Rennes. Garance Foglizzo fait le tour d’Europe à vélo au profit de la dignité humaine

La jeune Rennaise Garance Foglizzo, étudiante en droit de 23 ans, a débuté le 18 juillet un tour d’Europe à vélo en 35 étapes afin de promouvoir l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) enregistrée par la Commission européenne en avril 2023 : « Garantir un accueil digne des migrants en Europe ».

UNE INITIATIVE PORTÉE ET SOUTENUE PAR LES HABITANTS DE RENNES

Impliquée sur le plan européen et à l’écoute de ses habitants, la Ville de Rennes a engagé en 2021 un processus participatif pour associer les citoyens et les associations à la réflexion sur les enjeux européens.

C’est dans cette perspective que des collégiens se sont emparés de la problématique de l’accueil des migrants ; d’abord en organisant des débats, puis en élaborant une initiative citoyenne européenne avec le soutien des étudiants de la faculté de droit.

L’initiative a été sélectionnée par les habitants de Rennes parmi 12 autres. Ce choix n’est pas anodin. Il illustre parfaitement la synergie entre les valeurs des Rennais et les actions de terrain déployées par la ville pour accueillir dignement les migrants.

Si cette pétition atteint 1 million de signatures, elle sera ensuite soumise à la Commission européenne qui fera une proposition de transformation du cadre législatif. L’initiative prévoit :

D’instaurer un nouveau mécanisme de répartition des demandeurs d’asile dans l’Union Européenne, fondé sur leur libre arbitre et sur une solidarité effective entre les États membres ( révision du règlement de Dublin ) ;

) ; De rendre contraignantes pour les États membres des normes d’accueil en matière d’alimentation, de santé, de logement, d’éducation et de travail qui garantissent aux demandeurs d’asile des conditions de vie dignes, comparables dans toute l’Union Européenne.

Garance Foglizzo

UN PÉRIPLE À VÉLO ET EN TRAIN POUR PROMOUVOIR L’INITIATIVE DANS TOUTES LES GRANDES VILLES D’EUROPE

Engagée dans l’élaboration de la démarche, Garance FOGLIZZO, étudiante franco-britannique en droit de 23 ans, organise un tour d’Europe à vélo du 18 juillet au 03 décembre 2023. Au cours de son périple, elle rencontrera associations, décideurs, ONG et des jeunes de toute l’Union Européenne afin de recueillir leur soutien et de sensibiliser les différents pays à l’accueil digne et humain des migrants. Elle se servira de tous ces échanges pour réaliser un documentaire sur les freins à l’accueil digne des migrants à son retour.

LE DIGNITOUR :

Instagram du Dignitour

Site internet du Dignitour : https://dignitour.wixsite.com/dignitour

Site internet de l’ICE : https://dignity-in-europe.com/fr/

Lien direct vers le site de la Commission européenne (signatures) : https://eci.ec.europa.eu/030/public/#/screen/home