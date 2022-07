TDN 2022. La Grande Tablée s’amuse du spectacle vivant

La Grande Tablée se tiendra en public au cloître Saint-Melaine à Rennes et en direct des Tombées de la nuit les 8 et 9 juillet 2022. Performance imaginée par Pascal Rome, elle prend la forme d’une émission de radio où de pseudo-experts dissertent sur les propositions du festival auxquels ils et elle ont assisté. C’est tout autant un clin d’œil au journalisme culturel qu’un regard drolatique et d’autodérision sur le monde du spectacle vivant. Pascal Rome et Ronan Letourneur, qui tient le rôle de l’animateur, nous présentent ce programme.

Bonsoir et bienvenu dans ce nouveau numéro de La Grande Tablée, un spectacle de la compagnie Opus et de son fondateur, Pascal Rome, présenté en public à Rennes les 8 et 9 juillet 2022 dans le cadre des Tombées de la nuit. Dans cette pseudo-émission, parodie d’un direct radiophonique, des experts en rien du tout s’assemblent à la table du producteur Antoine Delonguy, interprété par Ronan Letourneur, et devisent au sujet des spectacles proposés par le festival. Un exercice de critique d’art décalée et immédiate dans lequel les Tombées de la nuit et leur programmation deviennent le sujet d’un nouveau spectacle, car pour Pascal Rome, « tout peut devenir spectacle ».

© Jean Freetz

Ancien instituteur, Pascal Rome gravite dans le monde du spectacle depuis les années 1990. D’abord scénographe grand adepte de la récup, il devient créateur de spectacles avec la compagnie 26 000 couverts qu’il lance en 1995, avant de fonder Opus en 2000 : l’office des phabricants d’univers singuliers. Ces phabricants se spécialisent dans le théâtre de rue et d’objets, à l’image d’un de leurs derniers spectacles, Le Grand Débarras, inspiré des vide-greniers, et présenté en 2019 aux Tombées de la nuit. Pascal Rome est en effet un habitué du festival rennais puisque c’est son dixième passage cette année !

« C’est un événement auquel je suis très attaché depuis longtemps, avant même Opus. Claude Guinard [directeur des Tombées de la nuit, ndlr.] a fait de cet événement un lieu des possibles où on vient régulièrement tester des spectacles naissants. C’est très important les festivals qui permettent aux compagnies de vérifier que leurs spectacles sont sur la bonne voie. C’est aussi un festival qui a un super public, des habitués, des novices, ce sont des regards précieux sur notre travail », confie Pascal Rome. Celui-ci retrouve dans la programmation des Tombées de la nuit le goût du risque, la curiosité, la recherche de lieux et de publics différents, la confusion entre fiction et réalité qui animent aussi sa compagnie.

La Veillée, spectacle de la compagnie Opus, étangs d’Apigné, 2014 © Nicolas Joubard

C’est bien ce jeu avec les repères du réel qui est à l’œuvre dans La Grande Tablée. Mais, délaissant les objets, la compagnie Opus s’aventure là dans un spectacle de paroles. « Comme ça arrive parfois, c’est un spectacle qui s’est créé rapidement, sur le tas », raconte Ronan Letourneur. C’est à l’occasion du festival de danse Panique au dancing à Niort, où est basée la compagnie, en 2019, que naît le concept du spectacle. En 2021, La Grande tablée fait son retour au même festival dans une version plus travaillée. Elle est alors repérée par Claude Guinard qui invite la compagnie Opus à tenter l’expérience aux Tombées de la nuit. Ce sera donc la première fois qu’elle est représentée en dehors du festival qui l’a vue naître.

Davantage une forme qu’un fond, un concept plus qu’un contenu, La Grande Tablée se réinvente à chaque représentation. « On a le cadre », explique Pascal Rome. « On est installés autour d’une grande table, l’émission dure une heure avec un générique au début et à la fin. Entre les deux, tout ce qu’on va présenter, on l’aura glané au cours de notre balade quotidienne sur le festival. De la même manière qu’on glane des objets pour en faire des spectacles d’objets, là on glane des impressions, des ressentis ». Et Ronan Letourneur de compléter : « on assiste aux spectacles avec un regard intéressé : on observe une matière en se demandant comment on va pouvoir l’exploiter, la travailler. Le but, c’est d’extraire quelque chose qui nous donne matière à broder et à dériver ».

© Alexandre Giraud

À partir de ces expériences de spectacles, Ronan Letourneur, Pascal Rome et les autres interprètes de La Grande Tablée — Emmanuelle Vein, Jacques Bourdeau et Louis Maestro — confrontent leurs impressions et composent la trame du spectacle en l’espace de deux ou trois heures. « On travaille très rapidement à des propositions collectives. On n’a pas le choix puisqu’on a un rendez-vous. C’est très nouveau pour nous comme méthode de travail. Souvent les spectacles d’Opus se font en plusieurs couches, avec un temps de maturation, des essais, là on n’a pas le temps », précise Pascal Rome. « On est proches de la performance », poursuit Ronan Letourneur.

Cette écriture instantanée s’accompagne d’un effet d’immédiateté, d’un dialogue direct entre La Grande Tablée et l’environnement du festival. « Les spectateurs peuvent avoir vu les spectacles dont on parle. Des artistes programmés nous invitent à venir voir leurs spectacles pour en parler, puis viennent assister au nôtre. Ça rassemble tout le monde autour de l’objet du spectacle qui est le festival », explique Ronan Letourneur.

© Alexandre Giraud

En parlant du festival et de sa programmation, La Grande Tablée assume une fonction de médiation culturelle, de pont entre les propositions artistiques et le public. Mais cette médiation est prise au second degré. « On allie une lecture du paysage, en l’occurrence les propositions artistiques, les comportements des spectateurs, les nôtres, à des choses qui n’ont rien à voir avec la choucroute », détaille Pascal Rome. « Je trouve intéressant de placer le spectacle vivant comme un contrepoint, un miroir déformant. C’est comme une revue de presse du festival, mais sur un mode burlesque, avec des personnages dépassés qu’on présente comme des gens de la société publique tirés au sort pour participer à l’émission et apporter leur expertise, sans qu’on sache vraiment sur quoi celle-ci se fonde », continue le metteur en scène.

Ronan Letourneur, dans le rôle de l’animateur Antoine Delonguy, essaie tant bien que mal de modérer ses invité·e·s, et se fait souvent déborder. « Comme s’il avait un attelage de quatre chiens fous qu’il essaie de ramener sur le chemin », s’amuse Pascal Rome. Dans les premières versions du spectacle au festival Panique au dancing, les pseudo-experts se lançaient même dans des démonstrations chorégraphiques pour montrer ce que tel ou tel spectacle aurait pu mieux faire tandis qu’un véritable docteur, le Doc Ravarguez, également comédien, intervenait pour mettre en garde sur les risques médicaux liés aux mouvements de danse.

© Alexandre Giraud

Clin d’œil à la critique d’art « qui se la pète un peu », La Grande Tablée est aussi l’occasion de mettre à distance un certain sérieux, voire un élitisme, du monde du spectacle, de s’amuser de ses codes et de ses pratiques pour retrouver sa capacité à nous lier dans une complicité commune. En définitive, un spectacle qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit des Tombées de la nuit.

© Alexandre Giraud

DISTRIBUTION

Conception, mise en scène : Pascal Rome

Mise en jeu : Pascal Rome et Ronan Letourneur

Interprétation : Ronan Letourneur, Emmanuelle Vein, Pascal Rome, Jacques Bourdeau, Louis Maestro.

Avec l’aimable participation du Doc Ravarguez, Jacky Leleu, Dominique Lecoq

Régie : François Coiteux

Vendredi 08 Juillet 2022

19:15 > 20:15

Cloître de L’Église Saint-Mélaine, Rennes

Samedi 09 Juillet 2022

19:15 > 20:15

Cloître de L’Église Saint-Mélaine, Rennes

1h

Gratuit

À partir de 8 ans

Métro : Sainte-Anne • Bus : C3, Arrêt Thabor · 31, Arrêt George Sand · C1, C5, 9, 11, Arrêt Sévigné • Vélo Star : Place Hoche