Bouchu : « dès qu’on sent qu’on peut solliciter les Tombées de la nuit pour un projet qui correspond à leur cheminement artistique, on leur propose. Et vice-versa ». Cette association donne lieu à une première mouture de I’m from la nuit : deux nuits à l’Ubu pendant l’édition 2017 des Tombées de la nuit. Puis, la formule évolue en 2018. « Claude Guinard s’était dit qu’il manquait un village pendant les Tombées de la nuit, pour que les artistes et le public puissent se rencontrer après les spectacles », raconte Cédric Bouchu. Investir un lieu atypique pour créer des moments conviviaux, voilà qui était tout à fait dans les cordes de I’m from Rennes. Le festival musical se voit alors confier le cloître Saint-Mélaine pour quatre jours de concerts. Le succès invite à renouveler l’expérience en 2019, et à nouveau cette année, après deux ans de disette culturelle.

La programmation de I’m from la nuit suit cette logique d’entente. Elle naît d’un échange entre les deux équipes, des propositions d’artistes locaux d’un côté, nationaux et internationaux de l’autre. « Ça permet à Claude de découvrir des artistes de la scène rennaise, et à moi d’en sortir », résume Cédric Bouchu. Cette année, ce sont douze groupes ou artistes qui défileront pendant trois jours sur la scène construite façon abri de jardin par les scénographes de Les Œils, ou à proximité du bar, où se tiendront aussi, vendredi et samedi les deux représentations du faux direct radiophonique La Grande Tablée, de Pascal Rome. Ils et elles représenteront un éventail large de musiques actuelles, avec une attention portée aux propositions tout public en après-midi, et une légère progression en décibels dans la soirée. Chacune des soirées se clôture par un DJ set, toujours dans l’idée de créer une ambiance conviviale pour qu’artistes et publics puissent échanger, « et pourquoi pas construire des projets ensemble, sans même qu’on le sache », ajoute Cédric Bouchu.

© Benjamin Le Bellec

I’m from la nuit débutera en douceur le vendredi avec la pop folk acoustique d’Aurore, accompagnée du violoncelle de Bahia El Bacha. Initialement programmée à l’édition 2020 annulée de I’m from Rennes, la Rennaise pourra prendre sa revanche en ouvrant ce mini festival. C’est un Nantais qui prendra la suite, Halven, projet solo du guitariste rock Goulven Hamel. Déjà passé par les Tombées de la nuit avec ses formations Santa Cruz et Rockoko, c’est son premier album en solitaire, Country Code, plus folk et country, qu’il présentera ce vendredi.

Suivra le duo DuOud. Avec l’album Wild Serenade en 2002, les producteurs et instrumentistes parisiens Smadj et Mehdi Haddab (qui réside désormais en Ille-et-Vilaine) furent les premiers à mêler le oud, instrument ancestral d’Afrique du Nord, à des sonorités électroniques. Après une longue absence, ils préparent un nouvel album à paraître cette année. La soirée se conclura avec les disques de Barbatrax, DJ touche-à-tout et programmateur musical de la radio rennaise Canal B.

Aurore

© Laurent Guizard

DuOud

Barbatrax

Le samedi aussi commencera en douceur, avec le duo rennais Albaricate, formé de Samuel Genin, à la guitare acoustique et chant, et de Clémence Colin, chansigneuse. Leurs chansons pour les yeux et les oreilles, évoquant le théâtre gestuel, raviront petits et grands. Place ensuite à la première représentation d’Un week-end avec Stranded Horse, auteur de chansons folk teintées de sonorités africaines, où la kora répond aux guitares. Le musicien normand est invité par les Tombées de la nuit à se produire sous différentes formules, en solo ou duo, le long du week-end. Le samedi après-midi, il jouera d’abord avec Anissa Nehari, puis le soir avec Miguel Bahamones. On le retrouvera encore le lendemain midi en solo à l’Hôtel Pasteur, puis l’après-midi au parc des Tanneurs, en duo acoustique avec Miguel Bahamones.



Le samedi soir au cloître Saint-Mélaine se poursuivra avec une égérie de la coldwave française, Mona Soyoc, en duo avec le Rennais Olivier Mellano. Les deux artistes unissent leur force et leur talent pour composer l’album Alive, paru en mai 2022, qui résonne d’accents gothiques et new wave. La clôture de soirée est confiée à la Rennaise Sista Bro, DJ à la sélection fine et éclectique, passant aussi bien par les musiques traditionnelles ou expérimentales, par l’afrobeat ou l’EBM.

Albaricate

Anissa Nehari, Stranded Horse, Miguel Bahamones

Mellano Soyo © Richard Dumas

Sista Bro

Enfin, rendez-vous dimanche pour un dernier soir de concerts. Les rennais Güz II ouvriront le bal avec leur show toujours surprenant, mélange explosif des instruments dont le trio orchestral masqué choisira de jouer pour l’occasion. Suivra le Franco-norvégien Moshka, chanteur et guitariste à la croisée de la folk, du blues, de la country et de la soul, à la voix vibrante de groove. La soirée prendra ensuite un virage avec le duo rennais Tago Mago, et leur rock psyché empruntant au krautrock. Ils défendront sur scène leur premier album, à paraître en 2022.

I’m from la nuit s’achèvera avec l’ambiance festive d’Ambassadeur Savon, DJ bruxellois équipé d’un chariot-sono rose fluo. Ses performances ambulatoires dans l’espace public mêlent musiques électroniques et samples de film pour un résultat aussi dansant que décalé. De quoi faire danser le cloître Saint-Mélaine pour terminer un beau week-end de festival au cœur de la ville.



Moshka

Tago Mago © Céline Salin

Ambassadeur Savon © Vincent Vais

