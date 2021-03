RENNES. LE FESTIVAL RÉVEILLE TA MOELLE S’EXPOSE AU SALON

Réveille ta moelle, le festival rennais de sensibilisation au don de moelle osseuse est de retour. Étant donné les conditions actuelles, l’événement se concentre sur une exposition des artistes gravitant autour de l’association, du 22 au 27 mars au Salon, rue Dupont des Loges. Mais les DJs des collectifs rennais de musique électronique seront tout de même au rendez-vous, avec une sélection musicale toute la semaine, et une soirée en livestream vendredi.

Réveille ta moelle est de retour pour une nouvelle édition, du 22 au 27 mars à Rennes. Après l’annulation de sa deuxième édition en mars 2020, le festival de sensibilisation au don de moelle osseuse revient sous un format adapté aux conditions actuelles qui menottent la culture et bâillonnent la musique. Car la particularité de l’événement est d’impliquer les collectifs de la scène électronique rennaise pour donner de la visibilité à une problématique de santé, et ainsi, d’entremêler la sensibilisation à des moments festifs et artistiques.

Quelques images du monde d’avant. Crédit : Nicolas Dequin

Quelques images du monde d’avant. Crédit : Laura Paradize

Quelques images du monde d’avant. Crédit : Laura Paradize

Quelques images du monde d’avant. Crédit : Nicolas Dequin

Quelques images du monde d’avant. Crédit : Nicolas Dequin

La première édition en 2019 avait culminé avec une soirée de clôture à l’Ubu. S’y étaient produits des DJs de six associations musicales rennaises impliquées dans le projet : Chevreuil, Flou, Pulse MSC, ÖND, Organisme Texture et Turtle Corporation. L’événement avait aussi pu compter sur les talents de scénographie de l’Asso More, habituée des collaborations avec la scène électronique rennaise. Couronnée de succès, l’opération récoltait plus de 300 signatures sur le registre de volontaires au don de moelle osseuse.

À l’époque, Unidivers avait rencontré l’initiateur du projet, Jonathan Sablé. Il nous expliquait alors qu’une greffe de moelle osseuse est nécessaire dans le cas de certaines maladies très compliquées à gérer, pour lesquelles il n’existe pas de médicaments. Les possibilités de finalement donner sa moelle sont très faibles, une chance sur un million, d’où l’impératif d’avoir beaucoup de potentiels donneurs pour répondre aux besoins actuels. Mais dans le cas d’une compatibilité, le don sauvera immédiatement une vie. Pour en savoir plus sur cette problématique de santé et sur la genèse du festival Réveille ta moelle, consultez notre interview de Jonathan Sablé et Antoine Robin (DJ de Turtle Corporation).

Attachés à ce projet, désireux que la crise sanitaire actuelle n’occulte pas une année de plus toutes les autres préoccupations, en plus d’écraser nos occupations, les membres de Réveille ta moelle se mobilisent à nouveau, en association avec l’Établissement Français du Sang et l’Agence de la biomédecine. Pour une édition qui se concentre, cette fois, sur les arts visuels. L’exposition se tient du lundi 22 au samedi 27 mars, de 10 h à 18 h (14-18 h le samedi), au Salon, rue Dupont des Loges.

Le Salon. 12 rue Dupont des Loges

Soraya Dagman

Alexandre Gouret

Alice Midole-Monnet





On y retrouvera l’illustratrice et peintre Soraya Dagman, dont le trait a accompagné l’histoire du label Pulse MSC, ainsi que les peintres Alexandre Gouret et Alice Midole-Monnet. Ces deux derniers sont membres de l’Asso More, qui a également conçu la scénographie de l’exposition au Salon. Le dernier mur de la salle accueille une rétrospective de l’édition 2019 de Réveille ta moelle, avec des tirages photos de Laura Paradize et Nicolas Dequin. Tandis que l’espace central est dédié aux supports d’information sur le don de moelle osseuse. Comme à la précédente édition, il sera possible de s’inscrire sur le registre des donneurs.

La musique, bien entendu, ne sera jamais loin. Toute la semaine, les DJs des collectifs partageront leur sélection musicale au Salon. Et vendredi soir, rendez-vous sur la page Facebook de Réveille ta moelle pour une série de DJ sets en livestream de 19 h à minuit. Au programme, cinq performances d’une heure avec les DJs Do Joad (Turtle Corporation), Fⱥje (Pulse MSC), Abile et Nass (Chevreuil) et Eendracht (ÖND).

Événement Facebook Réveille ta moelle