Hédé-Bazouges. Festival Bonus, le clap de fin du Joli Collectif au Théâtre de poche

Le festival Bonus du Théâtre de poche revient à Hédé-Bazouges du 25 au 27 août 2023. Au programme de cette 9e édition, un condensé de spectacles vivants : spectacles en salle et en extérieur, performances, installations, fêtes, concerts, initiation à la sérigraphie, échauffements collectifs, etc. Une invitation à la découverte et à la curiosité pour vitaminer la fin de l’été !

Désormais à la tête du théâtre de l’Aire libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, le Joli Collectif tire sa révérence au Théâtre de poche d’Hédé-Bazouges. Il en assurait la direction artistique depuis 2013. Le festival Bonus, du 25 au 27 août 2023, marquera la fin de ce chapitre et la transition vers une nouvelle direction.

Le joli collectif : Jenny Dodge, Enora Boëlle, Vincent Collet et Élisabeth Bouëtard © Lise Gaudaire

Le mot du Joli Collectif

VOILÀÀÀÀ, C’EST FINI

Au départ il y avait l’envie d’écrire un édito à partir de chansons populaires évoquant LA FIN. Mais qu’est-ce qu’elles sont tristes ! Aujourd’hui l’histoire du joli collectif au Théâtre de Poche se termine. Oui. Mais en beauté s’il vous plaît, avec BONUS ;-) The last one imaginé et rêvé par notre équipe. Certain·es poursuivent à Hédé-Bazouges, d’autres s’envolent à l’Aire Libre, nouveau lieu, nouvelle aire de jeu, nouvelles aventures ! L’épopée TDP aura duré 13 ans pour Le joli collectif, portée à bout de bras par une toute jeune équipe de trentenaires, d’ami·es, de collègues et de forces vives si précieuses. Alors pas de rupture, pas de déchirement, juste la suite de l’histoire à écrire. Des surprises, des emballements, des fous rires, des expériences scéniques inouïes, des artistes, des spectateur·rices heureux·ses, de l’envie et de la curiosité voilà ce que nous souhaitons au TéDéPé !

Merci au CA du Théâtre de Poche. Merci à l’armée de bénévoles devenu·es essentiel·les, dont certain·es étaient déjà là pour nous ouvrir grand les portes il y a 13 ans. Merci aux partenaires qui ont su nous faire confiance pour développer ce projet incroyable.

This is the end, beautiful end.

Bon festival !

Programme spectacles

© Hugo Tessonières

Bundren !

Collectifs Tranx & CCC

Théâtre paysage (en déambulation)

Rendez-vous écluse de la Parfraire Canal d’Ille-et-Rance. Tout public à partir de 10 ans. 5 h avec en-cas et entractes compris.

Les collectifs Tranx et CCC adaptent des œuvres littéraires in situ à ciel ouvert. Pour BONUS #9, ils créent en résonance avec la campagne de Hédé-Bazouges une version nomade, scénique et épique du roman Tandis que j’agonise, de William Faulkner, pour un road trip tragi-comique rocambolesque autour d’une famille aux secrets mystérieux et aux figures particulièrement attachantes. Cette épopée théâtrale unique est portée par onze comédiens et comédiennes, issus pour la plupart de l’école de la Manufacture de Lausanne et de trois musiciens et musiciennes au répertoire country et blues.

Vendredi 25 août à 17 h. Samedi 26 août à 17 h.

*

© Géraldine Aresteanu

Bestiaire

Cie BAL — Jeanne Mordoj

Cirque

Extérieur (Ruines). Tout public à partir de 6 ans. 30 min.

À mi-chemin entre le ring de boxe et l’espace d’exposition d’objets d’art, un acrobate hors pair invite à un joyeux voyage dans l’étrangeté animale. Sans masques ni artifices, il parvient à changer de nature et à devenir tantôt quadrupède, oiseau ou primate. Par une posture, un regard, une acrobatie saisissante de vérité, Hichem Chérif expose les animaux qui vivent en lui. Une ode vibrante à l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, que l’on ait 6 ans ou plus !

Vendredi 25 août à 20 h. Samedi 26 août à 17 h 30. Dimanche 27 août à 17 h et 20 h.

*

© François Berlivet

On ne dit pas j’ai crevé

Enora Boëlle – Le Joli Collectif

Théâtre.

Théâtre de Poche. Tout public à partir de 9 ans. 1 h

Et si on commençait par la fin ? D’emblée, une morte nous annonce son décès. Avec douceur et pudeur, la jeune femme énumère les symptômes à la première personne et au présent. Si son cœur est à l’arrêt, son regard, lui, reste vif, tendre et amusé quand il se pose sur « les vivant·es ». On ne dit pas j’ai crevé, de et par Enora Boëlle, parle de la mort, sans détour ni tristesse, avec un petit sourire en coin pour aider à l’apprivoiser et, ainsi, se donner une chance de mieux vivre avec.

Samedi 26 août à 15 h 30. Dimanche 27 août à 18 h 30

*

© Isabelle Jouvante

Antigone, une autre histoire de l’Europe

Vincent Collet – Le joli collectif

Théâtre

Salle des sports. Tout public à partir de 14 ans. 1 h

Comment accéder concrètement au match, au combat que se livrent les dirigeants d’un pouvoir en pleine crise ? Les quatre auteurs, autrices et interprètes en ont fait l’expérience immersive dans les coulisses du Parlement européen. Sur scène, l’histoire d’Antigone se mêle aux interviews de député·es, lobbyistes, membres d’ONG… Empruntant aux codes du cirque, les comédiens-enquêteurs mettent littéralement en scène le « corps du pouvoir » dans une succession de rounds de deux minutes trente. Jeux de luttes, cas de conscience, impossibles équilibres, injonctions contradictoires… Ludique et saisissant à la fois.

Samedi 26 août à 17 h. Dimanche 27 août à 17 h.

*

© Dorothée Thébert Filliger

Kick Ball Change

Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray

Théâtre-danse

Théâtre de Poche. Tout public à partir de 12 ans. 1 h 10

Sur un tempo d’enfer, le duo genevois Charlotte Dumartheray et Kiyan Khoshoie, alias Charlene et Ryan, nous plonge dans l’univers d’une compétition de rock’n’roll acrobatique. À travers un regard espiègle sur l’exercice d’une passion, le binôme s’interroge sur les racines fondatrices de leur amitié, la force du lien et la beauté d’une collaboration. Un spectacle drôlissime sur fond de lindy hop, de sueur pailletée et de pirouettes spectaculaires ! Come on and let’s rock !

Samedi 26 août à 20 h 30. Dimanche 27 août à 15 h 30.

*

© Objectif image St Nazaire JML

Fort Réconfort

Lorette Moreau

Théâtre

École publique. Tout public à partir de 14 ans. 3 h en continu. Entrée possible jusqu’à 17 h

Fort réconfort est conçu comme une immersion, un parcours performatif revigorant. Au départ d’un travail sur l’écoanxiété, Lorette Moreau élabore un rituel de réconfort : un espace où déplier collectivement nos émotions, où nous relier et apprendre des techniques pour écrire au futur. Quelques jours plus tôt, Lorette Moreau mène un atelier-rencontre autour de ces questions. Cette performance s’inscrit dans la continuité de ce travail : un moment collectif où se réapprovisionner pour l’action.

Samedi 26 août, 15 h>18 h. Dimanche 27 août, 15 h>18 h

*

© Cindy Sechet

Du mensonge thérapeutique

Stéphane Menti

Théâtre

École privée. Tout public à partir de 12 ans. 40 min.

Cette performance cartographie les liens entre mensonge et fiction. Il existe aujourd’hui une pratique en pleine éclosion qui assume de dire volontairement le contraire de ce que l’on croit être la vérité, sans intention de nuire, escroquer ou faire du mal à autrui. En quoi le mensonge répond-il aux besoins et aux enjeux de notre monde en crise ? Ne permet-il pas la création de nouvelles perspectives ? Entre performance et enquête, le spectacle de Stéphane Menti tente de répondre à ces interrogations.

Samedi 26 août à 19 h 30. Dimanche 27 août à 19 h

*

Justice·s, le grand tour

Vincent Collet – Le joli collectif

Installation vidéo

Salle des sports. Tout public à partir de 14 ans. Entrée libre. Temps de visite minimum conseillé : 45 min.

Justice·s, le grand tour est une installation vidéo immersive invitant les visiteurs et visiteuses à partager différentes visions de la justice via différents films documentaires réalisés en Bretagne, à Genève, à Bruxelles, au Québec et en Nouvelle-Calédonie. Chaque film présente une dizaine de personnes répondant à la question : « si je vous dis le mot justice, à quoi est-ce que cela vous fait penser ? ». En dialogue les uns avec les autres, ces témoignages dressent le portrait sensible de communautés dont les territoires, les cultures et les enjeux diffèrent, mais peuvent également se retrouver en certains points.

Vendredi 25 août, 18 h>21 h. Samedi 26 août, 15 h>21 h. Dimanche 27 août, 15 h>21 h

*

© Orsolya Elek

Morphosis

Cie Moso

Installation participative. Extérieur (Prairies). Tout public (construction à partir de 11 ans, exploration dès 1 an). Entrée libre

C’est sous les gestes des constructeurs et constructrices qu’apparaît une structure éphémère faite de cannes de bambou. On assiste ainsi à la naissance d’une architecture vivante. Entre performance et chantier participatif, on grimpe, on explore, on noue et on y trouve sa place : observateur·rices, constructeur·rices et grimpeur·ses.

Vendredi 25 août, 18 h>21 h. Samedi 26 août, 15 h>21 h. Dimanche 27 août, 15 h>21 h

*

Programme concerts, DJ sets et animations musicales

Vendredi 25 août

22 h 30 : Championne (concert)

Avec un rock qui charrie les douleurs et les non-dits, Championne offre une prestation intime et brute qui apparaît comme une évidence, ça sort des tripes, c’est bon et ça fait du bien.

23 h 30 : Playlists & karaoké des collectifs Tranx et CCC

*

Samedi 26 août

22 h 30 : Club Vérité (concert)

Une performance quasi dadaïste à la Jacques Demy, Club Vérité se joue du transformisme et gigote dans une chorégraphie jalonnée de costumes, d’objets pétillants, de chansons d’humour et d’amour.

23 h 30 : Célélé & Vanadis (DJ set)

Célélé et Vanadis illuminent notre samedi soir pour un B2B effréné et exclusif en oscillant entre leurs deux univers jusqu’à l’alignement total des planètes !

*

Dimanche 27 août

21 h 30 : Dalle Béton (concert)

Du sable, du gravier, du ciment, ça fait une dalle béton. Une fondation solide, rien à voir avec le groupe ! Petite quille ?

23 h 30 : Djay Méga Foune (DJ set)

Fun & Foune ! De Rennes à Miami, Djay Méga Foune enflamme toutes les kermesses et lotos les plus famous avec un show aux influences résolument pookie, ça va shaker son body !

Et aussi des échauffements matinaux collectifs, initiation à la sérigraphie, jeux surdimensionnés, un espace librairie, etc.

Restauration (galettes-saucisses, frites, crêpes, glaces…) et bar sur place. Le tout au maximum issu de l’agriculture biologique et raisonnée.

© Julie Hascoët

Détails de la programmation

Billetterie

