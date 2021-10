FÊTER HALLOWEEN À RENNES: PLUTÔT TRICK OR TREAT ?

Halloween approche à grand pas, l’occasion de se faire plaisir à coups de frissons, de sucreries ou de pumpkin pie. Rennes n’échappe pas à la règle, pour le plaisir de tous, et propose des activités et sorties pour tous les goûts. Unidivers vous a concocté un guide rennais spécial Halloween 2021.

Pour les amateurs de frissons

Halloween frappe à nos portes et une nouvelle fois nous propose un cocktail maléfiquement assaisonné. Le moment est venu pour les plus courageux de devenir téméraires. Oyez, oyez amateurs de films et scénarios d’horreur, ce week-end sera l’occasion rêvée de se faire peur sur grand écran !





Les cinémas rennais se joignent au chœur des hurlements halloweeniens. Le Gaumont projettera le dimanche 31 octobre à 21h40, Halloween Kills, le 12ème film de la série Halloween. Il s’agit du deuxième volet de la série réalisé par David Gordon Green, et d’une suite du précédent Halloween sorti en 2018. Monstre masqué, chasse à l’homme, climat angoissant, scènes de violence sanglante… Bref, les ingrédients nécessaires à la réalisation d’un blockbuster de saison semblent réunis. Attention, public sensible s’abstenir.

Le cinéma Arvor, de son côté, proposera un film phare dans sa catégorie. Il s’agit de Chromosome 3, un film de David Cronenberg, dont le premier volet était sorti en 1979. Cronenberg s’inspire du Village des damnés pour un film opaque, plein de rage et de promesses, avec des images à glacer le sang. Le réalisateur met à l’écran un docteur plutôt terrifiant, expérimentant de nouvelles méthodes pour soigner les troubles mentaux, accompagné de mystérieuses créatures. De quoi faire frémir les spectateurs pendant 1h32 de cauchemars sans fin. Êtes-vous prêts à affronter vos peurs ?

Pour les horrifiquement fêtards

Cette année, Halloween pourra se fêter au bar en toute tranquillité. Fini le cauchemar du confinement qui avait été plus terrifiant qu’une saga de films d’horreur.

Pour fêter ce retour, le Penny Lane ouvrira les hostilités le samedi 30 octobre avec un programme juteux qui arbore pour l’occasion une carte cocktail spécial Halloween, deux DJs derrière les platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit avec Repi del mundo et Alt. Et bien sûr, comme tous les ans, le bar prévoit de sortir la déco d’Halloween la plus réussie qui matchera à la perfection les meilleurs déguisements.

Du côté du Mail François Mitterand les morts se réveillent aussi le samedi 30 octobre. Le Warpzone, bar atypique dans le paysage rennais puisqu’il est dédié aux amateurs de jeux vidéos, proposera une soirée pour les non trouillards. « Aujourd’hui nous apprenons que le WarpZone à été construit sur un ancien cimetière indien, à l’histoire sombre. Ainsi démons, sorcières squelettes et autres monstres et zombies se réuniront pour l’ Halloween 2k21 pour honorer les lieux de leur morbide présence. Ramène ta tronche de citrouille si t’as pas la trouille! » Sans oublier la mention de potions, élixirs, pintes et cocktails en réduction pour ceux qui seront déguisés. De quoi convaincre ceux qui pensaient ne pas être séduisants avec des furoncles de sorcières ou des canines vampiriques.

Côtés soirées, les clubs rennais n’ont pas chômé. Entre horror party, samba avec les morts et venins de sorcières, voici la sélection des soirées d’Halloween les plus alléchantes du comté.

Un conte de fée qui vire au cauchemar, un ancien cinéma des années 60… bienvenue à La Suite-Club . Un dimanche soir qui s’annonce particulièrement mouvementé pour le club qui annonçait : « La nuit d’Halloween les sorcières sortiront de leurs antres pour se jouer de nos esprits et nous jeter des sorts. Ne soyez pas victimes de leurs maléfices, sortez vos griffes, aiguisez vos canines, grimez vos visages, déguisez-vous et rejoignez la légende… »

L’Espace Club semble également tramer quelque chose de particulièrement épicé le soir du 31. « Nous avons bien peur qu’il se trame quelque chose d’horrible dans les jours qui viennent…! Alors que la nuit grignote le jour, que le froid envahit les rues, que l’hiver s’annonce, voici que ressurgit le bal de l’horreur le 31 octobre à L’Espace Club ! Ne soyez pas en retard ! ». Un rendez-vous évidemment déguisé pour un soirée de l’horreur réussie.

Attention, pour les plus créatifs, l’entrée sera gratuite pour les plus beaux déguisements d’Halloween.

Pour ceux qui aiment le risque

Los Tiki Phantoms

Exoticalloween Party… et non vous ne rêvez pas, il s’agit bien du nom de la soirée Halloween prévue à l’Antipode, le samedi 30 octobre. Un concert sera de mise et présenté par l’association Banana Juice. La nuit des morts-vivants battra son plein avec la présence de trois groupes : Los Tiki Phantoms, très días de los muertos, The WRS et Holeshots Exotic, horrific and surf music !

«Les éblouissants spectres de Los Tiki Phantoms… Apparues à Barcelone aux alentours de 2006, ces 4 créatures font résonner leurs mélodies comme une déferlante de vagues sur des rythmes vaudous. Le public connaissait déjà la B.O de Pulp Fiction, Los Tiki Phantoms lui promet une immersion dans un univers de surf et de rock’n roll où les zombies portent des chemises hawaïennes et les guitares glissent sur les flots. Pour cette date unique en France, ils seront accompagnés de The WRS, puissant trio de rock garage et psyché venu tout droit de Charleroi et de Holeshots, trio punk-rock de Bordeaux.

Une soirée qui s’annonce très exoticalloween le samedi 30 octobre à partir de 20h.

Halloween, c’est aussi la tradition del dia de los muertos (jour des morts), une forme particulière de fêter Halloween selon la tradition mexicaine. Si le groupe catalan Los Tiki Phantoms nous emmènent déjà dans cet univers particulier avec leurs costumes et leurs univers rock’n’roll, le Manoir, dans le quartier de Villejean-Beauregard, proposera une activité pour le moins insolite. Avec l’espace game éphémère proposé le samedi 30, le dimanche 31 et le lundi 1er novembre, entrez dans la demeure des Loca et décryptez les énigmes d’Abuelita ! Dia de los muertos est un escape game éphémère de 50 mn, à jouer en famille ou entre amis (3 à 5 personnes).





Pour ceux qui n’auraient peur ni des monstres ni de se casser une jambe, les activités d’Halloween proposée par la patinoire Le Blizz sont faites pour vous. Deux animations seront proposées. Le samedi 30 octobre à 20h vous pourrez affronter vos peur avec au programme des éclairs, un concours du costume le plus terrifiant et même une distribution de bonbons pour les plus audacieux. Pour les familles, une boom des vampires réunira petits et grands. Place aux petits monstres, diablotins, sorcières, maquillages et barbes à papa. La légende parle aussi d’une distribution de bonbons, le dimanche 31 octobre dès 14h30.

On a testé Le P’tit Bateau Fantôme en avant-première hier soir ! Frissons garantis… 👻 Petit conseil, afin d’éviter toute attente sur place, nous vous invitons à réserver un créneau en ligne par ici : https://t.co/fbfrGRh91l@tourismerennes #rennes pic.twitter.com/kybqICN2oC — Tombées de la Nuit (@tombeesdelanuit) October 31, 2019

Les P’tits Bateaux, location de bateaux électriques et sans permis à Rennes, propose du 30 octobre au 3 novembre une activité pour vrais moussaillons. Appelée Le P’tit Bateau fantôme, l’animation est proposée à tous ceux qui veulent venir claquer de la botte avec les morts vivants.

Et pour les sorties en famille

Car Hallowen à Rennes, c’est aussi l’occasion de se retrouver en famille et de faire des activités entre grands et petits.

Vendredi 29 octobre 2021 sera l’occasion d’aller fêter Halloween à La Petite Académie ! Au programme, des activités à thème, un bal des sorciers et une chasse aux bonbons pour les 4-12 ans. Évidemment une activité à faire déguisés.

Et pourquoi pas un atelier gourmand ? Les fêtes d’Halloween sont aussi le moment de se faire plaisir et de savourer des tendres biscuits citrouillés avec un chocolat chaud à la bave de crapaud. L’Atelier Gourmand de Rennes propose des ateliers terrifiants aux enfants. Durant les vacances d’automne 2021, les petits monstres passent en cuisine et vous concocteront de fabuleuses recettes d’Halloween.

Halloween – Adulte ou adulte/enfant : œufs de dragon mac’n cheese, œil ensanglanté. Venez déguisés si vous voulez. Samedi 30 octobre 2021, de 10h à 12h.

: œufs de dragon mac’n cheese, œil ensanglanté. Venez déguisés si vous voulez. Samedi 30 octobre 2021, de 10h à 12h. Maca… Halloween – Atelier adulte/enfant : des macarons effrayants au caramel beurre salé. Samedi 30 octobre 2021, de 13h30 à 15h30.

: des macarons effrayants au caramel beurre salé. Samedi 30 octobre 2021, de 13h30 à 15h30. Fantastique Halloween – Atelier ado de 10 à 16 ans : œufs de dragon, ailes de chauve-souris et tarte citrouille-chocolat. Vendredi 5 novembre, de 14h à 16h.

: œufs de dragon, ailes de chauve-souris et tarte citrouille-chocolat. Vendredi 5 novembre, de 14h à 16h. Terrifiant Halloween – Adulte ou adulte/enfant : feuilleté effrayant au chocolat, chauve-souris croustillante, cupcake diablotin. Vendredi 29 octobre 2021, de 15h à 17h.

Enfin, l’Institut franco-américain clôturera Halloween 2021 le mardi 3 novembre. Il propose le temps d’une après-midi une projection en langue originale du film Scoob! à 14h30, puis un goûter à partir de 16h15 (pour tous). Venez déguisés. Chair de poule et claquements de dents garantie.

Un week-end d’Halloween bien chargé pour les Rennaises et Rennais. Alors plutôt trick or treat ? Plutôt adeptes d’une soirée mouvementée chargée de mauvais sorts ou de moments détentes ?