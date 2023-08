ICI Rennes. La Ville et la Métropole de Rennes fusionnent leurs magazines d’information

Dès le 4 septembre 2023, tous les foyers des 43 communes composant la métropole de Rennes recevront dans leur boîte aux lettres le nouveau mensuel d’information ICI Rennes Métropole. Bref, avec Ici Rennes Métropole, les Rennais et habitants des 43 communes parlent aux Rennais et aux habitants des 43 communes.

Tiré à 230 000 exemplaires, ce journal de 36 pages Ici Rennes Métropole sera complété, pour les Rennaises et les Rennais, par un supplément de 16 pages intitulé Ici Rennes (tirage de 130000 exemplaires). Édité par la Ville et la Métropole de Rennes, ce journal « 2 en 1» remplacera les deux magazines Les Rennais et Rennes Métropole Magazine, qui paraissaient jusqu’à présent en alternance un mois sur deux.

Une information plus accessible

Cette évolution a pour ambition de rendre plus accessible l’information sur les projets portes par la Métropole en matière de transports, de déchets, de logement, d’urbanisme, de gestion de l’eau, de voirie, de développement économique, d‘agricuIture, etc. Autant de politiques publiques résoIument tournées vers la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des ressources naturelles. En lien avec Destination Rennes, ce magazine comportera un agenda culturel (dont vous pouvez retrouvez les annonces et bien d’autres dans l’agenda culturel d’Unidivers) et fera la part belle au tourisme de proximité, pour découvrir le patrimoine et les lieux insolites de la métropole.

Le cahier rennais relaiera les actions de la municipalité dans les domaines de compétence de la Ville (Éducation et enfance, solidarité, personnes âgées, sécurité et prévention, culture, jeunesse, espaces verts, santé, alimentation durable, sport, etc.) et se fera l’écho des projets menés dans les quartiers. Les initiatives portées par les habitants, les associations, les entreprises ou les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur seront mises à l’honneur à travers des interviews, des portraits (le premier est dédié à Garance Foglizzo) et des reportages.

Priorité à l’écoconception

La communication des collectivités s‘inscrit, elle aussi, dans une perspective de réduction de son empreinte carbone. Le nouveau journal répond ainsi aux recommandations de l’Ademe en matière d’écoconception : impression à froid, sans séchage, sur au papier de 52 grammes entièrement recyclé et sans aucune perte de matière première. À noter que les coûts de production sont en forte baisse par rapport ä l’édition des deux magazines Les Rennais et Rennes Metropole Magazine.